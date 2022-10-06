徵求各縣市政府共同主辦「2024 / 2025 台灣設計展」徵選辦法

「台灣設計展」過去曾在臺北、宜蘭、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東等地與縣市政府共同舉辦。發展至今已推進三個歷程：1.0 活化在地場域、2.0整合地方特色、3.0打造城市品牌。參觀人數已超過1,500萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，更帶動在地產業的創意發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。

台灣設計展以公開徵求各縣市政府共同主辦之方式，整合中央與地方資源，規劃主題性與特色化之展覽內容，運用精緻具創意之展出手法，呈現台灣設計產業傑出創意設計能量，在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用之表現。