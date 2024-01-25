衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會與台灣設計研究院攜手合作推動公共醫療服務升級

▲ 醫福會林慶豐執行長（左二）、設研院張基義院長（右二）於衛生福利部臺北醫院簽署合作備忘錄，由產發署知識經濟產業組陳良棟副組長（右一）和醫福會楊南屏副執行長（左一）共同見證
為提升公共醫療服務體驗，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（以下簡稱醫福會）與台灣設計研究院（以下簡稱設研院）攜手合作，今（25日）在經濟部產業發展署（以下簡稱產發署）知識經濟產業組陳良棟副組長和醫福會楊南屏副執行長的見證下，由醫福會林慶豐執行長與設研院張基義院長共同簽署合作備忘錄，針對部立醫院尋路體驗、創新科技應用與永續設計導入展開雙方合作。
設研院自升格後，致力於推動公共服務創新，四年來在健康醫療領域不僅建立標竿案例，也持續拓展未來願景，例如與新北市衛生局合作將衛生所優化為安心舒適的公衛服務現場、和輔大醫院聯手打造模組化的MAC Ward永續循環防疫病房，並與HTC一同舉辦智慧醫療設計工作坊、和工研院聯手探索家醫願景，共創未來醫療藍圖。張基義院長表示設研院十分期待與醫福會合作共創，希望利用設計方法幫助公立醫院發展人本創新，讓所有民眾都能體驗到更好的醫療服務。
▲ 設研院張基義院長期待透過設計創新提升台灣公共醫療的服務品質
醫福會成立於2013年，十年來不斷強化衛生福利部所屬26家部立醫院的服務品質。以衛生福利部臺北醫院（以下簡稱臺北醫院）為例，近年來不但全面更新醫療資訊系統，更將病房、護理站、藥局等服務現場智慧化，減輕第一線醫療人員負擔，並提升醫療照護效能與品質。醫福會林慶豐執行長表示，希望透過與設研院雙方合作備忘錄之簽署，奠定未來長期合作之基礎。從臺北醫院開始導入設計創新，循序漸進提升部立醫院之公共醫療服務體驗。
▲ 醫福會及衛生福利部所屬4家醫院與設研院雙方合作團隊於臺北醫院合影