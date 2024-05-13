113年「城市美學—公共場域設計共創」設計提案徵選 評選結果出爐

「城市美學—公共場域設計共創」自112年起由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行。以兩階段公開徵選機制，先公開徵選需導入設計的公共場域作為改造命題，再徵求為其量身打造的設計提案，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象為目標。

今(113)年，第一階段公共場域徵選中，城市美學共計徵集遍佈全台8縣市、共12案不同的改造命題。感謝各界的熱烈迴響，第二階段設計提案徵選，共收到67件改造提案，最終選出共12組陣容堅強的獲選團隊。

獲選名單詳見附件