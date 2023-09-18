新北市城市產業創新計畫推動永續學習 企業與設計共創樂齡共融場域

▲ 正隆紙空間3.0新埔國中-釋放更多空間，讓動線更寬廣，高齡者課堂上交流、分組討論更方便。
你心中理想的城市是什麼樣貌？美好城市生活，需要公部門與企業共同協力打造，其中有政府多元城市發展政策支持，也有在地企業共同參與。由經濟部工業局、台灣設計研究院共同推動的設計驅動跨域整合「COC城市產業創新計畫」，導入設計、簡化複雜議題、並驅動產業跨域創新。今年來到新北市，期待地方企業的協力，與政府共同合作發展友善、智能、宜居及美學的城市。
112年「COC城市產業創新計畫」串聯27家企業跨域合作投入城市創新，來自不同領域的專業跨域合作，共同將未來服務落地在新北市，從運動、高齡、少子、永續及城市意象議題出發，將設計導入公共空間、民生創新服務與傳統製造業來達到行銷城市的目標。第一場，從新埔國中跨齡共融場域看「高齡城市的跨產業設計創新」，已完成美感變身的工程，預計將於9月18日正式落成，與銀髮學生一起感動開箱新教室！
新北市擁有全台最多高齡人口。面對高齡少子化，當「跨齡共融」成為閒置教育空間的剛性需求，理想的教室會是什麼樣子呢？產業應該如何從本業發揮所長，為公共議題盡心、參與城市創新、讓ESG成為企業創新模式新解方、進而開創未來市場機會？未來的教育共融服務，需要跨產業、公部門與企業共同協力，才能長期轉動教育場域的支援系統。
全台第一間為使用者重新設計的跨齡教室！
台灣設計研究院攜手新北在地、推動永續智慧造紙的龍頭業者「正隆公司」、重視使用者需求與強調空間模組化的「台灣無印良品MUJI RENOVATION 空間改造企劃團隊」和屢獲國際獎項肯定的台灣設計品牌「KIMU柒木」跨產業設計合作，在新北市教育局及文化局支持下，重新設計新北市立新埔國民中學補校教室，讓高齡的補校學生們，終於可以不需要再「將就沿用」國中教室，第一次擁有屬於自己的學習空間，不管是桌椅的設計或是收納等等，都是符合樂齡需求的設計。由正隆與台灣無印良品MUJI RENOVATION 空間改造企劃團隊，共同思考重建空間模組配置，同時也發揮紙製品的輕巧特性，希望未來能擴散至更多空間使用，讓空間具有模組化的機會。
▲ 正隆紙空間3.0新埔國中改造前樣貌。改造後，高齡的補校學生們終於不需「將就」沿用國中教室。
▲ 正隆紙空間3.0新埔國中，回到初心思考高齡者的使用需求，設計出輕巧與適合長者乘坐穩定的桌椅、同時也將燈光重新設計出寬闊明亮的學習活動空間。
城市議題解方，企業不僅參與，更整合產業鏈找到創新可能
補校課程讓樂齡族群有機會再度回到校園，MUJI RENOVATION 空間改造企劃團隊回到初心思考高齡者的使用需求，設計出輕巧與適合長者乘坐穩定的桌椅、同時也將燈光重新設計出寬闊明亮的學習活動空間。
重新思考實際使用與道具的關係，同時也思考到空間功能的所需物品，與正隆研發團隊共同開發使用回收紙材的紙家具，以及輕巧容易搬動的講桌、陪伴個人學習的專屬收納盒、方便經常更新交流的公布欄，並結合全新設計適合整理整頓的收納櫃。
▲ 回收紙材的紙家具，結合全新設計適合整理整頓的收納櫃，更有效利用空間收納。
在這整個設計的過程中，優化的不只是一間教室，而是重新整合教育空間並且搭配模組化，未來任何一個地方都可以快速複製成為學習的場域，打造共融友善的教育現場，讓樂齡永續學習有更舒適的享受，學習除了書籍、筆記本等，從教育空間場域使用的紙家具，也開啟了未來紙商品更多創意可能性。
目前正隆與KIMU柒木設計團隊共同合作，從生活用品概念出發結合收納、照明等需求，讓紙材經過設計成為有魅力的生活用品，更有價值的利用，讓100%再生紙材在生活中永續循環使用，也期待正隆紙圖邁向下一個10年的里程碑，用你我最熟悉的紙材，讓生活充滿溫度，同時倡導價值與消費者溝通珍惜應用。
▲ 回收紙材的紙家具收納箱，收納個人學習用品，移動式收納架，取用容易，讓掃除流程更便利。
為擴散COC城市產業創新計畫的示範效益，今年也將自10月6日至22日於2023台灣設計展展出，不只是展覽，同時產業也同時參與這座城市的創新，本計畫成果以2種聯盟輔導模式、5大主題產業創新、 9個設計成果、共計27家企業跨域協作聯合展出，台灣設計展@新北市，產業正在跨域，創新正在發生，就在你我身邊。
112年COC城市產業創新計畫「高齡城市的跨產業設計」團隊
指導｜經濟部工業局
主辦｜台灣設計研究院
城市政府×創新企業×設計團隊｜
新北市文化局、新北市教育局
正隆公司
MUJI RENOVATION 空間改造企劃、KIMU design 柒木設計
特別感謝｜新北市立新埔國民中學
2023台灣設計展在新北
Taiwan Design Expo 2023 in New Taipei City
展覽期間：2023.10.6 (五) – 22 (日)
展覽地點：新北市美術館 6樓新北製造展區
開放時間：平日11:00-20:00、 假日11:00-21:00 (10/22(日)至18:00)
免費參觀