城市移動風景再優化！台灣設計研究院以設計提升市區巴士資訊視覺美學

台灣設計研究院不斷的推動公共服務創新，推動台灣公運美學不遺餘力。繼2019年和交通部公路局合作「北花線・回遊號」 後成功建立了台灣巴士美學的標竿示範，讓民眾體驗到有感的公共運輸設計美學，翻轉了一般民眾過去公共運輸的刻板印象，重新詮釋台灣公路客運新樣貌。
因應《2030市區公車全面電動化》之國家政策，交通部持續推廣電動大客車補助，未來將逐步汰換約10,000輛的柴油市區巴士。在這個推動市區巴士美學的重要節點，經濟部與交通部再次攜手合作，集結交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心及市區巴士車體製造業者、客運業者，把設計導入公運美學行動擴展到市區巴士範疇，由使用者角度出發，關心市民的日常乘車風景，透過本次合作帶給使用者更舒適的移動體驗和服務環境。
經過設研院與設計團隊調查研究，可以發現台灣市區巴士的資訊元素過多，字體、顏色、線條、風格多樣化，缺乏一致性的標準，造成使用者閱讀干擾。未經設計整合，資訊有重複張貼、分散之情形。現行圖標設計視認性差，導致使用者辨識難度高。部分非日常必要之資訊佔用大量玻璃面積，成為民眾觀賞市容的阻礙，影響乘車視野。
▲ 巴士車窗上張貼大量非日常使用資訊，影響乘車視野
▲ 車內資訊未經系統整合呈現，圖標設計視認性較差
這次我們以市區巴士的資訊識別作為優化目標，由設計團隊日目視覺藝術操刀，針對巴士車上26個攸關車輛法規必要資訊、業者營運需求之資訊項目，透過資訊篩選、減法美學、視覺設計，從人本設計思維進行視覺設計優化，以促進重要資訊的傳遞效率，同時留給使用者更乾淨、整潔的乘車環境，讓公運日常更具美感，同時提升服務體驗。
▲ 以減法設計，重新梳理車輛外觀必要資訊及位置
▲ 車內資訊經設計整合優化，提升資訊效率及環境簡潔
歷經了和交通部多次的跨單位工作協調會議、資訊設計放樣驗證後，本計畫亦建立了一套適用於全台市區巴士的《台灣市區巴士資訊識別設計標準》，該標準經系統化思考，將巴士資訊整合優化，重新定義和規範圖標樣式、字體、色彩計畫、資訊呈現方式，以及張貼位置等。不僅將成為車輛業者和車輛檢驗單位之溝通依歸，也更引動了交通部未來9項大客車相關資訊規定之修改。
▲ 經工作協調會議及設計實地放樣驗證，建議相關規定研議修改
▲ 台灣市區巴士資訊識別設計標準手冊
本計畫成果包含1本台灣市區巴士資訊設計標準手冊及檔案已授權開源，歡迎各界下載參考應用，共同透過設計改變台灣的城市移動風景！
點選連結索取台灣市區巴士資訊識別設計標準開源檔案及使用手冊：
https://tdri.surveycake.biz/s/we8rO
若有相關疑問請來信至：designcanhelp@tdri.org.tw
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
共創單位｜交通部公共運輸與監理司、交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心
專案統籌及設計研究｜台灣設計研究院
資訊識別規劃設計｜日目視覺藝術有限公司
特別感謝｜臺北首都客運集團、華德動能科技股份有限公司、成運汽車製造股份有限公司、IF OFFICE