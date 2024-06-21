城市美學第一棒！ 從陶博館商店出發 提升服務再造品牌

2023年由經濟部指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「城市美學｜公共場域設計共創」計畫，猶如一場台灣城市美學的接力賽，在歷經一年半的調研訪談、團隊籌組、設計規劃、驗證與工程執行，首個亮點「新北市府博物館入口服務空間改造」終於在新北市立鶯歌陶瓷博物館（以下簡稱陶博館）正式登場。

陶博館是台灣第一座以陶瓷媒材的博物館，自2000年11月開館以來，一直致力於陶瓷文化的調查、收藏、保存與推廣，積極開展研究、展示和教育活動，成功提升了台灣陶瓷產業及鶯歌地方形象。陶博館坐落於南北串連的鶯歌老街和新北市立美術館之間，未來勢必將與美術館形成雙館磁吸效應，促進三鶯地區的藝文觀光發展。

然與一般博物館不同之處，陶博館的建築形式以清水模和鋼骨呈現的灰色系外觀，空間挑高及大面積的玻璃帷幕，讓室內的陶藝展品隨著陽光的變化，呈現出豐富的質感與面貌，建築本體極具開放性與通透性。然而，這也為陶博館的運營管理帶來了挑戰，如售票動線和管制點的設置。因此，透過此次城市美學計畫，進行了陶博館深入的研究調查和當代博物館的國際趨勢分析，對於陶博館短中長期擬定了願景藍圖及設計策略，在短期達到優化入口服務動線、博物館商店空間及品牌再造（Rebranding）、專業經理人進場協助商店選品及陳列；中長期則期許提升陶博館的公共性及開放性。