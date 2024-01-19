113年度「ＣＯＣ城市產業創新」計畫 講座暨說明會即刻開始報名！

經濟部產業發展署為鼓勵產業設計跨域合作，透過「設計驅動跨域整合創新計畫-推動地方產業設計創新」，讓城市產業從創新找到新商機，也重新打造城市新形象。

今年計畫目標城市＿臺南市，以目標城市發展趨勢「城市文化」、「永續經營」、「運動健康」三大主題招募企業參與，陪伴企業從問題諮詢盤點、方案擬定到設計資源媒合與發展落地等協助，成果將於累計超過2,700萬人次參觀的台灣設計展中呈現，持續擴散影響力，期待與大家一起為臺南產業創造新契機！

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