2023金點設計獎、金點概念設計獎公布「年度最佳設計獎」入圍名單！全球10地好手角逐最高榮耀

2023金點設計獎、金點概念設計獎，繼日前揭曉標章得主，今（10/13）日公布「年度最佳設計獎」入圍名單！兩獎項經9月決審，金點設計獎最終選出72件入圍之作，金點概念設計獎則有5件在激烈競爭中脫穎而出，來自台灣、中國大陸、澳門、香港、日本、立陶宛、美國、泰國、馬來西亞、新加坡等地的優秀設計作品，將在金點獎舞台角逐最高榮耀。今年度頒獎典禮將於12月1日在臺北表演藝術中心盛大舉辦，並於典禮上正式揭曉最受矚目的大獎得主！
今年金點設計獎於9月辦理複、決審，為疫情後首度恢復實體評選，國際評審包括越南建築大師武仲義（Võ Trọng Nghĩa）、為MUJI及正負零等品牌操刀過眾多暢銷產品的日本知名設計師三宅一成、世界設計組織（WDO）候任理事長Thomas Garvey、挪威建築師事務所斯諾赫塔合夥人及亞太地區董事總經理Robert Greenwood等專家皆親自來台參與決審，近距離鑑賞參賽作品。在金點設計獎決審，由15位海內外重量級設計師及業界專家組成的評審團，從甫通過複審的552件標章作品中，進一步評選出各領域出類拔萃之作，給予「年度最佳設計獎」或「年度特別獎」殊榮，期望透過這些具代表性的設計，能為設計產業樹立標竿。
本次入圍作品皆為強中之選，如產品設計類的「完美鋁程精品置物盒」，為在全球推廣咖啡膠囊回收計畫的國際知名咖啡品牌Nespresso，與台灣設計公司物外YSTUDIO攜手開發的鋁材永續應用，產品使用台灣本地回收膠囊，以極簡設計為廢材賦予新生，在全球ESG浪潮下，對國際市場展現台灣的永續創新與創意設計力。和碩聯合科技的「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」，為一款導入AI智能的輔助聽力產品，具有主動降噪、智慧偵測與紀錄分析等功能，並可透過AI神經網絡持續學習，提升輔聽增益效果與情境判斷能力，提供高品質聽覺體驗；中性低調的外觀設計，亦有助提升聽障者穿戴意願，更自在地使用設備，改善生活品質。
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「完美鋁程精品置物盒」（台灣雀巢股份有限公司奈斯派索分公司／台灣）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」（和碩聯合科技股份有限公司／台灣）
深圳木衛智能科技有限公司的「Morus木衛 Capsule 2」，是一款外型小巧、功能全面的家用乾衣機，設計靈感來自外太空，獨特的圓潤流線型外觀，適合多種風格家居，並採用創新真空負壓閃烘專利技術，可快速烘乾衣物，亦能提供除味、除菌、除毛及除皺等專業護理。立陶宛新創吉他品牌MB Lava Drops的「Infinite Fretless Drop Electric Guitar」，為一款設計工藝精良的無琴格吉他，以天然硬木結合航空級鋁合金製共鳴模組，可創造出迷人的高頻與延音效果，外型則擬仿自然液滴形狀，以符合人體工學的設計提升彈奏舒適度，搭配滑順的無琴格設計，讓演奏者可從中探索細緻的音調變化，創造出獨特的音樂風格。
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「Morus木衛 Capsule 2」（木衛智能科技有限公司／中國大陸）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「Infinite Fretless Drop Electric Guitar」（MB Lava Drops／立陶宛）
在傳達設計類，仰角視覺整合的「文鼎書苑®宋 字樣」，跳脫一般字型常用的說明手冊設計，從使用者出發，藉由不同印刷與後加工方式設計字樣，希望透過使用情境的模擬，讓設計師能更快速理解新世代宋體字型設計的造型特色與應用潛力。馬來西亞設計工作室Where’s Gut Studio的「Sustainability is a Pain in the *」，為一份探討永續性議題的刊物設計，內容透過引用具指標性的案例研究、彙整各地新聞及當地企業訪談，呈現實踐永續的不同途徑，設計上也以多元手法表現資訊及視覺版面，呼應人們可用各種方式力行永續目標的宗旨。新加坡設計公司Roots為100％純天然椰子水品牌「COCOLOCO」設計全新紙盒包裝，跳脫常見椰子圖像，以鮮明的圖形表達，透過簡潔的色彩計畫與嚴謹排版，傳遞品牌強調純淨、自然與真誠的理念，在市場中展現出獨樹一幟的包裝風格。
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「文鼎書苑®宋 字樣」（仰角視覺整合／台灣）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「Sustainability is a Pain in the *」（Where’s Gut Studio／馬來西亞）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「COCOLOCO」（Roots／新加坡）
空間設計類中的入圍亮點，包括泰國建築事務所Studio Miti打造的「Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel」（阿提塔隱苑清盛精品飯店），毗鄰過往為宗教活動中心的古老寺廟，設計團隊巧妙地在其與新飯店間創造出緩衝空間，並使用木材與磚塊等當地易於取得的材料，與在地工匠合作，在保留傳統建築氛圍之餘，將現代設計元素及機能融入其中，打造出新舊共融的優雅建築，實現兼顧文化保育與城市發展的目標。趙建銘建築師事務所與太研規劃設計顧問有限公司打造的「鼓山魚市場」，建築物以透明盒子為設計概念，使用透光材料創造明亮室內空間，讓晝夜變換的光影賦予建築不同風情，期透過老建物的活化，讓當地傳統魚市場重燃生機，並可串連週邊其他景點，形成高雄水岸旅遊帶，進一步活絡城市觀光。
