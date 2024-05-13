113年「城市美學—公共場域設計共創」設計提案徵選 評選結果出爐

「城市美學—公共場域設計共創」自112年起由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行。以兩階段公開徵選機制，先公開徵選需導入設計的公共場域作為改造命題，再徵求為其量身打造的設計提案，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象為目標。
今(113)年，第一階段公共場域徵選中，城市美學共計徵集遍佈全台8縣市、共12案不同的改造命題。感謝各界的熱烈迴響，第二階段設計提案徵選，共收到67件改造提案，最終選出共12組陣容堅強的獲選團隊。
「城市美學—公共場域設計共創」自112年起由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行。以兩階段公開徵選機制，先公開徵選需導入設計的公共場域作為改造命題，再徵求為其量身打造的設計提案，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象為目標。
今(113)年，第一階段公共場域徵選中，城市美學共計徵集遍佈全台8縣市、共12案不同的改造命題。感謝各界的熱烈迴響，第二階段設計提案徵選，共收到67件改造提案，最終選出共12組陣容堅強的獲選團隊。
號召各路跨領域設計團隊，捲袖組團來為你所成長、生活或嚮往的一座城市，提出最佳改造規劃，將設計思考導入街頭巷尾！
設研院在12月16日邀請日本佐賀縣政策部政策小組佐賀設計（SAGA DESIGN）籌劃官江島宏、OpenA Ltd.代表馬場正尊，在不只是圖書館與大家暢談SAGA DESIGN如何以政府視角揭開設計導入體制的服務創新，及OpenA Ltd.如何展開公共空間的逆向提案。
眾所矚目的「城市美學計畫」歷經一年努力，在上週2023台灣設計週論壇最終場「城市美學願景對談—設計．讓我們邁向更美好的未來」亮相，介紹即將在台灣10個縣市發生的14個公共場域改造案例階段性成果，並預告將在明、後兩年落地的工程與期待。