IDDI 設計透視器 EP.1：打包一份屬於你我的味覺宇宙——專訪本物創辦人兼設計總監黃新雅

在台灣，喝咖啡是一件很日常的事，那你有想過喝咖啡也有專屬的杯子嗎？
本物 WOO Collective——以錫工藝製品起家，產品從酒具一路發展到茶具，並在參與「IDDI 設計驅動產業創新」計畫（下稱IDDI）的過程開發出可以放大咖啡風味的「BraveHeart咖啡風味品鑑杯」（下稱風味杯），同個杯子、換個角度，喝到的味道竟然不一樣！到底本物是如何一舉以「風味杯」成功打入不曾踏足的咖啡杯市場呢？
做中學，推出商品、感受市場，再來回調整
黃新雅笑道，創業時期都還只是學生，前期是以販售盤子為主，有關商業的理解都會從設計的角度出發，對於商業行為、竅門都不太熟悉，只能透過推出商品，觀察市場的反應再來回調整。因此在推出「浪雲醇酒器」系列的時候做了很大的改變，更專注於尋找切入市場的「痛點」，從本物的核心技術中，抽取「錫金屬可以改變飲料口感」的材質特色，抓住飲酒消費者想要提升「味覺體驗」的需求，推出「浪雲醇酒器」系列，成功打入飲酒消費市場。
「風味杯」是水到渠成下推出的商品
成功開發「浪雲醇酒器」系列後的兩年間，黃新雅不斷收到投資人提出開發風味杯的提議，接收到提議的當下，他並沒有著手投入開發，而是將這個想法先放一下，黃新雅回憶：「就是沈澱一下、思考一下、再回來看一下、忘記他一下，這樣的反覆過程」。因緣際會下得知了IDDI這個計畫，便決定跟著IDDI走一遍完整的開發流程。
透過市場調查和競品分析，她釐清了風味改變的原因是來自「杯口」角度與「酸、甜、苦、辣」的關係——味覺的敏銳度會因為咖啡進入舌頭的位置而有所差異，不同舌面區域感受到的主要風味都不一樣。
但是，一個杯口角度只能強化一種飲用風味，該如何享受到第二種、甚至更多種風味，而不是單單推出一個可以把咖啡變好喝的產品呢？黃新雅的做法是把不同杯口結合到同一個杯子上！設計出「雙口杯造型」，針對「想要用一個杯子就喝到多種風味的市場缺口」提出解方，以明確的功能定位與充足的味覺研究展開設計，成功讓「風味杯」投入市場後一舉進入目標消費者的討論圈。
除了競品分析、材質研究和設計打樣測試外，內部也嘗試以設計紀錄簿記錄下設計過程，保護了自己的智慧財產權。透過IDDI的方向引導，本物將過往的開發經歷進行梳理、歸納，確立了往後可以沿用的內部產品研發流程，讓「風味杯」成為品牌創立以來，設計開發歷程最短、投入市場最快的產品。
▲ 本物參與IDDI計畫開發之「BraveHeart咖啡風味品鑑杯」
從「手工」到「模組」，策略性開發模式的轉變
成功研發出「風味杯」後，黃新雅解釋了這段過程與過往開發WOO Collective產品的經驗差異。投入IDDI的「風味杯」開發計畫，不同於本物草創期的「手工」開發模式，而是建立了更完善的「模組化」流程。有效讓產品發展脈絡更加明確，避免過去反覆摸索和驗證的過程。
作為一個全盤掌握設計、製造、銷售的新創團隊，如果說本物原有品牌WOO Collective是手工的、實驗性的開發模式，那新品牌BraveHeart及其旗下品項「風味杯」則是模組化的、策略性的開發模式。
設計串連開發流程，讓對的產品出現在對的市場
當產品設計案的開發過程中，設計不再停留於美觀設計的層面。黃新雅分享道：「設計師僅僅設計出更漂亮的商品，不算是設計能量的提升。設計不是純粹的藝術，最終還是要與市場和人對話，能夠服務人群。」對她來說，能夠生產符合市場需求的產品是衡量企業設計能量的標準。
IDDI以協作者的角色，協助本物練習「精準的模組化開發」，建立制度，有效投入未來的開發工作，「從零到一」完整走過一遍新產品設計開發的流程，使產品進入市場時就有預期的消費族群，這是過去本物經驗累積較少，IDDI幫助團隊顯著的地方。
▲ 本物參與IDDI計畫開發之「BraveHeart咖啡風味品鑑杯」手稿
以「味覺」為核心，持續探索常民生活體驗
從酒香到咖啡香，本物持續以不同的杯器為大眾帶來更好的味覺體驗。黃新雅補充：「我們在的生活風格產業，能體會消費者想獲得的體驗是完整的，像是英雄電影的英雄宇宙一樣！一次給你5個！」。目前團隊正在開發輕巧版的「風味杯」，增加咖啡杯的使用情境；同時也物色下一階段WOO Table咖啡廳的空間，期待把味覺體驗與休閒生活相結合，讓「風味杯」不僅出現在家裡的餐桌上，更推及至商業空間，將這份味覺體驗的美好傳遞給更多人。
▲ 「BraveHeart咖啡風味品鑑杯」包裝設計，以液態水波紋為主要視覺意象
本物簡介
本物擁有旗下三個品牌分別為WOO Collective、WOO Select不只是選物、WOO Table。特色為傳統工藝與質感體驗，過往以高單價酒器產品為主，現在跨足到咖啡杯領域，並嘗試各項材質的開發與結合，積極打造更具多元性的品牌。
2023年，本物參與了「IDDI設計驅動產業創新」計畫，並通過建立全新品牌BraveHeart，研究味覺與風味體驗。從設計角度深入探索味覺、咖啡與造型之間的相互關係，開發設計出「單一杯子即可品味不同咖啡風味的風味杯」，成功進入咖啡杯新市場。
IDDI小百科
「IDDI 設計驅動產業創新」( Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ) 為經濟部產業發展署推動之設計創新專案，由台灣設計研究院執行，並以提升企業設計位階及設計價值為目標，並推動設計導入開發流程之中，協助產業發展創新商業模式，深化服務價值。