2022金點設計獎、金點概念設計獎公布年度最佳設計獎入圍名單！全球10地設計好手競逐最高榮耀

2022金點設計獎、金點概念設計獎，今（6）日公布「年度最佳設計獎」入圍名單！兩獎於9月中旬起辦理決審，評審團歷經多日嚴謹評選討論，金點設計獎最終共有118件作品脫穎而出，金點概念設計獎則有8件從激烈競爭中出線，來自台灣、中國大陸、香港、澳門、美國、印度、泰國、新加坡、日本、德國等地的精彩設計作品，將共同角逐獎項的最高榮耀！此外，為鼓勵設計師及產業更重視循環永續及為社會提出解方，今年金點設計獎也將頒發兩項「年度特別獎」，表彰在循環設計及社會設計表現傑出的作品。年度大獎將會獎落誰家，結果將於12月2日於台北舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！
今年金點設計獎因應全球疫情影響，複、決審改以線上評選方式辦理。在9月21、22日舉辦之決審會議，來自台灣、中國大陸、荷蘭、德國、日本的重量級設計及創意領域專家，從687件在複審階段獲得金點設計獎標章的得獎作品，選出118件強中之選入圍「年度最佳設計獎」，其中台灣佔55件、中國大陸31件、香港14件、日本5件、美國4件、澳門4件、新加坡2件，印度、泰國及德國也各有作品獲選。
▲ 2022金點設計獎決審評選會議。
▲ 2022金點設計獎決審評審團參與線上評選會議。
在產品設計類，本次入圍作品類型豐富多元，如華碩電腦的「ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402」，為一款為專業內容創作者打造的雙螢幕筆電，其創新開發AAS Ultra系統，讓第二螢幕更符合人體工學，加上三面進氣特性，進一步提升散熱效能，提供高效穩定的運算表現，滿足創作者一機多工及高生產力的需求。洋承國際有限公司的「WOKY恰恰鍋32CM炒鍋」，融合台灣傳統造鍋工藝與現代設計美學，以極簡黑色調與平整鍋型、一體成型無點焊設計，以及無塗層不沾技術、鍋鏟下鍋弧度優化、可直立桌面安全鍋蓋等功能特性，讓日常烹調也能時尚優雅、輕鬆省力。由德國電動自行車新創團隊Urban Drivestyle設計，與台灣的微笑元素創意概念有限公司（SEic單車工廠）共同開發的「UNI MOKE」，為一款具有電力輔助功能的復古鋼管自行車，造型設計獨特吸睛，具9段電力輔助、內建7段變速器，並可擴充零配件因應載物工作需求，適合城市通勤及戶外騎行，為實用且環保的短程代步工具。
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402（華碩電腦／台灣）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：WOKY恰恰鍋32CM炒鍋（洋承國際有限公司／台灣）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：UNI MOKE（微笑元素創意概念有限公司／台灣；Urban Drivestyle／德國）
在傳達設計類，香港平面設計師姚國豪（YIU KWOK HO）為三聯書店設計的「保育黃霑（限定生產紀念套裝）」，以「多變多面」的設計概念，呈現香港四大才子之一黃霑傳奇豐富的創作生涯，及其與香港發展軌跡及整個時代間的交錯，並在從內到外層層遞進的變化中，建構出一個充滿存在感的融合體，呼應黃霑的獨特存在性。野人創意設計有限公司為英國社會企業「憫研顧問」（Humanity Research Consultancy）製作的「COVID-19 人口販運倖存者──漁工」，以菲律賓籍漁工的真實故事為背景，透過第一人稱旁白的動畫，細膩訴說疫情時代對人口販運倖存者的影響，期能喚起社會大眾對於弱勢群體的更多關注。台灣平面設計工作室Reiyao Design為保養品牌設計「Solution 水光植萃瞬效保濕面膜」包裝，呼應取之自然、回歸自然的品牌理念，以水滴包裹植物的概念，強化產品為天然植萃的意象，並以成份資訊為畫面構成重要元素，期望一目了然的呈現，讓使用者更信任與安心。
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：保育黃霑（限定生產紀念套裝）（YIU KWOK HO／香港）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：COVID-19 人口販運倖存者──漁工（野人創意設計有限公司／台灣）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：Solution 水光植萃瞬效保濕面膜（Reiyao Design／台灣）
在空間設計類，黃明威建築師事務所與原型結構工程顧問有限公司設計的「潭心鐵馬空橋」，以橋體自身的特殊幾何與鋼木複合材料，加上不對稱卻保持穩定的形抗結構，在城市中大膽劃開一道美麗弧線，並隨向前邁步而變化的城市風景與立體空間感，讓「過橋」成為有趣又享受的體驗。新加坡建築事務所Formwerkz Architects設計的「Garden Curtain Wall」，以銅製的金色立面外層，挑戰都會區辦公大樓常見的玻璃牆外觀印象，並以錯落有致的開口，與不同機能空間或花園露臺相連，藉以重新想像工作空間的面貌，及室內與城市環境自然連結起來的方式。台日團隊虎尾＋謝建築設計（TORAO+HSIEH ARCHITECTS）開發的「Kit-house」，是一種任何人都能簡易組裝的小木屋，木材採特殊中空處理，確保能維持乾燥與輕量化，且跳脫傳統封閉式木屋的設計，不僅能在炎熱潮溼的台灣，保有良好的通風性，更將小木屋從以往的個人使用，變為眾人相聚和共享的開放空間。
