「數位浪潮：UX/UI 廣域應用與實務經驗分享」熱烈報名中

Janet Liu｜Cengage UX設計師

旅居澳洲12年的台灣人，畢業於墨爾本皇家理工學院動畫碩士。澳洲職涯從動畫師開始，但近四年轉為使用者體驗設計師，目前在墨爾本教育產業Cengage擔任使用者體驗設計師，過去也曾待在政府以及娛樂產業。除了設計之外，Janet也擔任「台灣設計師在澳洲」的社長，希望幫助更多在澳洲的台灣人跟不同文化的人交流學習。