用設計驅動服務創新能量——「能源知識」的社區充電站

為了關注民眾使用服務時的真實需求、加深企業及民眾彼此的信賴感，提供用電議題推廣及專業用電諮詢服務等3大目標；團隊將營業空間轉型為社區提供知識及資訊交流場所，打造符合未來使用者需求的服務體驗，並利用模組化的服務設施，建立一個可以因地制宜、作彈性調整、應用及落實的設計規範。