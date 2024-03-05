商楫國際有限公司
oar brandesign co., ltd.
能登廠商
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商楫國際有限公司
oar brandesign co., ltd.
簡介
商楫啟航於2007年初夏，楫(oar)為行船划水所用的槳，用以推動船隻前行。
自啟航以來，致力於品牌工程相關設計事務，擅長以美學創意為基礎，進行市場資訊蒐集、建構計畫與評估，用設計力為企業增加競爭力。
設計服務遍及各種產業，包括科技電子、工業製造、機械五金、醫療美容、食品餐飲、零售、教育等，都有我們設計服務的軌跡，擁有各種產業豐富的品牌設計經驗，也能多元運用各種設計樣貌展現。
服務項目
品牌規劃、商標設計、型錄文宣設計、包裝設計、網頁形象、廣告創意、各項印刷業務。
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
「春拌麵」品牌建立及形象規劃設計 1
「春拌麵」品牌建立及形象規劃設計 2
「春」是為四季之初，始於，給你安於食的初心，無須擔心。 「春」閩南話意有餘，願是，你體力的堅強後盾，行有餘力。
「春拌麵」品牌建立及形象規劃設計 3
推出干貝醬禮盒、精選雙拌禮盒(春水良品聯名)、圓滿舞春禮盒(咖啡莊園聯名)。
「春拌麵」品牌建立及形象規劃設計 4
「春拌麵」官網設計 獻上好麵，拌以良醬，陪你日日 網址https://www.chun-noodles.com.tw/
兒童藥局品牌命名與規劃設計 1
本專案規畫設計涵蓋範圍包含藥局名稱命名、品牌理念、商標及標準字設計以及藥局店鋪主題視覺規劃設計。並運用以上基礎設計內容，展開應用設計項目，包含事務用品與環境形象等。
兒童藥局品牌命名與規劃設計 2
本專案規畫設計涵蓋範圍包含藥局名稱命名、品牌理念、商標及標準字設計以及藥局店鋪主題視覺規劃設計。並運用以上基礎設計內容，展開應用設計項目，包含事務用品與環境形象等。
兒童藥局品牌命名與規劃設計 3
本專案規畫設計涵蓋範圍包含藥局名稱命名、品牌理念、商標及標準字設計以及藥局店鋪主題視覺規劃設計。並運用以上基礎設計內容，展開應用設計項目，包含事務用品與環境形象等。
「雲端倉庫」品牌設計 1
以「雲端」銷售輪胎的概念，設計品牌標準字、形象視覺、輪胎貼標及文宣等。有了專業品牌形象樣貌，讓「雲端倉庫」品牌貼紙貼在各大品牌輪胎上進行銷售時，明確的資訊，良好的視覺，購買者信賴放心。
「雲端倉庫」品牌設計 2
以「雲端」銷售輪胎的概念，設計品牌標準字、形象視覺、輪胎貼標及文宣等。有了專業品牌形象樣貌，讓「雲端倉庫」品牌貼紙貼在各大品牌輪胎上進行銷售時，明確的資訊，良好的視覺，購買者信賴放心。
餃太郎雲端餃子館品牌加值計畫 1
消費者定位確立，執行品牌識別系統設計，包含商標設計、標準字設計、標準色、標語設計、IP人物設計、輔助圖形設計、包裝設計、外帶提袋、餐盒及湯碗、冷凍物流紙箱、送貨車外觀設計以及門店(攤位)視覺設計。
餃太郎雲端餃子館品牌加值計畫 2
消費者定位確立，執行品牌識別系統設計，包含商標設計、標準字設計、標準色、標語設計、IP人物設計、輔助圖形設計、包裝設計、外帶提袋、餐盒及湯碗、冷凍物流紙箱、送貨車外觀設計以及門店(攤位)視覺設計。
餃太郎雲端餃子館品牌加值計畫 3
消費者定位確立，執行品牌識別系統設計，包含商標設計、標準字設計、標準色、標語設計、IP人物設計、輔助圖形設計、包裝設計、外帶提袋、餐盒及湯碗、冷凍物流紙箱、送貨車外觀設計以及門店(攤位)視覺設計。
餃太郎雲端餃子館品牌加值計畫 4
消費者定位確立，執行品牌識別系統設計，包含商標設計、標準字設計、標準色、標語設計、IP人物設計、輔助圖形設計、包裝設計、外帶提袋、餐盒及湯碗、冷凍物流紙箱、送貨車外觀設計以及門店(攤位)視覺設計。
冷凍雞湯包裝盒設計 1
包裝外盒視覺以毛刷筆觸大大寫上「小漁兒」三字，展現30多年美味在地屹立不搖，才有的大方與豪爽。本次設計包裝外盒為10款雞湯共用，背面有10款雞湯的成分及營養標示。
冷凍雞湯包裝盒設計 2
原商標的標準字為楷體，我們以粗黑體為基礎，進行標準字修改，筆畫尾端帶有襯線的樣貌，再加入SIAOYUER英文拼音，搭配原商標設計圖樣，營造台味潮。
「麵廊」蜀香椒麻拌麵包裝設計 1
外包裝用代表藝術的線條，山巒的輪廓線，包裹著沈穩靜謐。如天府之國般的雲霧繚繞，飄散蜀香椒麻獨有的香氣。
「麵廊」蜀香椒麻拌麵包裝設計 2
內包裝放上真實烹調的一碗拌麵圖片，感受藝術與料理交融。
「麵廊」蜀香椒麻拌麵包裝設計 3
以味聞名，以麵聞香；食在麵廊，味似天府。
宏全集團ESG網頁首頁主視覺設計 1
延續宏全集團網頁的藍黃色系用於ESG網頁首頁主視覺，拉高藍與黃色的顏色彩度，鮮明色彩發展帶入些許漸層，以小女孩喝瓶裝水的圖像，引導進入「美好生活-宏全都在」讓整體視覺注入活力與希望。以環境友善及永續發展方向邁進，共同為環境保護永續目標而努力!
宏全集團ESG網頁首頁主視覺設計 2
永續績效的環境、社會與公司治理三個層面以顏色區分，內容文字與數據用圖像動態表現，瀏覽者可以拖拉互動觀看資料數據。
宏全集團ESG網頁首頁主視覺設計 3
互動專區小遊戲插畫置入宏全大樓及產品聯想插畫圖像，持續累積「美好生活-宏全都在」的印象積分。
大東福虎LINE貼圖
設計獨特、有趣，且與品牌訊息相關的貼圖，在LINE通訊軟體平台上做品牌曝光，提升受眾對企業的認知，有助於互動情感聯繫升溫，推廣企業及品牌等資訊。
大東幸運兔LINE貼圖
大東福虎LINE貼圖獲得好評，對於企業形象及資訊推廣有正面效益。本次貼圖執行上也設計安排加入大東福虎與今年度生肖角色幸運兔的互動，增添角色運用靈活度。