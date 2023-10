2023金點設計獎、金點概念設計獎公布「年度最佳設計獎」入圍名單！全球10地好手角逐最高榮耀

在傳達設計類,仰角視覺整合的「文鼎書苑®宋 字樣」,跳脫一般字型常用的說明手冊設計,從使用者出發,藉由不同印刷與後加工方式設計字樣,希望透過使用情境的模擬,讓設計師能更快速理解新世代宋體字型設計的造型特色與應用潛力。馬來西亞設計工作室Where’s Gut Studio的「Sustainability is a Pain in the *」,為一份探討永續性議題的刊物設計,內容透過引用具指標性的案例研究、彙整各地新聞及當地企業訪談,呈現實踐永續的不同途徑,設計上也以多元手法表現資訊及視覺版面,呼應人們可用各種方式力行永續目標的宗旨。新加坡設計公司Roots為100%純天然椰子水品牌「COCOLOCO」設計全新紙盒包裝,跳脫常見椰子圖像,以鮮明的圖形表達,透過簡潔的色彩計畫與嚴謹排版,傳遞品牌強調純淨、自然與真誠的理念,在市場中展現出獨樹一幟的包裝風格。