IASDR 2025 正式啟動! 宣告大會主題Design Next

台灣設計研究院（TDRI）與中華民國設計學會（CID）攜手獲得國際設計研究社群的高度認可，榮獲國際著名設計研究協會 IASDR 2025年度研討會的主辦權。這項全球關注的盛會預計於2025年12月在台北松菸文創園區的台北文創大樓隆重舉行，將吸引來自世界各地的設計學者、專家及學生齊聚一堂。

2025年也標誌著IASDR成立20周年，研討會將回應2023年的主題「Life-Changing Design」對於「設計議題」及「設計工具與方法論」的探討，並以「Design Next」為核心主題，除了回顧過去二十年的設計研究進展，亦展望未來，致力於為下一代繪製出設計知識、理論和方法的新藍圖。

TDRI院長張基義表示，憑藉過去主辦世界設計大會等多項國際活動的豐富經驗，台灣完全具備舉辦此次研討會的能力。設計學會的陳建雄教授、許言教授等14位學術界的專家將會共同參與籌備工作，而遠在荷蘭Eindhoven University of Technology的陳玲鈴教授，也將遠端協作。