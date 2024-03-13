解密「超維增生」：專訪2023金點設計展策展人游麲

▲ 策展人游麲背景養成從景觀設計到數位建築，透過策展工作希望能展現各種實驗的可能。
台灣設計界年度重要獎項金點設計獎，延續頒獎典禮主題，每年於台灣設計館展出精彩得獎作品。2023年度展覽由新銳策展團隊「極製設計所」游麲（ㄒㄧㄢˋ，人稱小麥）操刀，以「超維增生」為策展主題，透過充滿想像力的空間體驗，展出本年度精選的百餘件得獎佳作。想知道策展人如何發揮超能力，精選展出作品嗎？獨家訪談小麥告訴你各種得獎設計人「跨越維度」的「增生秘訣」。
何謂「超維增生」？
Q：從2023金點獎頒獎典禮的大主題「超能負荷」，到這次展覽延伸主題「超維增生」，想請問這之間的關聯與概念？
游：從「超能負荷」這個大主題，讓我聯想到超能力，並開始思考與空間的關係可能是什麼？電影「奇異博士」角色曾運用超能力將空間轉移、扭曲、並產生不同次元的變化，這也讓我聯想到設計工作的多維度。現今大家工作邊界越趨模糊，常從自己的專業領域跨足去尋找其他靈感，而金點展的呈現，也正需要跨維度的思考及整合能力，並從中進一步「增生」各種超能力。
▲ 2023金點設計展主題「超維增生」運用台灣設計館01、02、04三個展間特性，展出近百件金點獎展品。
Q：這次展覽使用到台灣設計館三個不同的展示空間，是否分別用什麼樣的設計巧思呼應主題？
游：我希望讓展品與展示空間之間有連結關係，因此我先分析展間本來的空間特性，進一步去作增生的動作；也就是分析既有場地條件，然後再作出創意的詮釋。「增生」一詞若在醫學或生物學使用上，例如組織增生，比較偏向負面，但在我這次應用於金點設計展的創造力面向來說，是指繼承某些現狀條件再去突破，有點像從既有的組織細胞DNA去突變，然後會成為一個新的整體；雖然來自於原本狀態，但完成後會是一個全新的空間體驗。
我在01展間，創造出線性空間；02、04展間，我也延續空間條件然後透過抽象的視角去思考如何增生，於是在04展間桌面增生了量體，我希望打破原本桌子的邊緣，雖然空間是靜態的，但我希望讓空間整體有一個動態感存在。
▲ 04展間從既有桌面增生不同大小量體，讓原本靜態的空間產生動態感。
而02展間本身條件就是很多垂直展示的盒子，想像從透視點往前展開的櫃體，我們想加強這個展開延伸的空間感，因此在每一櫃的中間又加了很多立面的層次，讓它變得像是開了更多的視窗；同時我們也企圖在這些立面材料加上很多反射性的鏡面設計，希望讓視覺感在虛擬跟真實之間有更多想像空間。我覺得不久的未來，實體空間不會再那麼實體，虛擬空間會變得更加真實，這種虛擬真實有點難辨的空間，它其實就是某種未來性的空間。
▲ 02展間透過立面層次加上反射鏡面，打造出具未來感的虛實空間。
Q：每個展間設定有「跨維對話」、「未來遷徙」、「超維風格」、等關鍵字，這些像是選品的邏輯，或是觀展的索引，可以請您分享關鍵字背後的想法？
游：作品如何配置與空間本身的可行性、容量都有關係，我將02展間設定成「超維對話」，因為這個空間本身條件就像可以開啟很多不同的螢幕視窗，跟我們「平面視覺傳達類」作品有很直接的連結；此空間也包含「整合設計類」以及「空間設計類」，跨有空間、視覺、影像等不同設計類別。視覺傳達的目的與重點，就是與各種不同對象進行溝通對話，也正呼應了關鍵字的設定。
▲ 02展間運用視窗感，展出大量平面視覺傳達類、整合設計類作品，開啟各種「超維對話」的可能。
