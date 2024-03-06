城市移動風景再優化！台灣設計研究院以設計提升市區巴士資訊視覺美學

台灣設計研究院不斷的推動公共服務創新，推動台灣公運美學不遺餘力。繼2019年和交通部公路局合作「北花線・回遊號」 後成功建立了台灣巴士美學的標竿示範，讓民眾體驗到有感的公共運輸設計美學，翻轉了一般民眾過去公共運輸的刻板印象，重新詮釋台灣公路客運新樣貌。

因應《2030市區公車全面電動化》之國家政策，交通部持續推廣電動大客車補助，未來將逐步汰換約10,000輛的柴油市區巴士。在這個推動市區巴士美學的重要節點，經濟部與交通部再次攜手合作，集結交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心及市區巴士車體製造業者、客運業者，把設計導入公運美學行動擴展到市區巴士範疇，由使用者角度出發，關心市民的日常乘車風景，透過本次合作帶給使用者更舒適的移動體驗和服務環境。

經過設研院與設計團隊調查研究，可以發現台灣市區巴士的資訊元素過多，字體、顏色、線條、風格多樣化，缺乏一致性的標準，造成使用者閱讀干擾。未經設計整合，資訊有重複張貼、分散之情形。現行圖標設計視認性差，導致使用者辨識難度高。部分非日常必要之資訊佔用大量玻璃面積，成為民眾觀賞市容的阻礙，影響乘車視野。