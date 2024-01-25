衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會與台灣設計研究院攜手合作推動公共醫療服務升級

設研院自升格後，致力於推動公共服務創新，四年來在健康醫療領域不僅建立標竿案例，也持續拓展未來願景，例如與新北市衛生局合作將衛生所優化為安心舒適的公衛服務現場、和輔大醫院聯手打造模組化的MAC Ward永續循環防疫病房，並與HTC一同舉辦智慧醫療設計工作坊、和工研院聯手探索家醫願景，共創未來醫療藍圖。張基義院長表示設研院十分期待與醫福會合作共創，希望利用設計方法幫助公立醫院發展人本創新，讓所有民眾都能體驗到更好的醫療服務。