其他兩個01及04展間，展出以「產品設計類」為主。01展間我設定為「未來遷徙」，集合了很多鮮明的移動式設計物件，我在這邊賦予移動比較廣泛的定義，例如從城市到郊區的移動，所以當都市人到郊區時使用的物件，例如露營桌，也被我放在這邊歸類；另外也有移動工具物件，例如機車、腳踏車、還有小朋友移動的滑步車。
▲ 01展間，策展人創造出線性空間，以「未來遷徙」為關鍵字，展示出各種人機共創、移動式設計。
01展間另外一個脈絡是人機共創的未來設計，例如3D靜脈定位儀；還有外表就吸睛的操作式人機介面沉浸式電玩機器Orb X；以及各種機器人：有小狗陪伴機器人、照相飛機，公車駕駛介面設計等，移動議題跟人機介面，是我觀察到本屆的一個明顯特徵類別，我將它們都歸在01展區。
▲ 01展間作品，人機介面沉浸式電玩機器Orb X。
另外04展間「超維風格」展出比較多跟生活風格起居有關的品項，例如家電類，有比較多整合性的可能，本來很大的東西設計變成很小；另有一部分是經典重現，例如手提一體式黑膠唱片機，透過設計重新展現生活美學。
▲ 04展間「超維風格」展現生活美學，包含例如有經典重現的手提式黑膠唱片機。
另外今年我特別觀察到有趣的一個特點還有「在地增生」的概念，與今年本土有關的設計特別多元發展，例如樣山-臺灣山林點心、台灣五嶽擴香系列，都是我印象很深刻的。 除此之外，在展覽中我也私心放入我心目中很喜歡的金點設計，例如格式設計的想你到月球／張雨生特展、彡苗空間實驗的新竹市玻璃設計藝術節，這些案例因為受眾跟展覽方式不同，我希望將它們重現在金點設計展，給觀眾另一種觀看這些展覽的方式。
▲ 04展間「超維風格」亦有各種彰顯台灣特色的「在地增生」作品，圖為樣山／臺灣山林點心。
給設計人的增生秘訣
Q：小麥您同時是極製設計所的設計公司與建築事務所兩個單位的負責人，可以請您先幫我們自我介紹一下您的設計經驗，與近年具代表的工作案例？
游：我大學念的是輔大景觀設計，大三之後起心動念想去念學術歷史脈絡更久的建築，所以我後來去了讀東海學士後建築。接著我在建築業界工作十年後，去倫敦大學藝術學院念數位建築（Digital Architecture），那又是跨到另一個當代設計與建造技術領域，用數位運算方式去討論設計方法與製造。
我希望公司能不只單純做某一個類型的設計案，雖然我有建築師執照，但也做很多商空室內設計，這幾年也開始有展覽類。實務上可以發現，建築、室內設計或展覽的設計週期是相當不同的狀態，以建築來說，蓋一棟週期都是三四年的事情，所以需要具備的是不只創造力，更重要還要有執行力跟紀律。
而策展類的工作，比較重要是需要短時間內要一個創意爆發的可能性；室內設計則剛好介在這兩個中間。我希望策展是可以有一些實驗性的探討，然後在室內空間被呈現，最後有機會再到建築上被呈現。建築其實是最難克服的，因為它存在最久，並且有法規問題。我希望藉由這幾種不同週期狀態的工作，可以給公司多樣化的可能性，對同仁養成或靈活度都也有正面影響。
這幾年我們做的案例很廣泛，例如房地產接待中心、展覽、室內設計、商空或住宅，大家比較認識我們的是獲得金點獎的作品「紙際線」[1]，我們藉由這一個報紙堆疊的藝術裝置，同時完成這個室內空間接待中心，也讓品牌因此有一個辨識度。另外一案例如「紅E梯」[2]它是一個無障礙電梯徵件，這是一個普遍性議題，但過去坊間多半很消極地外加甚至像黏上這個電梯體於建築外，沒有考慮建物跟整體環境的關係，因此我們試著從都市的觀點來看這個電梯怎麼做，讓電梯重新成為這個都市明顯的地標，同時也改變這個建築物的外觀表情，讓它重新變得活潑。
