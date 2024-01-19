選舉美學：你想知道的背後關鍵細節

Ｑ：為什麼我的投開票所還沒看到新的遮屏？

Ａ：新式圈票遮屏在2024總統大選中僅於台北市一間投開票所（瑠公國中801教室）作示範性導入，目的是先了解選民及選務人員的使用情形，未來有機會逐步全國導入。

Ｑ：為什麼新式圈票遮屏的遮簾是半透明的？

Ａ：遮簾的主要目的是保障選舉人投票秘密。過去使用白色布幔，部分為有洞或蕾絲款式，新式改用半透明霧面之抗菌遮簾，更可確保選舉人圈票時不受窺視或刺探(即看不到選舉人蓋印的選擇)；同時依據主辦單位之需求，透過半透遮簾便於選務工作人員進行必要的監督。