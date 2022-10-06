徵求各縣市政府共同主辦「2024 / 2025 台灣設計展」徵選辦法

「台灣設計展」過去曾在臺北、宜蘭、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東等地與縣市政府共同舉辦。發展至今已推進三個歷程：1.0 活化在地場域、2.0整合地方特色、3.0打造城市品牌。參觀人數已超過1,500萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，更帶動在地產業的創意發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。
台灣設計展以公開徵求各縣市政府共同主辦之方式，整合中央與地方資源，規劃主題性與特色化之展覽內容，運用精緻具創意之展出手法，呈現台灣設計產業傑出創意設計能量，在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用之表現。
展覽概述
- 辦理單位
由經濟部工業局及縣市政府共同主辦，台灣設計研究院執行。
- 展覽範疇
廣及各設計相關領域，如產品（工業）設計、視覺傳達設計、包裝設計、數位多媒體設計、空間設計、時尚設計、工藝設計、創意生活設計、建築設計、公共服務設計或公共裝置藝術設計等。
- 展出時程
暫訂於9月或10月，展期16天（含）以上，須包含3個週末假日。
- 展會活動規劃及空間
初步規劃為2個展館（區）（暫定，主辦單位將依實際狀況調整之）。由經濟部工業局及共同主辦之縣市政府各規劃1館（區）。另，策展規劃構想及相關細節請詳附件「計畫構想書」。
申請方式
- 繳交資料
1. 申請表：依序填寫本辦法所附申請表1份（詳如附件）並完成用印。
2. 合作計畫書：隨表檢附「台灣設計展-計畫構想書」一式6份。
- 送件日期
即日起至2023年1月31日（二）止。
- 送達地點
110台北市信義區光復南路133號
財團法人台灣設計研究院 地方創新組
（以掛號郵寄或專人送達設研院）
- 其他
細節說明詳如附件徵選辦法、計畫構想書、2021成果介紹。