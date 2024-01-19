113年度「ＣＯＣ城市產業創新」計畫 講座暨說明會即刻開始報名！

經濟部產業發展署為鼓勵產業設計跨域合作，透過「設計驅動跨域整合創新計畫-推動地方產業設計創新」，讓城市產業從創新找到新商機，也重新打造城市新形象。
今年計畫目標城市＿臺南市，以目標城市發展趨勢「城市文化」、「永續經營」、「運動健康」三大主題招募企業參與，陪伴企業從問題諮詢盤點、方案擬定到設計資源媒合與發展落地等協助，成果將於累計超過2,700萬人次參觀的台灣設計展中呈現，持續擴散影響力，期待與大家一起為臺南產業創造新契機！
計畫資訊下載：https://reurl.cc/77MOg1
【活動資訊】
時 間｜02/21（三）14:00-16:00（13:30開始報到）
地 點｜臺南市社會福利綜合大樓＿多功能研習教室-7樓（708臺南市安平區中華西路二段315號）
報名網址｜https://tdri.surveycake.biz/s/LNGn6
報名日期｜即日起至2/20（二）15:00
活動議程｜
14:00-14:05 開場介紹
14:05-14:20 長官/單位致詞
14:20-14:40 計畫說明
14:40-14:55 企業分享1《設計驅動傳產跨域創新｜正隆股份有限公司》
14:55-15:10 企業分享2《主題分享｜台南晶英酒店》
15:10-15:30 Q&A
15:30-16:00 自由交流
以上資訊有任何疑問請聯繫 ‧ 台灣設計研究院 – 城市產業創新計畫
02-2745-8199 分機653 趙小姐Email：neve_chao@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機658 陳小姐Email：yt_chen@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機652 陸小姐Email：ruby_lu@tdri.org.tw