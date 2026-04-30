趨勢分析

《商圈脈動 》Vol.3｜設計改造現場：街區裡的感官紀錄

設計改變的不只是視覺，而是生活感知裡的每一個細節。從街道轉角的招牌形狀、地面的紋理、店家選用的字體，到夜晚點亮燈光時街區氛圍的變化，這些微小之處構成了日常的不同。第三期，是一場細節觀察的深描，也是設計如何潛移默化形塑場域的故事集。