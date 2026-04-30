趨勢觀察
小西街就曾經是這樣的地方。白天，它是彰化人熟悉的日常——肉圓的香氣、攤販買賣聲、有歷史的騎樓與老牌招牌；入夜之後，人潮退去，街道安靜下來，那些白日裡理所當然的生活紋理，也隨之隱入黑暗。不是消失，只是不再被看見。2026-04-30
還會存在？經歷八年發展，以扶植臺灣時尚產業為核心的「臺北時裝週」又該如何走下一步？深度訪談，文化部次長王時思，從產業結構變化、臺灣紡織與科技優勢談起，分享文化政策如何介入時尚產業，更提出一個長遠的思考：在未來世界裡，留下來的時尚會是誰的時尚。2026-03-23
在產業轉型加速的關鍵時刻，設計已不再僅是作為美化工具，而是驅動企業韌性與價值的核心戰略。《2025 台灣產業設計力報告》係全台首份以國家尺度系統性診斷企業導入設計現況、設計整合成熟度與設計需求的統計報告書。2026-01-29
2025 日本大阪世界博覽會（EXPO 2025 Osaka）TECH WORLD 館是臺灣向國際展示科技實力與未來生活想像的重要場域。台灣設計研究院（TDRI）受外貿協會委託負責TECH WORLD館「數位內容暨多媒體互動設計整合及製作」。2026-01-05
在春池玻璃的世界裡，玻璃回收不只是廢料重生的契機，更是一種讓工藝與設計於火光之間再度交織的方式。此次春池玻璃與彡苗設計團隊將玻璃工廠轉化為「春場」，不僅是空間的改造，更是一場橫跨回收、技藝與品牌再造的循環實驗，為材料、產業與人共同邁向未來可能性的成長載體。2025-12-31
今年（2025年）台灣設計人才研究以剖析三大關鍵議題為核心，聚焦於：一、台灣設計產業的經濟趨勢與設計人才供需變化；二、不同背景設計人才的職能需求與職涯發展目標；三、AI時代下設計職能的轉變與未來發展方向。透過整合次級資料分析、全國性設計人才問卷調查、12位產學界專家訪談與辦理「AI時代設計人才職能發展共創工作坊」，以多元研究方法交叉驗證，全面描繪台灣設計產業與人才發展的整體樣貌與趨勢脈動。2025-12-19
當商圈逐步完成場域改造與創新行動，下一步，是放大視野，與國際接軌。最後一期，從全球案例出發，分析未來城市趨勢，解構商圈核心價值指標，並提出台灣可落地執行的策略框架與行動藍圖。2025-12-11
本次論壇設研院前瞻組邀請到五位來自內容互動、創作者工具、體驗設計、健康科技與空間設計的講者，分享他們在導入 AI 後的第一線觀察。透過這些橫跨不同領域的視角，我們看見一個清晰趨勢：AI 不再只是加速工具，而是在重寫設計創新的邏輯。2025-11-24
設計改變的不只是視覺，而是生活感知裡的每一個細節。從街道轉角的招牌形狀、地面的紋理、店家選用的字體，到夜晚點亮燈光時街區氛圍的變化，這些微小之處構成了日常的不同。第三期，是一場細節觀察的深描，也是設計如何潛移默化形塑場域的故事集。2025-11-20
在設計驅動創新的推動下，正加速科技導入校園教育。今年 (2025) 攜手夢境現實與台大醫學院職能治療系教授共同合作，將互動學習遊戲正式導入特殊教育課堂，使用 Webcam 搭配 AI 模型骨架進行辨識，將功能性動作融入日常情境，打造兼具趣味性與個別化的創新教材。2025-11-10
一個商圈改造行動，是百種力量的交織；是設研院、設計師、地方政府、商圈、居民、顧問的共創場域。《商圈脈動 》第二期，以群像視角描繪這場交織的行動現場，讓讀者看見系統背後的細節，聽見對話的迴響，讀懂設計團隊如何穿梭於地方縫隙之間。2025-11-06