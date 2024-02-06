城市美學｜113年設計提案徵選線上說明會 開放報名 : 一場讓這城市更有意思的全民設計運動！

「號召各路跨領域設計團隊，捲袖組團來為你所成長、生活或嚮往的一座城市，提出最佳改造規劃，將設計思考導入街頭巷尾。」

\城市美學｜113年設計提案徵選/ 每案整合規劃費高達450萬元！

城市美學計畫自112年起，在全台公開徵選需導入設計的公共場域，以及為其量身打造的設計提案，由公部門、專家及設計團隊一同共創。目前已完成14案的規劃設計，並逐步在全台各城市落地實踐中，是城市美學元年的示範場域。

今（113）年，急需導入設計改造的公共場域已經遴選出列，共有12案：「特色聚落」1 案、「城市地標」3案、「休憩據點」5案，「服務空間」3案。

城市美學小組及場域主管機關將一一為大家說分明。期待透過完善的調查研究、規格定義及跨領域的共榮共創，為台灣城市發展出具美感、設計力的解決方案。請您加入城市美學計畫，成為讓這城市更有意思的一份子！

\線上說明會/ 資訊

◗◗活動日期｜2/26（一） 13:30-15:45、2/27（二） 13:30-15:45

◗◗報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/v2xv6

\設計提案徵選/ 資訊

◗◗徵求資格｜政府合法許可設立之公司、行號（含工作室）、建築師事務所 *徵求對象本身或合作團隊須具備設計監造資格

◗◗申請期限｜即日起至4月8日（一） 5:00 PM止

◗◗聯繫窗口｜02-2745-8199 分機575 或洽 LINE官方帳號（https://lin.ee/9bv0bZZ）

◗◗徵選資料包下載｜https://reurl.cc/A4349K