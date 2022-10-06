最新消息

徵求各縣市政府共同主辦「2024 / 2025 台灣設計展」徵選辦法

2022-10-06
徵求各縣市政府共同主辦「2024 / 2025 台灣設計展」徵選辦法

「台灣設計展」過去曾在臺北、宜蘭、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東等地與縣市政府共同舉辦。發展至今已推進三個歷程：1.0 活化在地場域、2.0整合地方特色、3.0打造城市品牌。參觀人數已超過1,500萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，更帶動在地產業的創意發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。

台灣設計展以公開徵求各縣市政府共同主辦之方式，整合中央與地方資源，規劃主題性與特色化之展覽內容，運用精緻具創意之展出手法，呈現台灣設計產業傑出創意設計能量，在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用之表現。

展覽概述

  • 辦理單位

由經濟部工業局及縣市政府共同主辦，台灣設計研究院執行。

  • 展覽範疇

廣及各設計相關領域，如產品（工業）設計、視覺傳達設計、包裝設計、數位多媒體設計、空間設計、時尚設計、工藝設計、創意生活設計、建築設計、公共服務設計或公共裝置藝術設計等。

  • 展出時程

暫訂於9月或10月，展期16天（含）以上，須包含3個週末假日。

  • 展會活動規劃及空間

初步規劃為2個展館（區）（暫定，主辦單位將依實際狀況調整之）。由經濟部工業局及共同主辦之縣市政府各規劃1館（區）。另，策展規劃構想及相關細節請詳附件「計畫構想書」。

申請方式

  • 繳交資料

1. 申請表：依序填寫本辦法所附申請表1份（詳如附件）並完成用印。

2. 合作計畫書：隨表檢附「台灣設計展-計畫構想書」一式6份。

  • 送件日期

即日起至2023年1月31日（二）止。

  • 送達地點

110台北市信義區光復南路133號
財團法人台灣設計研究院 地方創新組
（以掛號郵寄或專人送達設研院）

  • 其他

細節說明詳如附件徵選辦法、計畫構想書、2021成果介紹。

相關附件

相關文章

永續循環參訪2022台灣設計展在高雄 現正開放報名中！

永續循環參訪2022台灣設計展在高雄 現正開放報名中！

全球各地極端氣候事件頻傳，為了有效降低氣候變遷風險衝擊，世界各國與國際企業品牌陸續宣示2050淨零目標。為協助國內企業因應國際淨零趨勢、碳關稅管制，特規劃參訪一場永續轉型之旅，搭配淨零碳排輔導資源說明與交流，期望促進企業導入綠色設計策略，邁向減碳轉型，強化企業永續和國際競爭力。

,
高雄正忠排骨飯全新品牌識別！排骨體、IP人物排骨君、全新便當盒活力亮相

高雄正忠排骨飯全新品牌識別！排骨體、IP人物排骨君、全新便當盒活力亮相

由TDRI與高雄市政府經濟發展局共同合作，邀請無氏製作來為「正忠排骨飯」進行全新品牌識別設計。團隊以正忠創立品牌最知名的「排骨」作為主角，除提出「正忠排骨體」標準字外，也創造品牌吉祥物IP—「排骨君」，讓正忠品牌形象更加富有活力。

,
2022台灣設計展10月高雄登場！新銳團隊Local Remote 以科技編碼設計最潮主視覺

2022台灣設計展10月高雄登場！新銳團隊Local Remote 以科技編碼設計最潮主視覺

「2022台灣設計展」10月7日至10月23日將在高雄「設計中島」海派登場！今年的展覽主視覺由新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀，用設計力呈現高雄最潮的年度設計盛會！

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.