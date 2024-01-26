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2024「設計服務機構服務能量登錄 第2梯次」受理申請中

2024-01-26
2024「設計服務機構服務能量登錄 第2梯次」受理申請中

通過設計能量登錄業者，可享有：

  1. 可獲產業設計媒合機會。
  2. 可免費登錄於經濟部產業競爭力發展中心與台灣設計研究院官網，提高曝光度，以增進跨業設計合作機會。
  3. 可優先獲台灣設計研究院相關講座、論壇、工作坊、輔導等資源。

申請資格：

  1. 依法在中華民國境內取得商業登記證明之專業設計服務業者。
  2. 企業設置專業設計部門且於近 3 年度有設計接案實績，且該公司之稅務行業分類代碼屬 「7402 工業設計業 或 7409 其他專門設計業」、商業登記之營業項目代碼屬「I501010 產品設計業 或 I599990 其他設計業」者。

詳情參考：https://reurl.cc/yeYWVq

申請洽詢：https://lin.ee/BljHC96

申請梯次（如有異動請依後續公告為主）

  • 113-02 第二梯次－實體高雄場

申請截止日：113 年 03 月 17 日（四） 18：00
技術審查會：113 年 04 月 19 日（五）

  • 113-03 第三梯次－實體台北場

申請截止日：113 年 06 月 14 日（四） 18：00
技術審查會：113 年 07 月 26 日（五）

  • 113-04 第四梯次－實體台中場

申請截止日：113 年 08 月 23 日（四） 18：00
技術審查會：113 年 09 月 27 日（五）

辦理單位

主辦單位：經濟部產業發展署
執行單位：財團法人台灣設計研究院

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