2024「設計服務機構服務能量登錄 第3梯次」受理申請中

企業設置專業設計部門且於近 3 年度有設計接案實績，且該公司之稅務行業分類代碼屬 「7402 工業設計業 或 7409 其他專門設計業」、商業登記之營業項目代碼屬「I501010 產品設計業 或 I599990 其他設計業」者。