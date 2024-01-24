臺北田徑場設計優化，為市民打造智慧運動生活

去年無論從杭州亞運台灣選手在國際賽事的傑出表現、台灣大賽重回天母棒球場場場爆滿、臺北大巨蛋啟用開幕戰一票難求，到上周末臺北馬拉松在疫後重回參賽盛況，足可見民眾無論對運動賽事的參與，或者是對運動環境的重視，都具備一定程度的熱誠與標準。

為了回應運動員與市民的需求，在經濟部產業發展署的指導下，台灣設計研究院自2022年起，開始與臺北市政府體育局合作，進行臺北體育館的品牌與入口空間的再設計，示範改造的成果無論是空間或者數位意象體驗，皆獲民眾與選手好評。今年也將改造經驗擴散至臺北體育園區，協助優化民眾運動體驗，以及智慧場域基礎環境建置，為我國國際級運動賽場樹立「結合設計導入、美感體驗與智慧永續」的運動場館典範，一步一步往最佳運動場域邁進，迎接2025雙北世界壯年運動會盛事。