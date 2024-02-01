IDDI Design Cube x Point｜2024 IDDI設計驅動產業創新-申請說明會開放報名中！

活動簡介
為使台灣產業運用設計轉型升級，經濟部產業發展署推動「設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation，簡稱IDDI ），以「設計服務業」與「一般製造業」為對象，分為「（一）設計服務能量提升」及「（二）設計導入創新加值」兩大申請類別。
期許企業通過計畫執行導入設計思維以提高自主營運能量與服務價值、驅動內部流程決策創新以提升企業內設計位階及設計創新價值，協助產業永續發展，提升市場競爭力。
我們將舉辦四場次實體併同線上之「IDDI Design Cube x Point｜2024 IDDI設計驅動產業創新-申請說明會」，內容含解說申請內容、會計科目、提案要點與去年度之成果案例分享，歡迎大家共襄盛舉！
活動對象
- 設計服務業者
- 一般製造業者
場次資訊
|場次
|高雄場
|台北場
|花蓮場
|彰化場
|時間
|2月22日 (四) 14:00-16:00
|2月27日 (二) 14:00-16:00
|3月5日 (二) 14:00-16:00
|3月7日 (四) 14:00-16:00
|地點
TDRI
TDRI
石資中心
彰化縣
活動議程
|時間
|時長（分）
|內容
|13:30-14:00
|30
|開放報到
|14:00-14:05
|5
|主持人開場及來賓致詞
|14:05-14:25
|20
|申請機制與條件說明
|14:25-14:35
|10
|提案設計導入說明
|14:35-15:20
|45
|2023年廠商成果經驗分享
|15:20-15:40
|20
|Q&A
|15:40-16:00
|20
|交流
|16:00-
|會議結束
報名連結
- 聯絡方式請洽台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室
02-2745-8199＃115 鍾小姐
- IDDI活動將隨時更新於以下社群，歡迎追蹤以獲取第一手資訊！