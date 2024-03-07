最新消息 / 新聞資料

用設計驅動服務創新能量——「能源知識」的社區充電站

2024-03-07
用設計驅動服務創新能量——「能源知識」的社區充電站

▲ 台電基隆區營業處改善後之大廳

因應未來淨零永續願景，台電亦處於關鍵的淨零轉型階段、致力朝此目標邁進；為了實踐永續經營的策略，台電於2021年與設研院攜手合作，共同探索組織內部和對外服務的創新議題；透過服務創新藍圖探討以及跨域合作的示範，為台電實體服務場域做了一次本質上的轉型。今（7日）台電與設研院於基隆區營業處共同發表改造成果，以設計力驅動公共服務創新！

▲ 現場集結跨域團隊共同揭開服務創新的設計成果

為了清晰地梳理台電服務轉型的藍圖與創新機會點，設研院從服務設計研究著手，透過趨勢案例的梳理、利害關係人訪談、問卷調查以及共創工作坊，一方面深入了解職員對於品牌、電力服務及營運的看法，另一方面聚焦探索一系列對內對外的創新目標。

▲ 跨部門、跨專業的共創工作坊有助於聚焦台電未來的創新願景

為了能提供更好的服務給民眾，台電積極促成內部跨部門合作，和設研院共同組成跨領域專業的團隊，並將與民眾互動最有感的營業區處，作為展開實踐服務創新的實驗場所。

營業區處如何成為實踐服務創新的據點？

在繳費方式多元化、服務線上化及鼓勵新興綠色能源的同時，營業區處共同面臨幾項挑戰：

  1. 各地區處服務需求量差異大：用相同的空間配置應對不同的服務需求，導致部分的服務ㄉㄨ檯有閒置情形，也有服務動線過於壅塞引發民眾等候時的焦慮感
  2. 既有軟硬體設施規劃單一，較難彈性應對需求的變化
  3. 資訊訊息量大、內容不易理解及缺乏一致的識別形象

▲ 台電營業區處服務空間環境的既有印象

打開對話的窗口，提供複合式的新型態服務

為了關注民眾使用服務時的真實需求、加深企業及民眾彼此的信賴感，提供用電議題推廣及專業用電諮詢服務等3大目標；團隊將營業空間轉型為社區提供知識及資訊交流場所，打造符合未來使用者需求的服務體驗，並利用模組化的服務設施，建立一個可以因地制宜、作彈性調整、應用及落實的設計規範。

▲ 以服務單元模組及清晰的指標系統，建立可持續應用的設計規範

● 提供民眾和職員舒適且安心的服務環境

大廳採用溫潤的木材質感、搭配俐落的金屬細節、簡約的色彩及明亮的照明計畫，打造專業的服務形象及舒適放鬆的公共環境，並提供清晰的資訊標示及叫號提醒，讓民眾能安心的等待及使用。

▲ 以溫潤的木質調調節環境氣氛

▲ 用「金屬網格」將電流可視化，作為台電創新服務的形象

● 提升未來服務體驗，打造以使用者為中心的服務情境

在半開放式的交流區佈置可以靈活運用的活動家具，包括不同尺寸大小、可移動的桌椅，及簡易茶水自助區，滿足等候、討論、教學或展示等使用情境，作為台電與民眾交流的核心場所。

▲ 利用活動家具組合成不同的空間配置，滿足未來各種使用情境

▲ 友善輪椅使用者的櫃檯和填單區

● 設置知識充電站，以有趣的主題展覽和民眾交流

在繳費/申辦的服務空間外，置入小巧的展示空間，提供與民眾生活有關、容易理解的用電知識，提供更多元的服務面向。

▲ 由水越設計規劃首發微型展覽—「基隆超來電」

▲ 打開服務大廳的窗景與民眾及城市連結

用直覺明瞭的指標及資訊說明，提升使用者的好心情

在業務單純的服務性場所，很容易忽略「不清楚的資訊引導」會影響服務人員及民眾的使用經驗，透過這次的改造，在室內空間設置清楚的方向指引、空間索引及服務流程圖等，清楚傳遞民眾需要的資訊，提供容易理解的視覺體驗。

▲ 利用電線桿銘板為主題，讓民眾閱讀時，也能感受到台電印象

此外，台電主動認養戶外公車候車亭、移除前庭劃設的停車格，提供寬廣及舒適的行人及候車空間，積極創造與城市、當地居民的連結。這些創新改造的落實，展現出台電服務轉型的決心，也體現對社區的關懷與社會責任。

▲ 台電基隆區營業處改善後外觀

▲ （左圖）原有的候車亭；（右圖）以電力與城市串流的意象，打造基隆街景

「 To the Better TAIPOWER 」

沒有最好的一天，只有更好的一天，更好的台電獻給更好的台灣。

這不僅是一個口號，而是創新的成果。未來，台電的營業空間將不只是提供永續能源、用電知識及電力產業相關等服務，更是一個持續與民眾對話、共同創造社會影響力的重要角色。

主辦單位：台灣電力股份有限公司
執行單位：台灣設計研究院
實驗示範點：基隆區營業處
總顧問：龔書章
專業諮詢顧問：周麗君、徐震、張光民、陳秉良
活動標語：永真急制
專案統籌暨服務設計研究：台灣設計研究院
空間規劃：柏成設計
視覺及資訊規劃：選選研
微型策展：水越設計

相關文章

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會與台灣設計研究院攜手合作推動公共醫療服務升級

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會與台灣設計研究院攜手合作推動公共醫療服務升級

為提升公共醫療服務體驗，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（以下簡稱醫福會）與台灣設計研究院（以下簡稱設研院）攜手合作，今（25日）在經濟部產業發展署（以下簡稱產發署）知識經濟產業組陳良棟副組長和醫福會王裕煒副執行長的見證下，由醫福會林慶豐執行長與設研院張基義院長共同簽署合作備忘錄，針對部立醫院尋路體驗、創新科技應用與永續設計導入展開雙方合作。

, ,
臺北田徑場設計優化，為市民打造智慧運動生活

臺北田徑場設計優化，為市民打造智慧運動生活

台灣設計研究院自2022年起，與臺北市政府體育局合作，進行臺北體育館的品牌與入口空間的再設計，獲民眾與選手好評。今年也將改造經驗擴散至臺北體育園區，協助優化民眾運動體驗，以及智慧場域基礎環境建置，一步步往最佳運動場域邁進，迎接2025雙北世界壯年運動會盛事。

, ,
公共服務場域調研Know How大公開：五堂課掌握設計之前的大小事

公共服務場域調研Know How大公開：五堂課掌握設計之前的大小事

設研院在11月推出「公共服務場域調研-設計之前的五堂課」，將升格後四年來的公共服務經驗及方法論，以淺顯易懂的方式透過實際案例循序漸進地帶領大家了解不同的調查研究方法；報名人數高達7,450人，多數學員表示對實質應用有很大的助益，呈現對公共議題研究的強烈需求。

, , , ,

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.