板新給水廠入口大門翻新：永續觀點回應關鍵課題

▲ 改造後_板新給水廠入口門面(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
2022年2月自來水公司邀請設研院協助評估板新給水廠大門翻新的可能性，經初步診斷後設研院建議可從幾個觀點切入：1.整理、簡化立面。2.回應企業精神理念及發展目標，可使用永續材料再利用作為門面材料。經過初步的診斷後，自來水公司隨即展開近一步的規劃，並委託彡苗空間實驗團隊來擔綱設計改造的工作。
▲ 設研院前往板新給水廠會勘、研議優化方向及策略
板新給水廠大門關鍵課題
板新給水廠位於新北市三峽區，隸屬於台灣自來水公司第十二區管理處，自65年建成至今已發展成為淨水製程最具規模之水場。惟給水廠入口門面因使用年份已40餘年，歷經長年日曬雨淋，整體外觀出現漆面脫落現象，亦因機電及維安管制需求增加，訊號線路及電力設備未作整理規劃，以及設施色彩未整合統一、植栽景觀未定期修剪等諸多問題，致使門面日趨雜亂，較難展現事業品牌之精神。
▲ 改造前_板新給水廠大門(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
▲ 改造前_人行鋪面(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
除了強化事業品牌的視覺辨識性，彡苗運用水廠回收淤泥再製而成的紅磚作為主要景觀運用之材料，除了呼應循環再利用的環境友善精神，也期待藉由入口空間重塑，創造更具層次性的建築表情。
在打除警衛室及臨馬路兩側之既設花台後，改造執行由建築表層基面開始處理，在表層剝落較為嚴重處施以抗裂玻纖網加強保護，立面色彩上除了延續事業品牌藍色之外，另挑選與背側植栽相近的沉穩綠色作為圍牆陪襯，使建築更為立體，視覺也較為清爽活潑。
為提升建築立面的整體性，移除橫向覆蓋式的立面招牌、特別訂製規格化的電線美化蓋板收束一致的垂直向度語彙，包覆既有外露紛亂的管線外亦保有日後維修的可能性。
臨馬路兩側重新規劃人行鋪面，在有限的預算內施做PC打底刷毛作為地舖層的質地，運用回收淤泥紅磚從地面延伸到立面，利用三層紅磚的進退錯落，搭配地被、灌木、喬木與碎石，在地舖、矮牆、花台、座位及圍牆之間創造更為豐富的視覺景觀層次。
▲ 改造後_簡化、整理建築立面提升形象及整體性(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
▲ 改造後_以水廠回收淤泥再製紅磚作為景觀材料(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
同白天的建築氛圍，在夜間照明的改善上試圖營造更為溫潤和緩的照明效果，於車道上方裝設更均勻佈光的筒燈設備，並在建築上方ㄇ字結構內裝設投射燈，讓夜晚的建築量體更為清晰卻不刺眼，並於入口兩側座椅底部設置間接照明，讓燈光由內向外延伸，柔和整體環境。
▲ 改造後_板新給水廠夜間氛圍(圖片來源：彡苗空間實驗、丰宇影像)
主辦：台灣自來水公司
空間統籌：彡苗空間實驗 seed spacelab co.
工程執行：承品景觀、穩旺企業社、湛誠工程有限公司、 Sto Taiwan、極立工程行、 福豐金屬有限公司 、金鋒鋁業、 輕質系統磚【勝昌欣業股份有限公司、佳文廣告招牌設計-立體字 發光字 金屬字、承易 – 丞逸照明