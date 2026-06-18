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台灣設計研究院攜手高雄市政府工務局公園處，展開「城市美學計畫」合作，透過空間改造，原先閒置、缺乏停留機能的場域，重新成為居民願意走進、停留與交流的城市節點。「我們希望通過這次的改造計畫，活化這塊閒置基地，並為周邊街區注入新的活力。」公園處副處長羅椉元說道。2026-06-18
自 2020 年起，金點設計獎將評選會議轉化為學習場域，辦理「金點設計獎評選研習實作營」活動，讓對設計有興趣、有熱忱的年輕學子們，全程參與從未公開的評選過程，同步聆聽作品遴選與評審討論，學習解讀設計內涵與意義。2026-06-17
台灣設計研究院（TDRI）持續推動台灣設計品牌拓展國際市場，今年首度攜手臺灣文博會品牌前進日本極具指標性的東京國際家居生活設計展。展會將於2026年6月10日至12日在東京國際展示場舉行，臺灣文博會此次首度進駐特別企劃展區「Meet Design」，集結「umami」、「SENSITUDE」及「HMM」三個台灣品牌共同參展，展覽開幕首日即吸引眾多日本及亞洲地區專業買家到場交流洽談。2026-06-16
文化部今（16）日公布文化策展年度主題「第零位元」（Bit Zero）及文博會主視覺，宣告在生成式AI與數位洪流交織的2026年，臺灣文博會除了在場地上再度返回空總修復完成的古蹟大樓，整體策劃更將回歸文化原創的原點，重回0與1誕生前，最原始的「起念」與「觸發」。2026-06-16
教育部委託台灣設計研究院推動「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」，透過設計專業與心理輔導實務的跨域合作，重新思考校園心理支持空間的角色與性。自113年啟動至今，已完成12所大專校院輔導諮商空間改造。2026-06-15
由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院（TDRI，以下簡稱本院）執行的「TAIWAN DESIGN POWER」台灣館，於6月11日至6月14日韓國釜山設計節（Busan Design Festival）盛大展出。本次展覽以「From Places to Experiences」、「From Needs to Solutions」及「From Design to Market」三大主題為核心，集結25件設計案例與20家產業共同參展，全面呈現台灣如何從公共服務創新、生活問題解決到品牌市場拓展，展現設計驅動社會創新、產業升級與文化交流的多元設計能量。2026-06-12
「學美．美學 8.0」共有14所學校入選，從舞獅文化傳承空間、海洋生活工坊、食農家政教室，到職人木作坊、健康中心及社會情緒學習空間，每一個場域都回應著真實的教育課題，也蘊藏著改變學習環境的可能。我們誠摯邀請關心教育、熱愛空間設計、勇於實踐創新的設計團隊加入，共同運用設計的力量，打造兼具美感、功能性與教育價值的校園空間。2026-06-10
由教育部指導、台灣設計研究院執行的「教科書設計獎」，為展現計畫推動五年來的豐碩成果，於6月6日（六）在台北松山文創園區盛大舉辦「教育新視野：翻轉教材實踐論壇」。除了邀請教育創新專家台大電機系葉丙成教授與知名設計師馮宇同台開講，分享如何導入設計思維提升教育成效，論壇現場亦展示歷屆多件榮獲「教科書設計獎」的經典作品與「教科書創新設計補助計畫」的亮點成果。活動當日吸引眾多教育工作者、家長、設計師與出版業者參與，共同見證台灣教育設計領域的創新發展。2026-06-06
本年度調查聚焦於「國內設計服務產業」，深入了解產業設計力發展現況，以及未來設計專業人力需求。本次調查將彙整關鍵數據，剖析產業發展現況，並推估未來三年設計專業人力需求趨勢，作為研擬相關發展策略與政策方向的重要參考。誠摯邀請設計產業夥伴與我們一同關注設計產業與人才的未來發展，也歡迎分享給身邊設計同業共同參與本次調查，攜手累積推動產業前進的重要能量！2026-06-01
本計畫今年度聚焦智慧數位生活、全人健康樂活與企業永續發展（ESG）三大趨勢議題，協助企業透過數位化、綠色化與韌性化策略，發展可落地之創新設計方案。本年度正式公開徵求設計研究及設計技術團隊參與媒合，共同投入以下企業創新輔導案件：2026-05-26