「一念之間 一方空間：琉璃工房循環再生」5月23日台灣設計館展出

琉璃再生，循環不止！

以延續失傳技法「琉璃脫臘鑄造」聞名的文化品牌琉璃工房，成立之初以復興琉璃藝術為己任，近年關注全球環境永續發展，思考以富含東方美學風格的琉璃藝術，如何從「有益人心」的精神層面創作，走向實際「有益地球」的行動。2022年開始將「綠色設計」導入作品，以「一念之間，一方空間」為命題，將「鑄口回收料」融入家具創作，「再造琉璃」賦予新生命，製作一系列「有時間及空間概念的桌子」！

聯合國將2022年定為「國際玻璃年」，彰顯玻璃在環保上的重要性。玻璃碎料能透過重新熔鑄，可持續回收循環再製的特性，在減碳上能有重要貢獻。於此同年，琉璃工房正式啟動ESG計畫。

琉璃工房創辦人，藝術家楊惠姍大膽挑戰推翻她自己37年前研發的技術，帶領淡水工作室團隊，探索改變工藝流程，找尋綠色設計流程之下，更美顏色的創新公式。

琉璃工房的十二道工序成就的每一件作品，會留下的一塊琉璃鑄口，色彩流動極為迷人，像極了傳說中女媧補天的五色石。琉璃工房循環再生計畫，將這些鑄口琉璃重新燒熔，淬鍊成全新的存在。邀請七十多年歷史的永進木器廠第三代江世楨設計師合作，結合藝術與工藝，在反覆的試驗和構思裡，化身為一件件生活裡，有獨特色彩與紋理的精緻家具。

此計畫並請循環經濟專家REnato lab將製程減碳量化為數據，作為持續發展綠色設計的重要依據。本次展覽的作品「地球」，經過綠色設計流程製造，減少達341公斤CO2e的碳排量，相當於2棵胸徑47公分，高約11公尺樟樹的1年的固碳量，在被認為是難以減碳的繁複琉璃鑄造過程裡，深具意義。

一個起心動念，便能開啟更多可能，琉璃工房將這一段旅程，完整呈現於展覽中。邀請大眾參與，欣賞五色琉璃鑄口料的華麗轉身，琉璃之美。

展期自5月23日起至6月9日止，於台北松山文創園區台灣設計館02展區展出，免費參觀。