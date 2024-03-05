商楫啟航於2007年初夏，楫(oar)為行船划水所用的槳，用以推動船隻前行。

自啟航以來，致力於品牌工程相關設計事務，擅長以美學創意為基礎，進行市場資訊蒐集、建構計畫與評估，用設計力為企業增加競爭力。

設計服務遍及各種產業，包括科技電子、工業製造、機械五金、醫療美容、食品餐飲、零售、教育等，都有我們設計服務的軌跡，擁有各種產業豐富的品牌設計經驗，也能多元運用各種設計樣貌展現。