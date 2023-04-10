賦宇設計有限公司
FORYU DESIGN CO.,LTD
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賦宇設計有限公司
FORYU DESIGN CO.,LTD
簡介
賦予，屬於設計的動詞，透過設計，賦予空間生命、賦予生活意義、賦予產品價值。
賦宇設計擁有豐富的開發經驗與專業的設計能力，透過扎實的設計流程以及使用者的習慣與分析，賦予產品貼心的附加價值。除此之外，賦宇設計具備一條龍的服務組織，從核心的產品開發，到延伸的商業設計、影片拍攝、群眾募資，甚至是出口外銷都提供的項目內容。
如果您正在計畫開發新品，或者想測試全新的產品線，歡迎您與我們聯繫 !
服務項目
工業設計、商業攝影、產品影片、群眾募資
設計標籤
DE1 工業設計
聯絡資訊
公司地址：221 新北市汐止區大同路二段 163 號 10 樓
連絡電話：02-86926130
公司網址：www.foryudesign.com
E-mail：timchien@foryudesign.com
作品/專案
Target Series
從前期研究、產品提案到立體建模以及後續的募資計畫，在產品設計上執行三個月的討論與開發，並且經營操作群眾募資。「重新定義公文架」的角度切入，我們透過市場調查與實地觀察發現，現代辦公除了紙張的使用外，更常使用的是平板電腦以及筆電，因此我們以平板為核心進行使用、充電與收納的整合設計，改變公文架的傳統定位。
COMBO BOX
以家用品收納為題進行設計，家中物品甚多，不論是廚房、浴室、臥室甚至是玄關，客戶希望設計一款能夠多用途的收納模組。因此我們利用人物、產品與環境的相互關係，進而設計出這款Combo Box 的系列。Combobox的特色在於可以依照使用者的需求進行排列、組合，例如零件收納適合全部都是小抽屜的陳列。另外每一組combo box可以向上堆疊，並且牢固的組合在一起，組成大組收納系統。
MAKEUP ORGANIZER
此案以化妝品收納為主進行設計，希望以「習慣」設計有故事的化妝收納盒，因此透過觀察發現，第一，化妝是一件有順序的行為，第二，若非特殊場合，其實使用者會有一組自己常用的化妝組合。因此我們透過設計，呈現「精選」和「由左至右」的概念，主要以常用的化妝品收納為主，在每次的化妝行為時，只要依序由左至右的使用即可完妝，此一概念廣受日本客戶好評 !