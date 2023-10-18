2023設計趨勢國際論壇：設計前瞻議題建構產業脈動認知，深化跨域設計人才發展

為協助台灣建立未來產業所需之跨域設計人才。台灣設計研究院於2023年10月18日舉辦設計趨勢國際線上論壇，邀請國際在「數位轉型設計」、「策展與體驗設計」及「公共服務設計」三個主題上具實務經驗的專家分享他們的實際操作案例。從組織內的顧客導向思維與數據創新應用探討數位轉型設計應用、從新興科技應用結合故事敘事探討策展與體驗設計、與從政策與公共服務的轉型探究服務設計。當日活動線上共有超過290位設計或創意研發相關從業人員與會。
數位轉型推動組織發展，驅動顧客體驗設計與數據創新應用
數位轉型設計我們此次邀請到荷蘭設計工作室Livework Studio服務設計長Anne van Lieren分享過去協助客戶導入顧客中心設計時所觀察到的問題，如『組織內缺乏溝通、不清楚資源如何投入、如何制定決策、工作與顧客的關聯…等』。並以愛迪達為例，說明在組織內部如何創造共享顧客體驗資料庫，以協助各部門在品生命週期中，共同解決顧客所面臨的挑戰。
德國University of Applied Sciences Potsdam知識傳達設計教授Sebastian Meier表示：以人為中心導向的設計除了個體之外，還需考量周圍利害關係人，如社區住戶，與公民參與。藉由政府資訊平台的設計案例分享如何透過數據的創新應用，建立符合市民需求、有帶入感且具個人化的互動資訊平台，同時強調在創造數位服務時，應致力消弭數位和社群間的落差、主動接觸公民，讓不同族群都能夠參與公民議題。
在本次與談交流中我們邀請到104資訊科技設計長曹訓誌與Anne及Sebastian兩位講師，探討如何在組織中推動數位轉型，啟動顧客體驗設計思維與新興科技的應用。Anne van Lieren表示可以從法規、消費者需求、品牌觀感等面向，促使公司管理層思考以顧客體驗為中心的商業模式，並轉換成公司內共通的設計基礎。Sebastian Meier表示設計師可以透過數位或是類比的方式，促進政府與不同族群的對話，並讓決策機關看到終端使用者因新模式的設計所獲得的好處，並可改善民眾與政府間之資訊傳遞關係。
▲ 新興科技結合議題敘述與虛實空間整合應用，創造創新觀眾體驗設計
第二場主題為策展與體驗設計。本次邀請到荷蘭廣播電視台媒體實驗室VPRO Medialab創意總監Annelies Termeer分享利用AR、社群平台、視訊軟體等科技媒介，結合故事與議題敘述，帶來新的互動體驗。透過遊戲、問卷、視覺設計解釋月經週期，結合Zoom與Telegram作為溝通平台，並且涵蓋多元性別角色，為使用者創造具包容性、互動性的體驗流程。
澳洲動態影像中心ACMI執行長Sebastian Chan分享透過虛實空間整合應用，設計博物館的觀賞體驗。藉由數位科技的導入，博物館不僅可將典藏品數位化，打造線上博物館外，同時也開發數位互動之設備工具，讓參觀民眾藉由實體的數位筆、影音等與平時無法被展出的典藏品進行互動，讓參與者留下深刻的印象，也讓博物館的知名度被打開，更提高民眾的回訪意願。
本場次的與談者叁式共同創辦人曾煒傑與Sebastian、Annelies講師透過slido 與聽眾分享與討論數位科技策展與體驗設計現今所面臨的挑戰，及如何透過數位資訊連結社群大眾，破除場域空間的限制。Annelies Termeer表示好的內容與議題，是使用者願意投入時間與分享的關鍵，平時應多與使用者接觸、蒐集意見回饋，讓創作者能夠隨之調整，而非關在象牙塔中。Sebastian Chan認為現今最大的挑戰在於如何提高使用者的專注力，透過流暢的體驗及一些設計巧思，讓使用者能夠停下來思考。並且設定好的題材與內容，讓大家願意花時間，將專注力放在彼此的身上，進而向社群分享。
▲ 服務設計驅動政策與公共服務轉型，促進市民公共事務參與與社會福祉
第三場主題為公共服務設計。由英國Open University服務設計總監Kate Ivey-Williams分享在GOV.UK與Open University之服務設計導入公部門經驗。分享平時可從小而具體的對話，思考如何完善服務，透過工具的設計練習，了解這些服務的觀點，並且專注在以服務為導向，和團隊擁有共同的目標，發揮最大的影響力。
法國公共政策創新實驗室27e Région共同創辦人Stéphane VINCENT則於講座中說明改變公共組織與政策制定的案例，及此過程中設計的力量與所面臨的挑戰。他於分享中提到『設計只是一個面向，一個強而有力的工具，但是對於改變政策是不夠的，且傳統政策制定常有權力結構的問題，因此執行時需思考如何釋放權力，納入不同專業領域的成員以促進設計和經濟、政治、法規的對話，創造新的經濟結構』。
最後由英國Dark Matter Labs創新總監張芳睿主持與Kate及Stéphane講師，探討政策與公共服務的轉型如何確保多樣性。Kate Ivey-Williams表示政府在拋出有話題性的政策時，應考量實際執行的狀態，可以透過問卷研究政策影響的範圍，並促使政府提出因應之道，抑或透過焦點小組在決策過程中獲得洞見。Stéphane VINCENT強調設計師所扮演的角色不在於提升政策服務，而是讓政府更有效的運作，因此需要提供一個對話平台，確保相關利害關係人都能參與政策制定，讓多元的聲音能夠被聽見，而非將權力放在少數人手中。