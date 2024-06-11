台灣與菲律賓設計交流，聚焦永續設計與智慧工具

▲ 台菲設計交流活動於6月6日下午圓滿落幕，作為聯合國教科文組織（UNESCO）創意城市（Creative Cities)的一員宿霧場次吸引眾多貴客蒞臨，其中菲律賓知名傢具設計師Kenneth Cobonpue也親臨現場共同交流。
為促進台菲設計交流並推廣循環設計等願景，今年六月由台灣設計研究院（TDRI）林鑫保（Oliver Lin）代理院長領軍，帶領台灣設計師至菲律賓進行國際交流活動，在馬尼拉及宿霧兩地舉辦講座及商務媒合活動，探索產品設計的永續發展議題，講座邀請來自台灣和菲律賓的講師：NAKNAK設計總監曾彥文、好說設計創辦人歐世勛、菲律賓永續時尚品牌REPAMANA創辦人Darius Juson 及共同創辦人Alessandra Guitterez、Sentinel Upcycling Technologies負責人Jonathan Co，以全球永續浪潮為主軸，分享各自的實務經驗，碰撞出精彩的跨域對談交流，激盪出更多循環材料的創新與應用。
馬尼拉場次在菲律賓知名設計院校德拉薩聖大學聖百尼德學院舉辦，吸引了400名設計相關人士參與，反響熱烈！活動中特別邀請來自聖百尼德學院啟聰學校的學生參與，並由手語老師全程翻譯，使聽障學生也能積極參與討論並向講師請教循環設計製程。
宿霧場次則在宿霧文化藝術與設計基金會與宿霧聯合國教科文組織設計之都組織的協助下舉行，吸引了當地眾多設計業界人士參加，值得一提的是，因獲好萊塢與布萊德彼特青睞而享譽全球的菲律賓傢俱設計師肯尼斯‧科本普（Kenneth Cobonpue）亦親臨現場，共同探討未來的合作機會。
▲ 馬尼拉場與菲律賓知名設計學校德拉薩聖大學聖百尼德學院合辦，共吸引400名設計相關人士到場參與，引起廣大迴響。
除了設計講座，TDRI亦把握赴海外交流機會，向菲律賓設計中心、馬尼拉市德拉薩聖大學聖百尼德學院、潘帕嘉省傢俱工業協會等設計產業單位，推廣金點設計獎以及經濟部技術司計畫支持開發的4款設計師專屬數位AI工具。TDRI期望透過AI技術為設計師提供全方位支援，以科技提升設計效率和品質，開啟未來設計產業工作樣貌的全新想像。
同時，林鑫保代理院長特別拜會了宿霧市代理市長Atty. Raymond Alvin Garcia與市政團隊，介紹TDRI推出的「城市設計力指標研究（City Design Power Index）」，期待宿霧市能共同加入研究行列，運用設計的力量來解決經濟、社會與環境等問題，為世界設計發展帶來更多貢獻。
▲ 台灣設計研究院林鑫保代理院長領軍向宿霧市代理市長Atty. Raymond Alvin Garcia介紹「城市設計力指標研究（City Design Power Index）」。
TDRI希望藉由此次台菲設計交流活動，深入了解菲律賓的設計產業，並促成台灣設計品牌和服務在菲律賓市場拓展。透過政府單位的協助與搭橋，台灣設計能量將在菲律賓創造更多影響力。未來兩國在設計領域的交流與合作將不斷深化，創造更多雙贏的機會！