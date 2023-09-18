THE GREEN BOOK《台灣綠色行動與解方指南》徵件開始！9月20日線上說明會歡迎報名參加

因應全球淨零碳排、低碳永續趨勢，邀請綠色材質源頭關鍵企業剖析色彩、材料和表面處理在淨零轉型下的機會。本次交流會將有各領域綠色材料業者及設計師跨業分享交流，誠摯邀請對綠色設計有興趣的設計師、業者和夥伴一起參與，共創永續淨零未來。