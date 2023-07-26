《設計製造：探索產業創新・新領域》開放報名至8/16！

照過來！照過來！各位製造產業的創意玩家們，＃是否正煩惱著如何升級轉型？看著許多以設計驅動創新的成功案例，但＃面對內部需求仍難以想像如何運用設計昇華？
「IDDI 設計驅動產業創新補助」特別邀請具備深厚跨域業界經驗的台大智活中心，以設計思考的方式協助創意玩家們進一步探索設計於潛在創新或進一步優化的機會點。工作坊中形成的提案，也歡迎為明年「 IDDI 設計驅動產業創新補助」做暖身！
為保持工作坊的進行品質，＃每場次僅開放10組名額參與，並搭配助教引導小組成員討論，2場次共20組，名額有限，手刀報名起來！ 以設計思考為工具，我們將會聚焦在「定義問題」，透過講師傳授創新心法與手法，描繪需求場景並界定價值主張，協助創意玩家們找到創新優化的正確切入點。
▍場次資訊
第一場
時間｜2023年8月31日 (四) 13:30-16:30 (3hr)
地點｜台灣設計研究院-創意劇場（台北市信義區光復南路133號北向2樓）
第二場
時間｜2023年9月6日 (三) 13:30-16:30 (3hr)
地點｜台灣設計研究院-T201會議室（台北市信義區光復南路133號北向2樓）
*活動採＃實體方式進行。若上述日期皆可，同意由主辦單位安排場次。
*報名企業限參加1場工作坊。每場僅入選10組團隊，共20組名額。
*報名至2023年8月16日 (三) 截止，將於2023年8月18日 (五) 公告獲選名單。
▍創意玩家們如何申請加入呢？
｜夥伴是不可或缺的｜
請以＃製造產業的玩家們為主要申請者，尋找外部設計業者共同申請。在工作坊中，你們會是並肩作戰的重要隊友。同樣歡迎設計夥伴拉上製造業玩家們，不過申請主體仍為製造產業呦。
｜選擇前進路線｜
此次工作坊設定了兩個主題，為 #智慧生活 及 #永續經營，玩家們須擇一主題報名。
｜挑戰前先暖身｜
為了使工作坊能直指核心，請玩家們繳交「問題陳述簡報」（範本點此下載）。初步描述提案內容及回答四個簡單問題，最後於表單中上傳簡報即可。（小提醒：可先製作完簡報，再填答報名表單。）
工作坊為免費參加，名額有限報名從速！
→→→→ https://tdri.surveycake.biz/s/NwNPD
▍注意事項
主辦單位與執行單位保有活動異動之權利。
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院-「IDDI設計驅動產業創新補助」專案辦公室
協辦｜台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心
聯絡｜台灣設計研究院綜合企劃組
yuchen@tdri.org.tw／02-2705-2112 (#17)／蕭小姐
aurora_chen@tdri.org.tw／02-2745-8199 (#117)／陳小姐