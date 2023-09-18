THE GREEN BOOK《台灣綠色行動與解方指南》徵件開始！9月20日線上說明會歡迎報名參加

現在參與，創造改變
全球氣候風險帶來的環境反撲
讓綠色行動成為驅動全球未來走向的新力量
減緩全球氣候變遷沒有回頭路
需要更多創新解方、實際行動
社會企業《好事交易所》x 倡議媒體 《商業周刊》x共編單位《台灣設計研究院》
攜手推動第一本公民共編的 「THE GREEN BOOK 台灣綠色行動與解方指南」
邀請各界分享永續解決方案與行動實例
一起讓永續同行！
現在參與，創造改變
全球氣候風險帶來的環境反撲
讓綠色行動成為驅動全球未來走向的新力量
減緩全球氣候變遷沒有回頭路
需要更多創新解方、實際行動
社會企業《好事交易所》x 倡議媒體 《商業周刊》x共編單位《台灣設計研究院》
攜手推動第一本公民共編的 「THE GREEN BOOK 台灣綠色行動與解方指南」
邀請各界分享永續解決方案與行動實例
一起讓永續同行！
為協助企業自品牌服務與商品開發源頭導入永續設計策略，在產品、服務、系統，或營運模式上進行低碳創新，以因應國際淨零碳排法規與國際品牌對生產供應鏈的減碳要求，政府推動產業導入綠色設計示範輔導計畫，促進台灣產業邁向永續淨零目標。
台灣設計研究院依據國際產業發展趨勢與脈動，深耕與培力台灣設計相關產業加速提升設計服務產業知識與應用技能。透過辦理永續設計國際論壇，引動前瞻議題擴散，建立設計師產業脈動認知，培育未來產業所需之跨域創新設計人才。
因應全球淨零碳排、低碳永續趨勢，邀請綠色材質源頭關鍵企業剖析色彩、材料和表面處理在淨零轉型下的機會。本次交流會將有各領域綠色材料業者及設計師跨業分享交流，誠摯邀請對綠色設計有興趣的設計師、業者和夥伴一起參與，共創永續淨零未來。