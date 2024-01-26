公共服務場域調研：實戰工作坊的操作與應用

▲ 實戰工作坊參與人合影。
台灣設計研究院在去年11月推出「公共服務場域調研-設計之前的五堂課」，以線上課程分享了利害關係人定義、深度訪談、場域觀察、問卷調查及資料整理與分析，報名人數高達7000多名，反應熱烈。今（26）日以實戰工作坊，帶領41位來自不同領域的學員一同來實務應用各項調研的方法與技巧。
設研院張院長表示，公共服務的課題複雜度高、利害關係人多，完善的前期研究將有助於課題的收斂以及策略方針的提出。設研院升格後的四年間，導入設計思考並實際操作這些調研方法論，累積了許多成功的案例。此外，調查研究的目的除了清楚地探討課題、趨勢外，也能建構清晰的論述與脈絡，也容易與機關對話；我們期待透過分享公共服務的方法論，讓更多人理解、應用。
▲ 台灣設計研究院張基義院長致詞
此次工作坊特別募集了高度參與線上課程的學員，並且在工作坊舉行之前就將學員分組，組成跨領域共創團隊，每個團隊至少涵蓋3個不同專業背景，工作坊學員的專業涵蓋範圍廣，包含服務設計、視覺設計、產品設計、空間設計外，另有心理系、法律系的背景組成。透過小組不同專業背景的構成，將設研院的跨領域協作實務經驗徹底的導入、應用。
為期1個整天的工作坊中進行各項的操作演練，包含訪綱的擬定、場域觀察的企劃，並實際前往不同的場域進行調查研究，包含松山機場、台北市松山區公所、戶政事務所及東區地下街智慧圖書館。透過實際演練場域走訪觀察以及現場使用者訪談，具體理解現場的關鍵課題與使用者需求；完成現場任務後返回工作坊現場小組高密度討論、共創，聚焦課題並進一步提出創新的目標與策略。
▲ 分組走訪場域觀察與訪談。
▲ 各小組進行發表。
工作坊由設研院公共服務組及奧沃市場趨勢共同企劃，歷經一整天的實際參與、共創討論後，多數學員表示有充分吸收方法，對於前期研究的熟悉度也更能掌握，未來也更願意持續應用方法到實際的案件中。張基義院長也表示，設研院未來將持續的分享公共服務的方法與經驗，期待有更多的好手一起加入公共服務行動！