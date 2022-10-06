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設計 x 數位轉型：娛樂體驗國際論壇開放報名中

2022-10-06
設計 x 數位轉型：娛樂體驗國際論壇開放報名中

場次一

休閒娛樂產業為旅遊業市場的重要商機，而大型娛樂場域具備著吸引人潮的潛力，更成為海內外許多觀光業的開發重點。本次論壇我們邀請主題娛樂協會大師TEA（Themed Entertainment Association）Masters的John Lindsay與Raymond Braun，與我們分享如迪士尼世界與環球影城等大型娛樂案例，以及現今遊樂園面臨的困難，並如何透商業模式數據洞察、公共私營合作制（PPP，Public-Private-Partnership）與計畫產出成果驗證等策略，規劃大型娛樂與其數位體驗科技。

場次二

近年疫情縮限實體活動的影響下，創新數位科技的快速發展，翻轉民眾的生活方式，於線上或虛擬空間的生活、工作、休閒娛樂將逐漸成為大眾生活密不可分的一部分。

場次二「未來城市 x 沉浸式演唱會」聚焦沉浸式體驗及3D虛擬人物投入現實世界的新興商業模式，透過數位科技結合視覺、聲光、行銷的設計導入，呈現現在與未來生活趨勢的樣貌，預示通過虛擬實境、AI數據、元宇宙等等的概念與技術創新應用，虛實整合世界的來臨。

▍ 活動議程

▍活動資訊

日期：2022/10/23 星期日 13:30-16:30
形式：論壇將以線上Webex進行
費用：100元

報名：https://www.accupass.com/event/2209160611115421827760

指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院

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