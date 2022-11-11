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「市場數據看決策」11/21 設計x數位工作坊 開放報名中

2022-11-11
「市場數據看決策」11/21 設計x數位工作坊 開放報名中

台灣設計研究院為協助設計服務業者掌握市場消費數位趨勢，與東方線上合作舉辦設計消費產品之工作坊活動，協助DesignHouse設計師、企業inhouse設計師，從市場調查以及數據面向來幫助設計師更加了解消費者行為以及消費者輪廓。

設計的產品誰在用？設計的產品好用嗎？可以怎麼優化設計？有解決消費者痛點嗎？為什麼我覺得好看的設計、但消費者不買單？如果你也有以上心聲，那這場工作坊非常適合你參加！

▍市場數據看決策工作坊你會學到甚麼？

  1. 透過真實案例了解市場調查如何優化商品設計。
  2. 學會看數據了解消費者輪廓，了解你設計的商品到底是「誰」在用。
  3. 透過社群輿情資料庫進行消費者真實聲音的探勘。
  4. 帶領設計師了解各式研究方法，優化設計流程與強化設計決策的應用。

▍適合對象

產品設計師與從業人員、想了解如何利用消費數據融入產品設計與開發流程者。

▍工作坊特點

  1. 現場將使用2套資料庫


    ．東方線上E-ICP消費者生活型態與消費行為資料庫。
    ．東方線上社群聆聽系統。

  2. 真實案例分享

▍議程

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▍注意事項

– 報名請填寫中文本名。
– 本活動為實體活動，請預留時間提前抵達並準時參與。
– 主辦單位保有活動異動之權利。
– 本場活動限額50名，報名額滿為止。報名參與者未滿20名時，活動將停辦或擇期舉辦。
– 活動問題聯繫：shuo_chen@tdri.org.tw (陳先生)
– 本活動為工業局主辦，請協助填寫活動後回饋問卷。
– 若為『經濟部設計能量登錄業者』請來信告知。
– 同一間企業/公司報名以兩名為上限。

▍活動資訊

日期｜2022/11/21（星期一）13:30-17:00
地點台灣設計研究院 201會議室
費用免費

請至 Accupass 活動通報名

指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院

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