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：潭心鐵馬空橋（黃明威建築師事務所、原型結構工程顧問有限公司／台灣）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：Garden Curtain Wall（Formwerkz Architects／新加坡）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：Kit-house（TORAO+HSIEH ARCHITECTS 虎尾＋謝建築設計／日本）
在整合設計類，彡苗空間實驗為屏東縣泰武國小改造的「學美3.0｜lalangan – 雕刻映畫屋」，以上抬的收納機能保留最大活動空間，搭配訂製木桌及工具推車，系統性整合使用機能，更透過翻轉作品的呈現方式，以上方膠捲影格般的木框，收錄學生美好創作及排灣族故事，打造出更貼近使用需求、兼具文化傳承使命的木工教室。同心圓設計・影像與台灣田野學校的「舊監青年旅店」，以旅店幽默比擬監獄，透過情境式引導與活潑趣味的設計創意，翻轉嘉義舊監獄令人畏懼的冰冷印象，引領觀者重新認識古蹟與這座城市的歷史底蘊。
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：學美3.0｜lalangan – 雕刻映畫屋（彡苗空間實驗／台灣）
▲ 2022金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：舊監青年旅店（台灣田野學校、同心圓設計有限公司／台灣）
擔任本次決審評審的荷蘭家居及室內設計大師理查．胡騰（Richard Hutten）表示，他對於金點設計獎參賽作品的高水準感到驚豔，讓整個評選過程有趣也很有挑戰性，而在檢視作品時，永續性對他而言是最重要的考量，也很高興能在本次評選中，看到循環永續越來越受各地設計師及企業的重視。Bito甲蟲創意創辦人劉耕名觀察，在科技越來越便利，甚至人工智慧也能創作的當代，視覺傳達領域正不斷受到挑戰，但具備人性溫度、能引起共鳴和影響力的作品，也越來越顯珍貴，在本次就看到許多設計師嘗試運用專業推動社會改變的努力，令人感動。吉利路特斯集團副總裁姚映佳表示，入圍作品有很多精彩設計，不僅在功能和視覺美學品質表現優異，更兼顧了社會永續發展的責任，其中許多設計頗具巧思，創造出嶄新的體驗和價值。
▲ 2022金點概念設計獎決審評選中。
另在金點概念設計獎，今年複審階段選出43件榮獲標章的得獎作品，其中19件獲得晉級決審資格。在9月23日舉辦之決審，來自各地的入圍參賽者，皆親自在線上向評審團提報，積極展現設計提案亮點，爭取評審青睞。歷經多輪激烈討論後，決審評審團最終評選出8件優秀作品，入圍角逐「年度最佳設計獎」殊榮。
本次入圍作品堪稱千中選一，概念提案各具特色潛力，如台灣設計團隊林劭穎、蔡哲儒、李淇墉、陳威的「台灣傳統樂器革新──新月琴」，以電子化、將壓力感測矽膠替代琴弦、整合東西方音律等重點，設計出一把新世代的月琴，期望在降低上手難度同時，也增添更多音樂創作的多樣性，以及與現代樂器共創的可能。台灣設計師張維中的「淡麗黑體」，以傳統隸書寫法及運筆為原型，發展出兼具優雅與力度的黑體字型，整體造型俐落現代，同時保留隸書的獨特氣韻，並有9種可變字重的設計，讓應用能更多樣靈活。台灣設計師吳昇儒的動畫作品「byebye.」，訴說主角在自我沉浸與依賴，及與外界交流過程中掙扎的成長故事，漫畫般的分格與節奏獨特，簡單卻打動人心。
▲ 2022金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：台灣傳統樂器革新──新月琴（林劭穎、蔡哲儒、李淇墉、陳威／台灣）
▲ 2022金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：淡麗黑體（張維中／台灣）
▲ 2022金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：byebye.（吳昇儒／台灣）
綜觀今年晉級決審作品，宏碁股份有限公司總處長彭學致表示，每件皆各具特色，也都有一定的成熟及完整度，而在參賽者的提報問答中，他特別重視設計者對作品的了解程度，以及能否掌握不足之處並加以補強。德國工業設計大師沃納．艾斯林格（Werner Aisslinger）則提到，他特別期待在概念設計獎項，看到設計者探討人類在不久將來即將面臨的事情，包括食物營養、生態永續、循環經濟、社會或公共議題等，也很高興看見大多數入圍作品不僅提出創意構想，設計上也跳脫純粹的功能或造型，而有較為全面的考量。日本知名設計師色部義昭則表示，他重視設計者是否提出新的角度與作法，也提到雖然現今科技的便利，讓想法的實現變得更加容易，仍勉勵年輕設計師不應只專注於技術，更要思考設計的本質，努力透過設計連結人們與社會，實現真正的影響力。
2022金點設計獎、金點概念設計獎已完成各階段評選，象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」得主，將在12月2日（五）於台北舉辦的頒獎典禮上正式揭曉。金點設計獎屆時也將頒發兩項「年度特別獎」（社會設計、循環設計），期望帶動更多設計師及企業，投入社會創新及環境永續的行列。金點概念設計獎則將頒發「年度最佳設計獎」得主3名，每名可獲新台幣40萬元獎金，期幫助優秀作品有機會「概念成真」。獎項最新動態，歡迎繼續關注金點設計獎官網及官方社群媒體平台。