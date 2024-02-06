荷蘭最美麗的書展——縱覽10年，探索書藝創作之最

荷蘭作為平面設計領域的翹楚，其出眾的創意和精美的書籍設計也聞名於世，是世界圖書設計界中最具代表性的國家之一。在 2024 年初，由「不只是圖書館」邀請歐洲設計觀察家龔維德策展，推出豐富多元又前衛的「荷蘭最美麗的書展」，透過串聯 2024 年國際書展的荷蘭主題館，並與財團法人台北書展基金會、荷蘭台北辦事處、荷蘭最美麗的書基金會 SDBVB [註1] 和書展荷蘭主題館設計執行單位 MVRDV [註2] 合作舉辦，為臺灣讀者帶來 2021 年度「荷蘭最美麗的書」競賽成果。

本次展覽的主要內容是 33 本精心製作的得獎書籍，這些作品以獨特的創意視角、出色的設計表現以及高品質的印刷和裝幀技術融合而成，贏得了評審們的青睞。每年，競賽主辦單位還會特別委託設計師製作當年的得獎作品目錄，並加入共同展出的行列。「荷蘭最美麗的書」最早可以追溯到 1926 年，是歐洲同類型競賽活動中歷史最悠久之一的，這個競賽不僅是當地的設計盛事，更是眾多優秀設計師的聚集處與發源地，其中也有數位是來自於台灣。從1991年到2021年，共有69本荷蘭圖書在德國萊比錫的「全世界最美麗的書」競賽中脫穎而出，數量超過參賽國家的其他作品。尤其在2021年，荷蘭更贏得了該競賽的最高榮譽──Golden Letter，以及金獎 Gold Medal。值得一提的是，金獎得主正是來自台灣的設計師 K.Chen（陳冠廷）。

策展人龔維德以2021年的得獎作品為基礎，延伸至過去10年的國際得獎紀錄，透過回顧展區的詳細介紹與各年度的得獎作品目錄，讓觀眾們能一睹「荷蘭最美麗的書」近期的卓越表現。同時，策展人還邀請了旅居荷蘭的平面設計師陳臻，將她位於馬斯垂克的藝術書店 Limestone Books 一角帶到不只是圖書館中，並且展出她精選的出版品，加上當地的印尼藝術家 Aiiia 所創作的壁畫，呈現以食物、音樂、書籍與閱讀凸顯社區內不同面向的族群，讓觀眾在飽覽各類作品的同時，也能沈浸在荷蘭書店的氛圍中。

除了展覽本身，荷蘭兒童小說作家 Bibi Dumon Tak 也特地前來現場，帶領朗讀與插畫工作坊；此外，Golden Letter 得獎設計師 Bart de Baets 則透過線上講座暢談他的設計哲學；還有 Limestone Books 陳臻與 K.Chen，以對談形式分享他們的荷蘭經驗。「不只是圖書館」為台灣設計研究院轄下營運之場域之一，秉持「不只是」的概念，讓圖書館不只僅有閱讀書籍的功能，更透過展覽、講座、實驗和展演等活動，希望讓資源共享，讓台灣觀眾能有更多機會與創作者、設計師和書籍互動，達到交流和教育推廣的目的。