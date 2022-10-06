「數位浪潮：UX/UI 廣域應用與實務經驗分享」熱烈報名中

本講座透過分析台灣產業趨勢脈動，討論UX設計師未來須具備的職能，以及從商業模式角度分享行銷策略以及營運管理層面的重要性，深化與拓展UX/UI於各領域中的可能性；同時亦邀請旅居海外的UX/UI設計師，分享在不同文化環境（澳洲）及不同產業中作為UX/UI設計師，於設計思考、團隊合作等的不同之處，以及轉職為UX/UI設計師的歷程與海外求職的實務經驗和建議。
▍講者介紹
蔡明哲｜悠識數位及HPX創辦人
悠識用戶體驗策略教練UX Strategy Coach，悠識及HPX 創辦人。專長於使用者研究、數據分析、資訊架構、專案管理、網路行銷、資料庫行銷、系統分析。由於跨領域的經驗，是業界少數能夠同時講研究/設計/行銷/技術多種語言的專業顧問。曾與信義房屋、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、工業技術研究院、HSBC等知名單位合作。
Janet Liu｜Cengage UX設計師
旅居澳洲12年的台灣人，畢業於墨爾本皇家理工學院動畫碩士。澳洲職涯從動畫師開始，但近四年轉為使用者體驗設計師，目前在墨爾本教育產業Cengage擔任使用者體驗設計師，過去也曾待在政府以及娛樂產業。除了設計之外，Janet也擔任「台灣設計師在澳洲」的社長，希望幫助更多在澳洲的台灣人跟不同文化的人交流學習。
▍活動議程
13:20-13:30 (10mins) ｜ 開放學員線上登入
13:30-15:30 (120mins)｜【UX/UI 應用及行業觀察，以悠識經驗為例】
→ 蔡明哲 / 悠識數位及HPX創辦人
15:30-16:30 (60mins) ｜【從動畫到UX – Janet Liu澳洲設計工作經驗分享】
→ Janet Liu / Cengage UX設計師
▍活動資訊
日期：2022/10/20（星期四）13:30-16:30
形式：講座將以線上Google Meet進行
費用：100元
指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院