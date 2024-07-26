IDDI 設計透視器 EP.1：打包一份屬於你我的味覺宇宙——專訪本物創辦人兼設計總監黃新雅

成功開發「浪雲醇酒器」系列後的兩年間，黃新雅不斷收到投資人提出開發風味杯的提議，接收到提議的當下，他並沒有著手投入開發，而是將這個想法先放一下，黃新雅回憶：「就是沈澱一下、思考一下、再回來看一下、忘記他一下，這樣的反覆過程」。因緣際會下得知了IDDI這個計畫，便決定跟著IDDI走一遍完整的開發流程。

透過市場調查和競品分析，她釐清了風味改變的原因是來自「杯口」角度與「酸、甜、苦、辣」的關係——味覺的敏銳度會因為咖啡進入舌頭的位置而有所差異，不同舌面區域感受到的主要風味都不一樣。

但是，一個杯口角度只能強化一種飲用風味，該如何享受到第二種、甚至更多種風味，而不是單單推出一個可以把咖啡變好喝的產品呢？黃新雅的做法是把不同杯口結合到同一個杯子上！設計出「雙口杯造型」，針對「想要用一個杯子就喝到多種風味的市場缺口」提出解方，以明確的功能定位與充足的味覺研究展開設計，成功讓「風味杯」投入市場後一舉進入目標消費者的討論圈。

除了競品分析、材質研究和設計打樣測試外，內部也嘗試以設計紀錄簿記錄下設計過程，保護了自己的智慧財產權。透過IDDI的方向引導，本物將過往的開發經歷進行梳理、歸納，確立了往後可以沿用的內部產品研發流程，讓「風味杯」成為品牌創立以來，設計開發歷程最短、投入市場最快的產品。