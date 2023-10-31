2023台灣設計展圓滿閉幕！17天展期吸引658萬人次齊聚新北，見證設計翻轉城市的力量

台灣設計展21年來首次在新北市登場，17天展期吸引658萬人次參觀，活潑有創意的設計圈內人測驗，在國內外創造全球千萬人次瘋玩，突破2億瀏覽量，首度創立的官方LINE，更是短時間就突破60萬粉絲加入，展覽問卷滿意度更高達8成5！本次展覽以「Ｏ起來」為主題，生動呈現新北環形城市的特色，透過設計力圈起新北多元的自然、族群、產業、生活，向市民與社會大眾展現新北市導入設計所翻轉出的城市新面貌！

而為了迎接台灣設計展的到來，首次開放新北市美術館的內部空間，展出十大精彩展覽，新美館由姚仁喜建築師設計，以三鶯地區河岸的蘆葦意象打造，將當地自然地景巧妙融入，不僅是三鶯文創整合計畫的重點建設，更是新北市邁向新階段的藝文地標。