▲ 2020年作品「NewsPaperScape 紙際線」。（圖片提供：極製設計所）
▲ 2021年作品「RED ElevaTor 紅Ｅ梯」。（圖片提供：極製設計所）
Q：如果說策展也是一種創作，您做為一個設計師與策展人之間的心得？
游：金點展覽其實是為了所有的設計師，我要怎麼從眾多的觀點去整理出一個可以對外溝通的脈絡，這跟做一個設計師好像也沒有太大的不同。
但策展人相對設計師來說，更需要具備溝通能力，好像設計師是黑箱，你只要看到結果就好，但策展人是，你必須要把這個事情讓大家理解，你其實是一個溝通的橋梁，你在跟大家講話。設計師你可以決定這個東西大家喜不喜歡他 好不好用，他不一定要很直接跟你溝通，他可能用其他方式可以傳達。但策展本身就是溝通。
Q：呼應「超維增生」這個展覽主題，設計師、創作者現今面臨許多環境或技術上的競爭與挑戰，您個人如何面對創作中的困境？是否可以給還在學習設計，或剛出社會工作的年輕設計師一些建議。
游：我紓壓大概就是打籃球（笑）。我們做設計普遍的困境大概就是想不到怎麼做，或是跟不同的人溝通遇到困境吧。一個困境是設計上如何持續保有新的創意，另一個是怎麼跟不同人成功溝通。
不同案件會遇到不同類型的人需要溝通，例如私人委託一坪造價可能是20-30萬，但做展場案子一坪可能剩下預算1-2萬，像這樣金錢上的討論，對象跟需求都會差很多，要如何順暢的切換這種狀態是我認為比較容易遇到的困難。
但當然首先是你要有很充分的興趣，你怎麼樣去喜歡這個事情，對未知的事情有興趣跟動機去理解。我認為當你想開始變多元之前，你要先有一些穩固基礎，就是前面說的，你要能增生，前提是要先有一些東西可以繼承。當你在自己開始的地方累積到一定能量，你才有機會去做比較多元的嘗試與延伸。我覺得在自身領域培養自己的觀點，是重要的，不然有可能跨了很多領域之後，會變成作的不深。
我覺得現在的年輕人跟我們不一樣的是，他們一開始的生活環境就很多元，會造成在起頭的單一專業領域可能不夠深，在基礎不夠深的狀態下往後發展觀點會比較薄弱，會在不同東西不斷游移，找不到施力點。我記得有個服裝設計師曾說：「先不要談什麼概念，先去學怎麼作衣服吧！」學好一個東西怎麼作起來的，再來談有什麼有趣的可能。
結語
游：透過超維增生一次性的展出獎項選品，我希望讓大家可以去了解到，設計 的觀點其實非常多元，當代設計的狀態其實已經非常跨維度跨領域。你可能會在一個空間設計作品裡，看見視覺設計的影子；或有些產品設計帶有空間性、或視覺感很強烈。
現在的工作方式不再是很明確的專業分類，邊界相對模糊，大部分的人都需要去開發新的方向，所以會需要跟不同對象溝通合作。我想提示大家不只要會自己專業領域的事情，並且要帶有很開放的視野去看待這個世界，也才能去了解別人的觀點，並磨合出新的設計方法。
策展人簡介
游麲（ㄒㄧㄢˋ），人稱小麥，東部人，英國UCL Bartlett建築碩士，為Atelier SUPERB 極製設計所&游麲建築師事務所主持建築師，同時任教於東海大學建築系。團隊在多元跨域的背景下，認為設計藝術沒有實質專業的界線，從建築專業跨足室內空間、地景、都市設計、藝術創作、展場設計、品牌企劃等，期許不拘泥於單一類型的創作路線，相信設計思考與溝通是當代最具整合性的專業能力，而設計與製造過程即是一場行動，是觸發進步與趨近未來的原動力。團隊作品曾獲得德國iF設計獎、英國 [d]arc燈光設計獎、TDIA 台北設計大獎、TID AWARD 台灣室內設計大獎、Golden Pin Design Award 金點設計獎等。
採訪：金點設計獎、台灣設計館團隊
編輯撰稿：台灣設計館團隊
圖片提供：台灣設計研究院、極製設計所