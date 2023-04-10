賦予，屬於設計的動詞，透過設計，賦予空間生命、賦予生活意義、賦予產品價值。

賦宇設計擁有豐富的開發經驗與專業的設計能力，透過扎實的設計流程以及使用者的習慣與分析，賦予產品貼心的附加價值。除此之外，賦宇設計具備一條龍的服務組織，從核心的產品開發，到延伸的商業設計、影片拍攝、群眾募資，甚至是出口外銷都提供的項目內容。

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