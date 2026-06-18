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全台 14 所學校，正在尋找一起改變教育現場的設計夥伴！學美．美學 8.0 設計團隊徵選正式啟動

「學美．美學 8.0」共有14所學校入選，從舞獅文化傳承空間、海洋生活工坊、食農家政教室，到職人木作坊、健康中心及社會情緒學習空間，每一個場域都回應著真實的教育課題，也蘊藏著改變學習環境的可能。我們誠摯邀請關心教育、熱愛空間設計、勇於實踐創新的設計團隊加入，共同運用設計的力量，打造兼具美感、功能性與教育價值的校園空間。