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「Athita Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel」（Studio Miti／泰國）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「鼓山魚市場」（趙建銘建築師事務所、太研規劃設計顧問有限公司／台灣）
整合設計類中，教育部美感與設計課程創新計畫的「美感智能閱讀計畫《安妮新聞 The Anne Times》」，突破既定課綱課程，以全人教育素養為目標，設計出涵納多元知識的美感閱讀媒材，並建置互動網站與教學案例資料庫，打造可永續共享的美感閱讀資源，供學生自主學習、教師課程教材和親子共讀使用，嘗試為台灣教育注入另一種AI——美感智能。吳氏設計有限公司（無氏製作）的「臺東城市品牌加值計畫 – 設計導入公共政策」，針對臺東設計中心致力以設計推動城市發展的目標，導入設計思維助其發展一系列計畫，包括小一生美感護脊書包、觀光景點告示牌再設計、臺東形象品牌識別等不同示範案，期為地方城市治理創造改變契機。
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「美感智能閱讀計畫《安妮新聞 The Anne Times》」
（教育部美感與設計課程創新計畫／台灣）
▲ 2023金點設計獎年度最佳設計獎入圍：「臺東城市品牌加值計畫 – 設計導入公共政策」（吳氏設計有限公司／台灣）
參與今年決審的Thomas Garvey、三宅一成、武仲義等國際評審，皆對於金點設計獎參賽作品水準給予高度評價，亦表示十分享受評選過程中的跨領域、跨文化的意見交流。未來式有限公司主席汪麗琴也觀察，多年來她作為評審，看見金點設計獎的參賽作品年年都有不同亮點，作品類型及參與地區的多元性也逐年豐富，整體表現愈來愈精彩，其中近年因應全球趨勢，永續發展、循環設計相關作品有突出的表現，樂見愈來愈多企業投入ESG的創新實踐。在談及評選過程，JL Design創辦人羅申駿則強調，設計不僅關乎美學，每一個設計行為都應考慮其商業及社會價值，以及如何最大程度地發揮其影響力，因此透過設計創造的改變，更是評審團看重的關鍵；他也提到，即使在有限預算下，小規模的設計行為仍可產生巨大而深遠的影響，今年參賽作品即不乏佳作，期待在金點獎的肯定下，能在未來看到更多這樣的設計出現。
▲ 2023金點概念設計獎決審提報現場。
另在金點概念設計獎，今年複審階段各類別共選出38件作品榮獲標章，其中16件更獲晉級資格，可於決審向評審團親自提報作品，競逐「年度最佳設計獎」殊榮，得主3名各可獲得新台幣40萬元獎金。此外，今年主辦單位首度與「嘖嘖群眾集資提案大賽」合作，今年度晉級決審之參賽者，報名「2023嘖嘖群眾集資提案大賽」，將可直接進入決選階段；後續至嘖嘖完成提案，亦將享有專人深入輔導與一系列宣傳資源，幫助好的創意構想實現。
經決審評選，今年金點概念設計獎共選出5件入圍之作，設計概念各具特色，如在產品設計類，深圳所思設計有限公司的「FLIPCARE – 輔助翻身腰枕」，以獨特內部氣囊結構設計，透過充氣與放氣功能，協助病患定時左右翻身，期能減輕背部和臀部壓力，並有助預防褥瘡的發生。傳達設計類則有台灣設計團隊洪巧紜、林芳嬉的「樣山 – 臺灣山林點心」，以台灣五大山脈為靈感的點心系列，用取樣概念將景色切成塊狀、取其結晶，並以結合在地食材的口味保存土地記憶，讓人在品嚐中建立情感聯繫，認識台灣山林之美。在空間設計類，台灣設計團隊邱筱棋、陳泓陞的「山巷盡頭的對話場」，重新思考基隆太平國小廢校後的閒置空間，打破建築的線性結構，以創新的空間模組和半戶外平台，規劃圖書館、藝術家進駐空間等多功能設施，期望創造出充滿活力的交流場所，達到回饋社區、傳承在地故事與促進城市發展之目標。
▲ 2023金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍：「FLIPCARE – 輔助翻身腰枕」（深圳所思設計有限公司／中國大陸）
▲ 2023金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍：「樣山 – 臺灣山林點心」（洪巧紜、林芳嬉／台灣）
▲ 2023金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍：「山巷盡頭的對話場」（邱筱棋、陳泓陞／台灣）
綜觀今年的晉級決審作品，評審Robert Greenwood指出，每件作品概念都有獨到之處，讓最終階段的評選過程充滿挑戰和趣味，而決定最終勝出的關鍵，並不只在作品的美感、完整性或成熟度等一般評估標準，而在作品本身概念是否足夠強大，能激發人們對於未來的想像。評審甲古文創意有限公司聯合創始人康偉杰也表示，他認為好的設計應該具有想像力、美感、人文關懷和準確的訊息表達，他也在這次評選過程中深刻體會到，真正優秀的設計能夠打動人心、觸動人們的情感，是難能可貴的特質。評審三宅一成則勉勵年輕設計師，好的設計概念不僅要被少數人接受，設計的目標應是獲得更多人的理解和認同，而深入了解特定領域和相關人士的需求，是創造優秀設計的先決條件，有助於設計師能夠更好地回應市場或社會。
2023金點設計獎、金點概念設計獎，已完成三階段評選，象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」得主，最後獎落誰家，12月1日（五）在台北共同舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！典禮相關資訊即將陸續公開，掌握最新消息，歡迎繼續關注金點設計獎官網（www.goldenpin.org.tw）及官方社群媒體平台。