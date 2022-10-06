設計 x 數位轉型：娛樂體驗國際論壇開放報名中

場次二

近年疫情縮限實體活動的影響下，創新數位科技的快速發展，翻轉民眾的生活方式，於線上或虛擬空間的生活、工作、休閒娛樂將逐漸成為大眾生活密不可分的一部分。

場次二「未來城市 x 沉浸式演唱會」聚焦沉浸式體驗及3D虛擬人物投入現實世界的新興商業模式，透過數位科技結合視覺、聲光、行銷的設計導入，呈現現在與未來生活趨勢的樣貌，預示通過虛擬實境、AI數據、元宇宙等等的概念與技術創新應用，虛實整合世界的來臨。