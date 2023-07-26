《設計製造：探索產業創新・新領域》開放報名至8/16！

照過來！照過來！各位製造產業的創意玩家們，＃是否正煩惱著如何升級轉型？看著許多以設計驅動創新的成功案例，但＃面對內部需求仍難以想像如何運用設計昇華？

「IDDI 設計驅動產業創新補助」特別邀請具備深厚跨域業界經驗的台大智活中心，以設計思考的方式協助創意玩家們進一步探索設計於潛在創新或進一步優化的機會點。工作坊中形成的提案，也歡迎為明年「 IDDI 設計驅動產業創新補助」做暖身！

為保持工作坊的進行品質，＃每場次僅開放10組名額參與，並搭配助教引導小組成員討論，2場次共20組，名額有限，手刀報名起來！ 以設計思考為工具，我們將會聚焦在「定義問題」，透過講師傳授創新心法與手法，描繪需求場景並界定價值主張，協助創意玩家們找到創新優化的正確切入點。