設計改變台灣，設研院擴大徵才！
◆ 台北辦公室：台北市信義區光復南路133號(松山文創園區)-製菸工廠2樓北向
◆ 信義辦公室：台北市信義區信義路三段41號3樓
◆ 高雄辦公室：高雄市鹽埕區真愛路1號(高雄流行音樂中心)-低音塔6樓
「台灣設計研究院TDRI」成立於2020年，升格轉型自「台灣創意設計中心TDC」，是台灣唯一以設計為核心價值，促進產業、公共服務及社會創新為目標的國家級研究智庫與跨領域整合平台。成立第一年即榮獲第四屆「總統創新獎」團體組獎項殊榮，各項專案更陸續囊括日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）金獎﹑德國iF設計大獎之金獎肯定；TDRI在推動設計驅動創新的努力備受肯定。我們相信設計是帶動台灣整體發展的關鍵策略，自成立以來，TDRI不斷致力於連結產、官、學界及不同領域，推動跨域合作共創，帶來更多創新突破與改變的可能。在設計推廣，我們透過辦理各式各樣的展覽、活動場域及獎項等平台，讓設計的價值能被更多人理解與認同；在產業輔導，我們與不同產業及地方共尋設計導入的機會，帶動產業創新與升級轉型；在研究發展，我們探析台灣設計產業現況與未來趨勢，為政策制定及發展策略奠定方針；在社會及公共服務，我們走進「深水區」（最艱難的地方）與公部門共創，從前期研究開始，與不同團隊攜手合作，為公共福祉努力，讓改變確實發生。TDRI將不斷挑戰更深、更廣的跨領域合作，用設計力點亮台灣的每一個角落。我們正在尋找能夠一起創造改變的夥伴，具備相關工作經驗尤佳，但如果你對於設計創新充滿熱忱，能力符合一定條件，也歡迎剛畢業的你來挑戰！
台北辦公室
台北市信義區光復南路133號(松山文創園區)-製菸工廠2樓北向
信義辦公室：
台北市信義區信義路三段41號3樓
高雄辦公室：
高雄市鹽埕區真愛路1號(高雄流行音樂中心)-低音塔6樓
我們相信你會喜歡TDRI的幾個理由：
1. 多元的工作歷練機會
在TDRI，有非常多元的工作面向，包括產業輔導、國際推廣、展覽活動、研發創新、公共服務、場域營運等，可以讓各式各樣的人才一展所長。TDRI有很多發揮的空間，只要你願意挑戰，不怕沒有歷練的機會！
2. 做有價值有意義的事
「設計改變台灣」是TDRI最重要的信念，也是所有工作的核心。如果你也希望讓這塊土地更好，想為改變做出貢獻，我們有許多創新有趣的專案（當然大多也都很有挑戰性，難度一定有），等著你來參與。更棒的是，你還會有許多機會，與台灣最頂尖的設計師／團隊、不同領域的巨人甚或國際設計組織合作，與他們一起創造改變！
3. 重視同仁的自我成長
我們相信人才是TDRI最重要的資產。作為一個學習型組織，TDRI定期舉辦內部培力課程與交流活動，並提供相關資源，鼓勵同仁在工作中持續學習、共同成長。當然，各項專案每年舉辦許多講座、課程或工作坊活動，豐富的資源也都非常歡迎你的（來）參（運）與（用）！
4. 彈性創新的工作環境
TDRI不只要推動創新，自己也不斷追求創新，一直都有新鮮有趣的事情發生，像是持續進化的辦公空間、各種趣味的交流活動、院長親自導覽的建築走讀員工旅遊（真心不騙）等，希望給你更舒適、創意又有活力的工作環境。
5. 還有很多等你來感受！
更重要的是，我們期待你在TDRI，找的不只是一份工作，而是人生的更多可能。在設計改變台灣的路上，我們誠摯歡迎你一起同行。
◆ Website：https://www.tdri.org.tw/
◆ About TDRI：https://www.tdri.org.tw/about
◆ Youtube：https://www.youtube.com/@TDRI_TW
◆ Facebook：https://www.facebook.com/TWTDRI
◆ Instagram：https://www.instagram.com/tdri_tw/
◆ LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/tdri-tw
◆ Medium：https://tdritw.medium.com/
◆ Podcast：設計台灣
◆ 場域 1 樓 Live Tour｜https://bit.ly/3yqwY3Z
◆ 場域 2 樓 Live Tour｜https://bit.ly/3a1gki3
優質福利
◆ 正式與約聘人員福利及升遷近乎相同，TDRI重視、珍惜人才，視年度績效表現及員額，擇優轉任正式人員。
◆ 彈性與混合式辦公
➊ 彈性上下班制度（部分職務不適用）：提供早上8:00至10:00彈性上班、下午5:00至7:00彈性下班機制，讓員工得以因應個人與家庭需求安排每日作息，提升生活品質。
➋ 3-2-2混合式辦公（需經權責主管核准，部分職務不適用）：每週安排3天實體進辦公室、2天遠距工作、週休2日，兼顧團隊協作與個人專注，創造高效且彈性的工作環境。
