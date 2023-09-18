新北市城市產業創新計畫推動永續學習 企業與設計共創樂齡共融場域

你心中理想的城市是什麼樣貌？美好城市生活，需要公部門與企業共同協力打造，其中有政府多元城市發展政策支持，也有在地企業共同參與。由經濟部工業局、台灣設計研究院共同推動的設計驅動跨域整合「COC城市產業創新計畫」，導入設計、簡化複雜議題、並驅動產業跨域創新。今年來到新北市，期待地方企業的協力，與政府共同合作發展友善、智能、宜居及美學的城市。

112年「COC城市產業創新計畫」串聯27家企業跨域合作投入城市創新，來自不同領域的專業跨域合作，共同將未來服務落地在新北市，從運動、高齡、少子、永續及城市意象議題出發，將設計導入公共空間、民生創新服務與傳統製造業來達到行銷城市的目標。第一場，從新埔國中跨齡共融場域看「高齡城市的跨產業設計創新」，已完成美感變身的工程，預計將於9月18日正式落成，與銀髮學生一起感動開箱新教室！

新北市擁有全台最多高齡人口。面對高齡少子化，當「跨齡共融」成為閒置教育空間的剛性需求，理想的教室會是什麼樣子呢？產業應該如何從本業發揮所長，為公共議題盡心、參與城市創新、讓ESG成為企業創新模式新解方、進而開創未來市場機會？未來的教育共融服務，需要跨產業、公部門與企業共同協力，才能長期轉動教育場域的支援系統。