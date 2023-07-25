歸零的韌性食代！「2023食創獎」熱烈徵件中

華文世界第一家以「飲食」為報導主軸的獨立專業媒體《食力foodNEXT》，自2019年創辦台灣唯一飲食產業創新專業評鑑「食創獎」，表揚在持續變動的全球供應鏈與消費趨勢下，願意投注資源改變生產銷售模式與產品型態，兼具永續與創新精神，願意跳脫框架、自我突破的飲食產業業者。

本屆分為「產業組（社群行銷/企業永續/包裝技術/設計美學/食品飲料/餐飲服務/產業服務創新）」、大學組（USR永續創新）」、「學生組（食品飲料創新）」共9大獎項。

各組得獎者除了能獲得食創獎專屬星級獎盃，產業組最高還能獲得價值100萬元的行銷資源獎勵。歡迎各大飲食產業業者、大學USR團隊、大專院校學生，踴躍報名參與飲食產業年度盛事！

食創獎每年辦理徵件，專業評選不僅被視為「台灣飲食產業奧斯卡獎」，歷年得獎方案更是產業創新的模範代表，推動台灣飲食消費環境朝向永續與創新更進一步。

活動網站（報名時間7/21～9/20）：https://2023fia.foodnext.net/

線上直播說明會 7/31（一）16:00-17:00：https://reurl.cc/lD4DQ6