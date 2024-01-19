馬偕紀念醫院攜手台灣設計研究院，推動智慧醫院服務創新

為導入跨域設計、推動醫療服務創新，並促進智慧醫院發展成為跨域產業加速器，馬偕紀念醫院與財團法人台灣設計研究院今（113）年1月19日於臺北院區簽訂合作意向書，雙方於指導單位經濟部產業發展署知識經濟產業組陳良棟副組長見證下，由馬偕紀念醫院張文瀚總院院長與台灣設計研究院張基義院長代表簽約，馬偕紀念醫院各部室、台灣設計研究院產業創新組、產業發展署知識經濟產業組等共同觀禮見證。
台灣設計研究院長期致力於大健康領域導入設計，為民眾、醫事相關人員創造更好的生活品質條件（better quality of life）。從打造可於24小時內組裝完成之Mac Ward智慧病房開始，到打破民眾既有印象之衛生所再設計，以及整合交感身心診所線上線下服務，本次將全面深入醫療場域的最前線，與馬偕一同利用設計整合醫療、技術、環境與體驗，建立更加完整、連貫的病人旅程與體驗。
▲ 馬偕紀念醫院與財團法人台灣設計研究院簽訂設計導入合作意向書，由馬偕紀念醫院張文瀚總院院長（右）與台灣設計研究院張基義院長（左）進行簽約儀式，經濟部產業發展署知識經濟產業組陳良棟副組長（中）見證
本次的合作因應產業發展署「產業跨域合作」計畫目標，今年合作將從塑造整體醫院形象，到科技導入轉型、提供良好服務全面展開，從各面向導入設計策略，以「設計」引導「技術」、「產品」及「服務」跨域共創，突破醫療領域長期以來單點創新的瓶頸，預計將能夠塑造設計先行的創新自主發生路徑，發展更具韌性的供應鏈與醫療產業生態系。