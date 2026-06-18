設計改變台灣，設研院擴大徵才！



台北辦公室



台北市信義區光復南路133號(松山文創園區)-製菸工廠2樓北向

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信義辦公室：



台北市信義區信義路三段41號3樓 & Previous & Next



高雄辦公室：



高雄市鹽埕區真愛路1號(高雄流行音樂中心)-低音塔6樓 & Previous & Next

我們相信你會喜歡TDRI的幾個理由：

1. 多元的工作歷練機會

在TDRI，有非常多元的工作面向，包括產業輔導、國際推廣、展覽活動、研發創新、公共服務、場域營運等，可以讓各式各樣的人才一展所長。TDRI有很多發揮的空間，只要你願意挑戰，不怕沒有歷練的機會！

2. 做有價值有意義的事

「設計改變台灣」是TDRI最重要的信念，也是所有工作的核心。如果你也希望讓這塊土地更好，想為改變做出貢獻，我們有許多創新有趣的專案（當然大多也都很有挑戰性，難度一定有），等著你來參與。更棒的是，你還會有許多機會，與台灣最頂尖的設計師／團隊、不同領域的巨人甚或國際設計組織合作，與他們一起創造改變！

3. 重視同仁的自我成長

我們相信人才是TDRI最重要的資產。作為一個學習型組織，TDRI定期舉辦內部培力課程與交流活動，並提供相關資源，鼓勵同仁在工作中持續學習、共同成長。當然，各項專案每年舉辦許多講座、課程或工作坊活動，豐富的資源也都非常歡迎你的（來）參（運）與（用）！

4. 彈性創新的工作環境

TDRI不只要推動創新，自己也不斷追求創新，一直都有新鮮有趣的事情發生，像是持續進化的辦公空間、各種趣味的交流活動、院長親自導覽的建築走讀員工旅遊（真心不騙）等，希望給你更舒適、創意又有活力的工作環境。

5. 還有很多等你來感受！

更重要的是，我們期待你在TDRI，找的不只是一份工作，而是人生的更多可能。在設計改變台灣的路上，我們誠摯歡迎你一起同行。