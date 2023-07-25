智慧製造產業趨勢分享 x 設計交流會，即日起免費報名！

智慧製造產業趨勢分享 x 設計交流會（免費活動）
台灣設計研究院「2023 設計驅動企業創新開發 DFI 共創計畫」，特別邀請智慧製造、智慧機械產業專家擔任本次分享會主題嘉賓，提供數位分身、智慧製造、自主移動機器人(AMR)等應用領域創新機會與產業發展趨勢。
兩大產業趨勢講題，立即報名！
【數位分身在智慧製造流程中的應用】
▌講師：陳松盈 / 西門子數位工業軟體 技術總監
▌時間：2023 年 8 月 1 日 (二) 10:30~12:30
▌地點：台灣設計研究院 #201會議室 (松山文創文創園區內北向2樓)
▌立即報名：https://www.accupass.com/event/2307210714291376609121
【AMR人機互動與場域環境的挑戰】
▌講師：陳忠信／台灣塔奇恩科技(股)公司 商務工程經理
▌時間：2023 年 8 月 9 日 (三) 9:00~11:00
▌地點：台灣設計研究院 #201會議室 (松山文創文創園區內北向2樓)
▌立即報名：https://www.accupass.com/event/2307211646451645978340
實體與線上同步
- 歡迎有興趣的廠商及設計公司報名實體分享會，增加跨業交流之機會。
- 分享會各場次也同步加碼辦理線上轉播，可於報名時選擇「線上參加」票券，報名成功後將由主辦單位發送會議連結。
「2023 設計驅動企業創新開發 DFI 共創計畫」智慧製造類別 共創意願申請
台灣設計研究院 DFI 共創計畫旨在透過設計導入，驅動產業技術突破、服務創新，與企業夥伴協作共創市場機會。歡迎有意願的企業夥伴踴躍申請！
▌立即申請：https://tdri.surveycake.biz/s/KeGPY