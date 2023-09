給未來百年的設計 Designs For The Next 100 Years！9月台灣設計館、不只是圖書館登場

偉大的前人為了解決眼前課題,累積了許多設計的成果,我們才得以擁有如此富足健康的生活與經濟的蓬勃發展。然而在這過程中過度消耗地球資源,危害了生態,使環境問題日益嚴重。氣候變化、糧食危機等全球性問題困擾著我們,社會分裂與紛擾不斷蔓延,人們對未來似乎逐漸失去勇敢想像的能力……

『我們該如何留給子孫一個充滿創意和希望的未來?』

NOSIGNER是一間致力於為未來建立嶄新關係的設計事務所,以設計之力,竭力於有益於未來的社會實踐。『給未來百年的設計 Designs For The Next 100 Years』為NOSIGNER成立法人十週年而舉辦,回顧了十年間的活動,帶來22個精彩的案例分享。

作為NOSIGNER負責人的太刀川英輔,師承日本著名建築大師隈研吾,現任日本工業設計協會(JIDA)理事長。他注重探索問題本質的重要性,秉持社會設計理念與實踐成為新一代備受關注的國際級設計師,在永續發展目標(SDGs)、可再生能源、偏鄉活化等各種計畫中擘畫綜合設計策略,活躍於工業產品、平面視覺、建築等跨領域的世界舞台。過去曾獲優良設計獎金獎、亞洲最具影響力設計獎、德國設計獎金獎等日本國內外一百多項設計獎項。

為培育產官學等各領域中,對未來具有創造性觀點的革新者,他率先提倡「進化思考」這種新穎的教育手法,主張從生物演化相關的自然現象中學習創造性本質。從自然界裡具備極致美觀與功能性的創造物中發現解讀創造性的線索,將生物演化中的「變異」和「選擇」過程應用於創造性學習,這套思維整理成《進化思考》一書,在日本出版後成為暢銷書並獲得多個獎項,中文版與展覽同月推出。為整理出「進化思考」這一方法,太刀川英輔深入探索了自然科學領域,並開始收集數百年來自然科學家的珍貴原著和復刻版本,本次亦將部分收藏以「進化思考圖書館」呈現,期待大家能從這些偉大前人留下的智慧中,感受到「進化思考」的精華所在。

本展以太刀川英輔所倡導的「進化思考」為軸線,在NOSIGNER十年來的各種嘗試中,探索過去、現在、未來,以及跨足全球的「生態系統」,為各種計畫找出當代最合適的定位,並提出對未來的願景。一個好的設計能夠重新連接斷裂的關係,堅持打造出存在於這些形體背後、眼睛看不見(NO-SIGN)的價值,便是NOSIGNER肩負的使命,希望能與各位共同思考,為了百年後的未來設計應有的面貌。