◆ 依法保障制度
➊ 勞健保、職災、團體保險：本院依相關法令全面為員工投保勞工保險、健康保險及職業災害保險，並加碼提供團體保險，確保員工在面對健康風險時擁有堅實的保障網，提升職場安全感。
➋ 勞工退休金提撥：依《勞工退休金條例》規定，為每位員工提撥退休金至個人退休金帳戶，協助員工穩健累積退休準備，長遠照顧職涯後段生活品質。
◆ 優於法令的休假制度
➊ 提供正式人員優於勞基法規定的特別休假及有薪病假天數，專案約聘人員依據勞基法規定。
➋ 給予結婚員工婚假11日，支持員工人生重要時刻，兼顧工作與家庭生活。
◆ 員工健康關懷
➊ 年度健康檢查（需當年度試用期滿且在職6個月以上）：不分年齡與職級，每位員工每年皆可接受一次完整健康檢查，提早發現並預防健康問題。
➋ 護理人員臨場服務：每月安排顧問護理師進行臨場服務，每半年邀請顧問醫師到院提供專業諮詢，針對高風險族群進行健康評估與個別輔導，實踐主動式健康照護。
➌ 企業合作診所：憑識別證和健保卡至合作診所就醫，掛號費享75折優惠。
◆ 獎酬制度
採用多元獎金制度，包括三節禮金（春節、端午、中秋）、年終獎金、工作獎金及專案獎金，肯定員工努力與績效，增進工作動能與歸屬感。
◆ 數位工具與AI資源
➊ 高效行動辦公：全面導入數位化與AI工具，包含數位電話、考勤App、T9系統、公文系統及Google Workspace平台，更進一步推出融合設研院知識資產與GenAIOps技術的「問設計AskTDRI」AI夥伴平台，協助員工即時查詢、提升工作效率。
➋ ChatGPT年費補助：為鼓勵同仁使用AI工具自我學習與強化專案效能，不定期提供定額補助，用於升級ChatGPT Plus帳號。
◆ 文化與學習資源
提供員工免費參觀台灣設計館，以及不只是圖書館免費入館借閱書籍，並可於設計點商店及鄰近合作店家享有員工優惠，促進設計文化交流與生活美感。
◆ 國際視野與歷練
不定期遴選表現優秀員工前往海外見習，學習當地設計與創新實踐，強化專業視野與國際經驗，並提供機票、交通與門票等補助，支持員工持續成長與國際鏈結。
◆ 教育訓練及帶案學習
辦理內外部教育訓練、設計研究、設計輔導及公共服務案等帶案學習，以及參與台灣設計研究院內舉辦各項研討工作營，並提供每人「Hahow for Business」數位學習平台帳號，提供自主化的線上學習資源，每年選出「TDRI學習之星」予以表揚。
◆ 其他相關福利
生日禮券、結婚禮金、生育禮金、不定期喜慶賀禮、住院慰問金、急難救助金、喪葬奠儀、國內外員工旅遊、員工個人旅遊津貼、員工聚餐、年終餐會活動、員工運動會、家庭日。
專業人才需求 2026/6/18 更新｜台灣設計研究院實踐您的夢想
- 直接聘僱職缺：
- 研究員(服務設計研究)(設計研發組)
https://www.104.com.tw/job/8xl87?jobsource=company_job
- AI產品開發專案經理(設計工具開發)(設計研發組)
https://www.104.com.tw/job/8z3rw?jobsource=company_job
- 產業設計創新專案管理師(產業前瞻組)
https://www.104.com.tw/job/8ylx6?jobsource=company_job
- 派遣職缺：
- 特約副管理師(公共服務專案)
https://www.1111.com.tw/job/132128749
- 特約副管理師(專案管理)
https://www.1111.com.tw/job/130291239
- 特約副管理師(展會)
https://www.1111.com.tw/job/132179363
- 特約副管理師(行銷企劃)
https://www.1111.com.tw/job/131998783
- 特約副管理師(營運推廣組-時裝週-行銷企劃)
https://www.1111.com.tw/job/132160240
- 特約副管理師(人文創新組-學美美學)
https://www.1111.com.tw/job/130291237
- 特約副管理師(人文創新組-城市美學)
https://www.1111.com.tw/job/132457343
- 特約副管理師(公共服務組-時裝週)
https://www.1111.com.tw/job/132180526
- 特約副管理師(品牌推廣組-商圈-專案管理暨行銷)
https://www.1111.com.tw/job/132504250?mid=searchlist
- 特約副管理師(產業前瞻組-資源循環專案)
https://www.1111.com.tw/job/132747123?mid=searchlist
- 長期工讀生(設計點)
https://www.1111.com.tw/job/132101130