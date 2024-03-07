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【Design for Future】前瞻設計產業創新 – 聯合資源說明會

2024-03-07
【Design for Future】前瞻設計產業創新 – 聯合資源說明會

以設計創新為主軸，結合綠色、數位科技、設計能量認證及人才培育等議題，分享共創資源，邀請您一同線上與會一探究竟！

＊說明會精華簡報線上看：https://reurl.cc/j34ZOm

＊資源意向調查問卷：https://tdri.surveycake.biz/s/yvYrV

 

▌場次一 ：綠色永續業務 10:05 – 10:40

透過設計串連生產與消費的創新模式，包含促進塑膠循環，加值產品二手維修服務，發展減碳包裝與廢棄物源頭減量等主題。透過活動加強企業與設計業者交流，促成創新。

＊綠色設計Line官方諮詢帳號：https://lin.ee/qm2IJ40

＊DFS設計導入低碳開發輔導示範計畫簡章下載：https://reurl.cc/97ANQj

＊低碳包裝計畫簡章下載：https://reurl.cc/2zAGyE

＊低碳包裝活動興趣調查：https://tdri.surveycake.biz/s/LNG26

 

▌場次二 ：設計驅動企業創新開發 DFI 共創計畫 10:40 – 11:00

以 User-Centered Design 為核心，協助業者創造使用需求，設計創新解方，並以「智慧生活、智慧移動、智慧製造」為主題，共創未來生活型態與技術應用樣貌。

＊DFI共創計畫Line官方諮詢帳號：https://lin.ee/YIhrLDu

＊DFI計畫簡章下載：https://reurl.cc/orb24v

＊設計研發工具：https://www.rdlab.tw/

 

▌場次三 ：設計能量登錄/人才培育業務 11:00-11:15

激勵產業與優質設計業者合作，提高曝光、增進媒合機會；強化重點產業設計職能研究，推動新一代設計人才教育與培訓。

＊設計服務機構服務能量登錄LINE@：https://lin.ee/MyopAMs

＊申請指南：https://reurl.cc/XEjdEg

▌邀請對象 ▌

  1. 期待發展綠色設計推動永續發展之企業。
  2. 期待以設計與前瞻技術共創開發新產品或服務之企業。
  3. 欲進入智慧應用或永續產業之設計業者。
  4. 欲提高設計能見度並參與本院相關活動、培訓等輔導資源第一手消息之設計業者。
 

▌活動資訊 ▌

執行｜財團法人台灣設計研究院
日期｜3 月 06 日 (三 )
時間｜10:00-11:30（09:50 開放進入線上會議室）
平台｜Ｗebex 線上會議連結
費用｜免費 須事先完成報名線上程序

★ 任何對於上述資源相關問題，都可以於會前提出，我們將於說明會統一回答。

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