台灣與菲律賓設計交流，聚焦永續設計與智慧工具

為促進台菲設計交流並推廣循環設計等願景，今年六月由台灣設計研究院（TDRI）林鑫保（Oliver Lin）代理院長領軍，帶領台灣設計師至菲律賓進行國際交流活動，在馬尼拉及宿霧兩地舉辦講座及商務媒合活動，探索產品設計的永續發展議題，講座邀請來自台灣和菲律賓的講師：NAKNAK設計總監曾彥文、好說設計創辦人歐世勛、菲律賓永續時尚品牌REPAMANA創辦人Darius Juson 及共同創辦人Alessandra Guitterez、Sentinel Upcycling Technologies負責人Jonathan Co，以全球永續浪潮為主軸，分享各自的實務經驗，碰撞出精彩的跨域對談交流，激盪出更多循環材料的創新與應用。

馬尼拉場次在菲律賓知名設計院校德拉薩聖大學聖百尼德學院舉辦，吸引了400名設計相關人士參與，反響熱烈！活動中特別邀請來自聖百尼德學院啟聰學校的學生參與，並由手語老師全程翻譯，使聽障學生也能積極參與討論並向講師請教循環設計製程。

宿霧場次則在宿霧文化藝術與設計基金會與宿霧聯合國教科文組織設計之都組織的協助下舉行，吸引了當地眾多設計業界人士參加，值得一提的是，因獲好萊塢與布萊德彼特青睞而享譽全球的菲律賓傢俱設計師肯尼斯‧科本普（Kenneth Cobonpue）亦親臨現場，共同探討未來的合作機會。