07/31 環境部資源循環署 綠色設計示範 二手場域現勘實訪 限時報名中！

因應循環永續社會，目前台灣投入不用品改造、二手品維修服務、二手品交換或交易…等， 不論是公部門場域，或民間夥伴(公益組織、社團法人、企業)投入，該場域的空間設計、 服務流程，與營運單位的核心，將會影響民眾或企業的參與率與使用率。現況二手場域資 源處理，包括家電家具維修、二手品租借或販售，規模大至全台多處設點、小至隱身社區 單點營運，本次參訪將可全面了解不同型態場域的服務模式與現況痛點，探討如何透過設 計加值來調整關鍵活動缺口，促進資源服務產業更熱絡。