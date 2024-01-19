選舉美學：你想知道的背後關鍵細節

Ｑ：為什麼我的投開票所還沒看到新的遮屏？
Ａ：新式圈票遮屏在2024總統大選中僅於台北市一間投開票所（瑠公國中801教室）作示範性導入，目的是先了解選民及選務人員的使用情形，未來有機會逐步全國導入。
Ｑ：為什麼新式圈票遮屏的遮簾是半透明的？
Ａ：遮簾的主要目的是保障選舉人投票秘密。過去使用白色布幔，部分為有洞或蕾絲款式，新式改用半透明霧面之抗菌遮簾，更可確保選舉人圈票時不受窺視或刺探(即看不到選舉人蓋印的選擇)；同時依據主辦單位之需求，透過半透遮簾便於選務工作人員進行必要的監督。
Ｑ：新式圈票遮屏有比舊的遮屏好收納嗎？
Ａ：新式圈票遮屏將尺寸收斂控制在屏風的大小內，過去的結構支架長達180公分，新式遮屏的所有物件可以平整的收納，最長的長度約114公分、寬度約98公分。另一方面，透過結構的改良，除了減少約1-2公斤的重量外，更提高工作人員在組裝時的安全性，改善了過去結構開合會有夾手情形。
Ｑ：投票所的標示為什麼是這個配色？
Ａ：台灣的投開票所大致可分為學校、宮廟、活動中心三大類型，而「投開票所標示」由中央選舉委員會提供相關規劃予各地選委會各自招標。在上述條件下，為了使台灣的投開票所有良好的整體性，並易於各地選委會發包，故在色彩策略歸納有幾個重點：
- 延續公報的紅黑調性使選民有整體且連續的體驗。
- 以白色為底並輔以紅色外框突顯重點避免標示融於背景之中。
Ｑ：公報為什麼是這個大小？不能印彩色的嗎？
Ａ：依據《總統副總統選舉選舉公報編製辦法》及《公職人員選舉選舉公報編製辦法》規定，公報的尺寸須以菊八開或對開尺寸編印，並採紅黑兩色印刷。
Q：政見發表會的背景會動？
Ａ：本屆候選人政見發表會是台灣首度在數位攝影棚（民視、公視）舉行，數位攝影棚在國際上已為主要應用趨勢，透過動態背景微幅的變化，在不影響發言人且維持中性的前提下，增加背景畫面的層次感，使政見發表更具現代性。
Ｑ：計票螢幕上的候選人姓名為什麼使用明體？
Ａ：由於候選人數多且姓名可能包含罕見字，為確保所有名稱都能正確顯示，使用繁體字元數最齊全的「全字庫宋體」。
Ｑ：為什麼選情中心的計票螢幕上要標示「女」字？
Ａ：由於我國憲法及公職人員選舉相關法律中有保障婦女當選名額，因此須呈現性別便於計票及民眾對照參考。（中選會延伸資料：https://web.cec.gov.tw/central/cms/faq/22684）