07/31 環境部資源循環署 綠色設計示範 二手場域現勘實訪 限時報名中！

▌活動簡介
因應循環永續社會，目前台灣投入不用品改造、二手品維修服務、二手品交換或交易…等， 不論是公部門場域，或民間夥伴(公益組織、社團法人、企業)投入，該場域的空間設計、 服務流程，與營運單位的核心，將會影響民眾或企業的參與率與使用率。現況二手場域資 源處理，包括家電家具維修、二手品租借或販售，規模大至全台多處設點、小至隱身社區 單點營運，本次參訪將可全面了解不同型態場域的服務模式與現況痛點，探討如何透過設 計加值來調整關鍵活動缺口，促進資源服務產業更熱絡。
▌活動資訊
活動時間：2024年7月31日(三) 09:00-18:00 （08:45 開放在環境部報到）
適合對象：空間設計服務業者、產品設計服務業者、二手維修服務單位、資源循環團隊
參與名額：25名為限，額滿為止停止報名
活動報名連結： https://tdri.surveycake.biz/s/bLq6W
08:45-09:00 報到 @環境部 | 台北市中正區中華路一段 83 號 1F門口左側。
09:00-09:30 搭乘專車 (環境部-慈濟三重環保站/新北三重中正北路 472 號)
09:30-10:30 現勘參訪 (慈濟三重環保站)
10:30-11:00 搭乘專車 (慈濟三重環保站a-大水溝二手屋|北市中華路二段萬華 334 號 B1)
11:00-12:00 現勘參訪 (大水溝二手屋)
12:00-13:00 午餐
13:00-13:30 搭乘專車 (大水溝二手屋-新北循環教育基地 | 新北市五股夏綠地街 31 號)
13:30-14:30 現勘參訪 (新北循環教育基地)
14:30-15:00 搭乘專車 (新北循環教育基地-玩具銀行 | 新北市板橋民族路10號）
15:00-16:00 現勘參訪 (玩具銀行)
16:00-16:20 搭乘專車 (玩具銀行-小白屋 | 台北市大安區雲和街 72 巷 9 號)
16:20-17:20 現勘參訪 (小白屋)
17:20-17:45 搭乘專車 (小白屋-環境部) 結束參訪
※ 主辦單位保有活動異動之權利，依活動當天實際狀況調整，若遇天災或疫情等不可抗力之因素，另擇時間辦理。
▌聯繫窗口
財團法人台灣設計研究院 產業前瞻組
潘先生 tel： 02-27458199 #532
email：yuling_pan@tdri.org.tw