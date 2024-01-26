板新給水廠入口大門翻新：永續觀點回應關鍵課題

在打除警衛室及臨馬路兩側之既設花台後，改造執行由建築表層基面開始處理，在表層剝落較為嚴重處施以抗裂玻纖網加強保護，立面色彩上除了延續事業品牌藍色之外，另挑選與背側植栽相近的沉穩綠色作為圍牆陪襯，使建築更為立體，視覺也較為清爽活潑。

為提升建築立面的整體性，移除橫向覆蓋式的立面招牌、特別訂製規格化的電線美化蓋板收束一致的垂直向度語彙，包覆既有外露紛亂的管線外亦保有日後維修的可能性。

臨馬路兩側重新規劃人行鋪面，在有限的預算內施做PC打底刷毛作為地舖層的質地，運用回收淤泥紅磚從地面延伸到立面，利用三層紅磚的進退錯落，搭配地被、灌木、喬木與碎石，在地舖、矮牆、花台、座位及圍牆之間創造更為豐富的視覺景觀層次。

