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2023設計趨勢國際論壇：設計前瞻議題建構產業脈動認知，深化跨域設計人才發展

2023-10-18
2023設計趨勢國際論壇：設計前瞻議題建構產業脈動認知，深化跨域設計人才發展

為協助台灣建立未來產業所需之跨域設計人才。台灣設計研究院於2023年10月18日舉辦設計趨勢國際線上論壇，邀請國際在「數位轉型設計」、「策展與體驗設計」及「公共服務設計」三個主題上具實務經驗的專家分享他們的實際操作案例。從組織內的顧客導向思維與數據創新應用探討數位轉型設計應用、從新興科技應用結合故事敘事探討策展與體驗設計、與從政策與公共服務的轉型探究服務設計。當日活動線上共有超過290位設計或創意研發相關從業人員與會。

數位轉型推動組織發展，驅動顧客體驗設計與數據創新應用

數位轉型設計我們此次邀請到荷蘭設計工作室Livework Studio服務設計長Anne van Lieren分享過去協助客戶導入顧客中心設計時所觀察到的問題，如『組織內缺乏溝通、不清楚資源如何投入、如何制定決策、工作與顧客的關聯…等』。並以愛迪達為例，說明在組織內部如何創造共享顧客體驗資料庫，以協助各部門在品生命週期中，共同解決顧客所面臨的挑戰

德國University of Applied Sciences Potsdam知識傳達設計教授Sebastian Meier表示：以人為中心導向的設計除了個體之外，還需考量周圍利害關係人，如社區住戶，與公民參與。藉由政府資訊平台的設計案例分享如何透過數據的創新應用，建立符合市民需求、有帶入感且具個人化的互動資訊平台，同時強調在創造數位服務時，應致力消弭數位和社群間的落差、主動接觸公民，讓不同族群都能夠參與公民議題。

在本次與談交流中我們邀請到104資訊科技設計長曹訓誌與Anne及Sebastian兩位講師，探討如何在組織中推動數位轉型，啟動顧客體驗設計思維與新興科技的應用。Anne van Lieren表示可以從法規、消費者需求、品牌觀感等面向，促使公司管理層思考以顧客體驗為中心的商業模式，並轉換成公司內共通的設計基礎。Sebastian Meier表示設計師可以透過數位或是類比的方式，促進政府與不同族群的對話，並讓決策機關看到終端使用者因新模式的設計所獲得的好處，並可改善民眾與政府間之資訊傳遞關係。

▲ 新興科技結合議題敘述與虛實空間整合應用，創造創新觀眾體驗設計

第二場主題為策展與體驗設計。本次邀請到荷蘭廣播電視台媒體實驗室VPRO Medialab創意總監Annelies Termeer分享利用AR、社群平台、視訊軟體等科技媒介，結合故事與議題敘述，帶來新的互動體驗。透過遊戲、問卷、視覺設計解釋月經週期，結合Zoom與Telegram作為溝通平台，並且涵蓋多元性別角色，為使用者創造具包容性、互動性的體驗流程。

澳洲動態影像中心ACMI執行長Sebastian Chan分享透過虛實空間整合應用，設計博物館的觀賞體驗。藉由數位科技的導入，博物館不僅可將典藏品數位化，打造線上博物館外，同時也開發數位互動之設備工具，讓參觀民眾藉由實體的數位筆、影音等與平時無法被展出的典藏品進行互動，讓參與者留下深刻的印象，也讓博物館的知名度被打開，更提高民眾的回訪意願。

本場次的與談者叁式共同創辦人曾煒傑與Sebastian、Annelies講師透過slido 與聽眾分享與討論數位科技策展與體驗設計現今所面臨的挑戰，及如何透過數位資訊連結社群大眾，破除場域空間的限制。Annelies Termeer表示好的內容與議題，是使用者願意投入時間與分享的關鍵平時應多與使用者接觸、蒐集意見回饋，讓創作者能夠隨之調整，而非關在象牙塔中。Sebastian Chan認為現今最大的挑戰在於如何提高使用者的專注力透過流暢的體驗一些設計巧思讓使用者能夠停下來思考。並且設定好的題材與內容，讓大家願意花時間，將專注力放在彼此的身上，進而向社群分享。

▲ 服務設計驅動政策與公共服務轉型，促進市民公共事務參與與社會福祉

第三場主題為公共服務設計。由英國Open University服務設計總監Kate Ivey-Williams分享在GOV.UK與Open University之服務設計導入公部門經驗。分享平時可從小而具體的對話，思考如何完善服務透過工具的設計練習，了解這些服務的觀點，並且專注在以服務為導向，和團隊擁有共同的目標，發揮最大的影響力

法國公共政策創新實驗室27e Région共同創辦人Stéphane VINCENT則於講座中說明改變公共組織與政策制定的案例，及此過程中設計的力量與所面臨的挑戰。他於分享中提到『設計只是一個面向，一個強而有力的工具，但是對於改變政策是不夠的且傳統政策制定常有權力結構的問題，因此執行時需思考如何釋放權力，納入不同專業領域的成員以促進設計和經濟、政治、法規的對話，創造新的經濟結構』

最後由英國Dark Matter Labs創新總監張芳睿主持與Kate及Stéphane講師，探討政策與公共服務的轉型如何確保多樣性。Kate Ivey-Williams表示政府在拋出有話題性的政策時，應考量實際執行的狀態，可以透過問卷研究政策影響的範圍，並促使政府提出因應之道，抑或透過焦點小組在決策過程中獲得洞見。Stéphane VINCENT強調設計師所扮演的角色不在於提升政策服務，而是讓政府更有效的運作，因此需要提供一個對話平台，確保相關利害關係人都能參與政策制定，讓多元的聲音能夠被聽見，而非將權力放在少數人手中。

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