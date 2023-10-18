2023設計趨勢國際論壇：設計前瞻議題建構產業脈動認知，深化跨域設計人才發展

數位轉型設計我們此次邀請到荷蘭設計工作室Livework Studio服務設計長Anne van Lieren分享過去協助客戶導入顧客中心設計時所觀察到的問題，如『組織內缺乏溝通、不清楚資源如何投入、如何制定決策、工作與顧客的關聯…等』。並以愛迪達為例，說明在組織內部如何創造共享顧客體驗資料庫，以協助各部門在品生命週期中，共同解決顧客所面臨的挑戰。

德國University of Applied Sciences Potsdam知識傳達設計教授Sebastian Meier表示：以人為中心導向的設計除了個體之外，還需考量周圍利害關係人，如社區住戶，與公民參與。藉由政府資訊平台的設計案例分享如何透過數據的創新應用，建立符合市民需求、有帶入感且具個人化的互動資訊平台，同時強調在創造數位服務時，應致力消弭數位和社群間的落差、主動接觸公民，讓不同族群都能夠參與公民議題。

在本次與談交流中我們邀請到104資訊科技設計長曹訓誌與Anne及Sebastian兩位講師，探討如何在組織中推動數位轉型，啟動顧客體驗設計思維與新興科技的應用。Anne van Lieren表示可以從法規、消費者需求、品牌觀感等面向，促使公司管理層思考以顧客體驗為中心的商業模式，並轉換成公司內共通的設計基礎。Sebastian Meier表示設計師可以透過數位或是類比的方式，促進政府與不同族群的對話，並讓決策機關看到終端使用者因新模式的設計所獲得的好處，並可改善民眾與政府間之資訊傳遞關係。