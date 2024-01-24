113年度「出口產品減碳包裝設計標竿型輔導案」開放申請至2/27截止

為協助台灣中小企業 MIT 出口產品，提升質感與品牌形象，並呼應全球 SDGs 永續低碳目標，提升我國中小企業之產品國際競爭力，本計畫輔導中小企業製造商串連跨領域夥伴導入減碳包裝架構與系統，建構企業內商品開發之低碳設計解決方案。

輔導金額：每案輔導額度由審查委員會核定，每案執行經費最高80萬元，其中政府輔導款至多68萬元，企業支應分攤款至多12萬元。

輔導對象：

符合中小企業認定標準之業者：指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。 已依出進口廠商登記辦法之規定辦妥出進口廠商登記。 受輔導之出口產品須為臺灣產製。 申請日前 1年內未受停止輸出、輸入或輸出入貨品處分者。 申請日前 3年內具出進口實績之企業。 企業之資本組成不得含陸資。 企業所使用之品牌或產品，須符合台灣或國際商標、專利及著作權等智慧財產權。

公告日期：113.1

截止日期：113.2.27

受理件數（家）數限制：20案

執行期程：整體計畫時程自提案審查通過日起至2023年11月30日

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聯繫窗口：02-27458199 #530吳組長、#538林經理