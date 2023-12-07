公共圖標開源：台灣設計研究院推出與國際接軌、中性、簡潔的公共圖標系統！

▲ 本計畫提出近300個公共圖標開源檔案供各界參考使用。
交通部、衛福部、國土署、資循署四機關共創 人本精神重新詮釋台灣公共圖標
台灣設計研究院成立邁入第四年，致力於推動公共服務創新升級，這次公共圖標改造計畫，集結交通部、衛福部、國土管理署及資源循環署等主管機關，並邀請日本公共圖標首席設計師赤瀨達三擔任計畫總顧問，以人本精神重新詮釋台灣現行的公共圖標。
歷時一年多密集的調查研究、設計規劃及驗證，推出一套符合法規、與國際接軌且中性的公共圖標系統，提出近300個圖標開源檔案、1本公共圖標使用說明書供各界參考、應用，作為台灣公共圖標的基礎示範。
▲ 與四個機關合作共創：左上交通部、右上衛福部、左下國土管理署、右下資源循環署
▲ 台灣公共圖標研究、設計歷程及299個圖標開源的成果，於台灣設計週與「公共服務大爆炸」聯名辦理的設計之夜活動上分享。
什麼是公共圖標？為什麼台灣的公共圖標需要更新
圖標功能是以圖像取代文字，簡化複雜資訊，達到跨越語言的溝通。公共圖標常出現在交通及觀光等公共場所，例如用於大眾運輸場站方向指引、警告標語等。經調查發現台灣公共圖標在實務運用上遇到的課題，包含：
- 缺乏整體性：台灣公共圖標部分由不同主管機關管理、依需求規劃頒布，有多種樣貌的圖標。
- 圖標取得或應用方式不易：主管機關提供方式不一，部分有檔案、部分僅有圖例，致使用單位不易依循。
- 因應時代趨勢的汰換更新：隨科技革新及人本思維的發展，新生或汰換的需求。
▲ 台灣公共場域中應用圖標現況
公共圖標改造計畫，滿足國內需求、符合時代趨勢與國際接軌
公共圖標改造計畫在符合台灣現行法規下，並參考國際ISO及日本JIS標準，以通用性、一致性、簡單性及視認性作為設計原則，以及順應時代發展趨勢，考量人本思維、新興科技和社交防疫等發展需求，滿足國內公共場域使用需求。
從中性、自然肢體輪廓的人形，體現人本精神
公共圖標當中有許多人形圖標，赤瀨達三顧問在計畫執行過程中，特別點出性別中立在國際上是重要的人本趨勢概念，台灣過去沒有發佈任何標準正是一個好的契機，可以更仔細地去回應性別友善的議題。故在這次設計裡，提出三種人形，包含基本人形、男、 女。基本人形呈現中性、不突顯性別特徵，呈現著衣後的自然的肢體輪廓，可適用於不指涉性別的圖標，例如警察、等待電梯的人；而針對女性人形，則弱化腰部線條，呈現當代性別友善價值觀。
▲ 本計畫提出基本人形、男、女三樣態人形圖標況
▲ 手稿由總顧問赤瀨達三老師提供，呈現中性、不突顯性別特徵
台灣常見的無障礙圖標起源於1968年由丹麥學生提出的圖像，其整體人形呈現較為機械化的形象，給人一種靜止與被動的感受。本次重新設計了無障礙圖標，致力於呈現更人性化的形象，取代機械化感也回應當代對於包容性和人性化的期望。
▲ 左起：1968年圖標、國際標準(ISO)2007年更新之圖標、本計畫提出圖標
邀集245位多樣態使用者進行測試，讓所有人都能夠理解新圖標
為了達到公共圖標簡單、直覺、跨越語言的溝通目的，參考國際ISO及日本JIS兩標準的驗證方法，設研院邀集 245名使用者（如各年齡層、性別、身障及外國人等），針對新圖標的理解度、視認性進行測試與驗證，確保公共圖標經過重新詮釋，能夠被所有人理解及清楚辨識。
▲ 邀集 245名使用者針對圖標的理解度、視認性進行測試與驗證
善用公共圖標開源，傳遞人本思維、提升公共空間品質
設研院希望提出一套與時俱進、簡潔、基礎的公共圖標系統，並透過開源檔案，讓公、私部門都能自由應用，進一步擴散到日常生活各個角落裡。這次設研院公共圖標改造計畫，涵蓋國內公共場域常見的圖標，包含公共設施、交通設施、旅遊與觀光、體育活動與設施、商業設施、公共行為與指示、安全及無障礙等八大類型，共有近300個開源圖標。設研院將會持續依國內需求及國際趨勢更新公共圖標系統，期能透過本計畫提升台灣公共空間美學。
▲ 本計畫包含八大類型之公共圖標
▲ 公共圖標使用說明書呈現設計重點及應用方式
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
共創單位｜交通部、衛生福利部、內政部國土管理署、環境部資源循環署
顧問｜公共圖標總顧問 / 赤瀨達三、公共圖標觀念及演進趨勢 / 日本 Eco-Mo 無障礙推進部
澤田大輔、竹島恵子、平面設計指導 / 馮宇
設計規劃｜Path & Landforms
專案統籌及設計研究｜台灣設計研究院公共服務組