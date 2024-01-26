公共服務場域調研：實戰工作坊的操作與應用

台灣設計研究院在去年11月推出「公共服務場域調研-設計之前的五堂課」，以線上課程分享了利害關係人定義、深度訪談、場域觀察、問卷調查及資料整理與分析，報名人數高達7000多名，反應熱烈。今（26）日以實戰工作坊，帶領41位來自不同領域的學員一同來實務應用各項調研的方法與技巧。

設研院張院長表示，公共服務的課題複雜度高、利害關係人多，完善的前期研究將有助於課題的收斂以及策略方針的提出。設研院升格後的四年間，導入設計思考並實際操作這些調研方法論，累積了許多成功的案例。此外，調查研究的目的除了清楚地探討課題、趨勢外，也能建構清晰的論述與脈絡，也容易與機關對話；我們期待透過分享公共服務的方法論，讓更多人理解、應用。