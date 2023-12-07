公共圖標開源：台灣設計研究院推出與國際接軌、中性、簡潔的公共圖標系統！

公共圖標當中有許多人形圖標，赤瀨達三顧問在計畫執行過程中，特別點出性別中立在國際上是重要的人本趨勢概念，台灣過去沒有發佈任何標準正是一個好的契機，可以更仔細地去回應性別友善的議題。故在這次設計裡，提出三種人形，包含基本人形、男、 女。基本人形呈現中性、不突顯性別特徵，呈現著衣後的自然的肢體輪廓，可適用於不指涉性別的圖標，例如警察、等待電梯的人；而針對女性人形，則弱化腰部線條，呈現當代性別友善價值觀。