2022金點設計獎、金點概念設計獎公布年度最佳設計獎入圍名單！全球10地設計好手競逐最高榮耀

2022金點設計獎、金點概念設計獎，今（6）日公布「年度最佳設計獎」入圍名單！兩獎於9月中旬起辦理決審，評審團歷經多日嚴謹評選討論，金點設計獎最終共有118件作品脫穎而出，金點概念設計獎則有8件從激烈競爭中出線，來自台灣、中國大陸、香港、澳門、美國、印度、泰國、新加坡、日本、德國等地的精彩設計作品，將共同角逐獎項的最高榮耀！此外，為鼓勵設計師及產業更重視循環永續及為社會提出解方，今年金點設計獎也將頒發兩項「年度特別獎」，表彰在循環設計及社會設計表現傑出的作品。年度大獎將會獎落誰家，結果將於12月2日於台北舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！

今年金點設計獎因應全球疫情影響，複、決審改以線上評選方式辦理。在9月21、22日舉辦之決審會議，來自台灣、中國大陸、荷蘭、德國、日本的重量級設計及創意領域專家，從687件在複審階段獲得金點設計獎標章的得獎作品，選出118件強中之選入圍「年度最佳設計獎」，其中台灣佔55件、中國大陸31件、香港14件、日本5件、美國4件、澳門4件、新加坡2件，印度、泰國及德國也各有作品獲選。