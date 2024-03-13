解密「超維增生」：專訪2023金點設計展策展人游麲

游：我大學念的是輔大景觀設計，大三之後起心動念想去念學術歷史脈絡更久的建築，所以我後來去了讀東海學士後建築。接著我在建築業界工作十年後，去倫敦大學藝術學院念數位建築（Digital Architecture），那又是跨到另一個當代設計與建造技術領域，用數位運算方式去討論設計方法與製造。

我希望公司能不只單純做某一個類型的設計案，雖然我有建築師執照，但也做很多商空室內設計，這幾年也開始有展覽類。實務上可以發現，建築、室內設計或展覽的設計週期是相當不同的狀態，以建築來說，蓋一棟週期都是三四年的事情，所以需要具備的是不只創造力，更重要還要有執行力跟紀律。

而策展類的工作，比較重要是需要短時間內要一個創意爆發的可能性；室內設計則剛好介在這兩個中間。我希望策展是可以有一些實驗性的探討，然後在室內空間被呈現，最後有機會再到建築上被呈現。建築其實是最難克服的，因為它存在最久，並且有法規問題。我希望藉由這幾種不同週期狀態的工作，可以給公司多樣化的可能性，對同仁養成或靈活度都也有正面影響。

這幾年我們做的案例很廣泛，例如房地產接待中心、展覽、室內設計、商空或住宅，大家比較認識我們的是獲得金點獎的作品「紙際線」[1]，我們藉由這一個報紙堆疊的藝術裝置，同時完成這個室內空間接待中心，也讓品牌因此有一個辨識度。另外一案例如「紅E梯」[2]它是一個無障礙電梯徵件，這是一個普遍性議題，但過去坊間多半很消極地外加甚至像黏上這個電梯體於建築外，沒有考慮建物跟整體環境的關係，因此我們試著從都市的觀點來看這個電梯怎麼做，讓電梯重新成為這個都市明顯的地標，同時也改變這個建築物的外觀表情，讓它重新變得活潑。