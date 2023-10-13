2023金點設計獎、金點概念設計獎公布「年度最佳設計獎」入圍名單！全球10地好手角逐最高榮耀

2023金點設計獎、金點概念設計獎，繼日前揭曉標章得主，今（10/13）日公布「年度最佳設計獎」入圍名單！兩獎項經9月決審，金點設計獎最終選出72件入圍之作，金點概念設計獎則有5件在激烈競爭中脫穎而出，來自台灣、中國大陸、澳門、香港、日本、立陶宛、美國、泰國、馬來西亞、新加坡等地的優秀設計作品，將在金點獎舞台角逐最高榮耀。今年度頒獎典禮將於12月1日在臺北表演藝術中心盛大舉辦，並於典禮上正式揭曉最受矚目的大獎得主！

今年金點設計獎於9月辦理複、決審，為疫情後首度恢復實體評選，國際評審包括越南建築大師武仲義（Võ Trọng Nghĩa）、為MUJI及正負零等品牌操刀過眾多暢銷產品的日本知名設計師三宅一成、世界設計組織（WDO）候任理事長Thomas Garvey、挪威建築師事務所斯諾赫塔合夥人及亞太地區董事總經理Robert Greenwood等專家皆親自來台參與決審，近距離鑑賞參賽作品。在金點設計獎決審，由15位海內外重量級設計師及業界專家組成的評審團，從甫通過複審的552件標章作品中，進一步評選出各領域出類拔萃之作，給予「年度最佳設計獎」或「年度特別獎」殊榮，期望透過這些具代表性的設計，能為設計產業樹立標竿。

本次入圍作品皆為強中之選，如產品設計類的「完美鋁程精品置物盒」，為在全球推廣咖啡膠囊回收計畫的國際知名咖啡品牌Nespresso，與台灣設計公司物外YSTUDIO攜手開發的鋁材永續應用，產品使用台灣本地回收膠囊，以極簡設計為廢材賦予新生，在全球ESG浪潮下，對國際市場展現台灣的永續創新與創意設計力。和碩聯合科技的「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」，為一款導入AI智能的輔助聽力產品，具有主動降噪、智慧偵測與紀錄分析等功能，並可透過AI神經網絡持續學習，提升輔聽增益效果與情境判斷能力，提供高品質聽覺體驗；中性低調的外觀設計，亦有助提升聽障者穿戴意願，更自在地使用設備，改善生活品質。