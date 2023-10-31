2023台灣設計展圓滿閉幕！17天展期吸引658萬人次齊聚新北，見證設計翻轉城市的力量

▲ 展期間大型戶外光影秀《Echooo》 將新美館外牆化為充滿旋律的光雕畫布，吸引眾多民眾駐足欣賞。
台灣設計展21年來首次在新北市登場，17天展期吸引658萬人次參觀，活潑有創意的設計圈內人測驗，在國內外創造全球千萬人次瘋玩，突破2億瀏覽量，首度創立的官方LINE，更是短時間就突破60萬粉絲加入，展覽問卷滿意度更高達8成5！本次展覽以「Ｏ起來」為主題，生動呈現新北環形城市的特色，透過設計力圈起新北多元的自然、族群、產業、生活，向市民與社會大眾展現新北市導入設計所翻轉出的城市新面貌！
而為了迎接台灣設計展的到來，首次開放新北市美術館的內部空間，展出十大精彩展覽，新美館由姚仁喜建築師設計，以三鶯地區河岸的蘆葦意象打造，將當地自然地景巧妙融入，不僅是三鶯文創整合計畫的重點建設，更是新北市邁向新階段的藝文地標。
5 大展區、14 個主題展覽，圈起新北29區的多元美好
今年策展團隊動員近500組設計師及設計團隊投入，共同為幅員廣大、百工百業匯集的新北市，梳理出豐富多元的展覽內容，5大展區及14大主題包括：圈起新北的山河之美、多元族群的移民故事、製造業的造物革新、生活產業的城市風格、循環永續的未來、年輕世代的生活主張、新北多樣的美食風味、在地產業的傳承振興等等，主題的跨度之廣，就如同新北市的縮影，讓觀眾得以透過設計展一窺新北市的多元及兼容並蓄。
▲ A1 自然 〇 《新北山河陣》表現新北壯闊山河滋養出的的人文風景。
▲ A3 製造〇《@®©》展現新北製造從黑手走向職人的造物革新。
▲ A4 生活〇《透新北》以消費生活不可或缺的物流輸送帶，動態展現新北的生活產業與風格品牌。
▲ A5 循環〇《福爾摩沙Ｏ號》提供地球未來永續航行的循環解方。
▲ A7 新潮〇《Life in circle》以音樂創作與AI虛擬人物展現新北青年的生活主張。
▲ A8 美味〇《Food in Circle》用風土飲食及限定市集圈起新北的山海陸風味。
▲ A12 產地 〇 《接力，棒！》展場深入鶯歌陶瓷老街，讓人們重新認識鶯歌陶瓷產業傳承不斷的故事與製造實力。
衛星展區、品味漫遊、設計響應、城市再造，整個城市都是設計舞台
「衛星展區」則位於板橋區的新北市府大廳、新北捷運環狀線5個站點與車廂，以設計角度詮釋各站所處區域的地方特色，同時也首次以捷運車廂再設計，融合在地產業特色、展現工藝之美，讓捷運車廂成為移動的美術館。「品味漫遊」精心整理129條新北哩賀文化行旅路線，幫助旅人上山下海探索新北全市迷人風景；「設計響應」圈起新北各區的活躍動能，串連多檔展覽與活動，讓整個城市處處都是設計舞台。
▲ 板橋站移動交會點，展示關於三環六線願景，建立交通建設新想像。
除了展期間各式精彩展出與活動，「城市再造」展現近年以設計導入城市治理的亮眼成果，在展後持續陪伴市民生活，包括位於樹林和板橋的共融特色公園，鶯歌、三峽等地的美感校園空間，以及五股、三重等地翻新公有市場等，每個場域都依據各自獨特的文化和需求，從使用者友善平權的概念出發，成功翻轉公共空間的傳統形象，帶來更美好的生活體驗。
▲ 新北市汐止區衛生所，明亮清楚的指示、寬敞的動線，打破大家對衛生所的既有印象。
借力使力，台灣設計展助城市加速轉型
新北市藉由首度主辦台灣設計展，用設計策展表達城市過去的努力，同時引領市民思考未來城市議題。值得一提的是，今年設計展呈現的不只是 17 天的展覽活動，還有展前365天就已啟動的「Project 365新北前進中」計畫，深入城市各地聆聽不同族群聲音，深度發掘城市課題，透過政府機關、民間單位、設計團隊的三方參與，梳理市民需求並提出可能解方。此計畫中的政策實驗室梳理出「高齡化」與「少子化」議題，文化實驗室則梳理出「城鄉」與「族群」議題，初步翻轉新埔國中、新泰國中教室成為「老幼共融」學習空間，並改造遠東醫療園區動線指標，成為「高齡友善」場域。透過這次設計展成功的田調與實驗，相關模式未來有機會被其他城鎮延續運用；經由設計的整理，也讓更多人注意並參與城市議題。
與此同時，經濟部產業發展署與台灣設計研究院共同推動「COC產業跨域創新平台」，以設計引動產業參與城市創新，例如：台灣卡多摩嬰童館呼應綠色新浪潮建立母嬰永續品牌、艾瑪絲養髮淨化館示範永續循環體驗等等；「T22設計振興地方產業計畫」更是早在2019年就選定鶯歌為首發產地，經過數年的陪伴轉型，促成當地陶瓷產業新世代攜手組隊，共同推動《產地開放日》系列活動，為陶瓷老城注入新活水。
▲ A11 行動〇《Project 365新北前進中》邀請公民共同參與，蒐集在地的聲音與市民回饋，一起創造理想家園。
▲ COC創新平台，展示多個產業創新主題與設計加值下的共創成果。
台灣設計展21年，躍升城市設計轉型的社會運動
台灣設計展21年來，成功凸顯設計的影響力，近年更逐漸融入城市治理，藉由設計展重新梳理地方特色、再造城市生活場域，使得設計展成為不只是展覽的社會運動。
從2019年的屏東開始，巡迴新竹、嘉義、高雄，再到今年的新北，皆因籌備台灣設計展，讓市府、市民與設計專業人士共同合作，運用設計解決關鍵議題，共創以人為本的宜居生活，塑造新的城市品牌印象；因應疫後恢復國際交流，設計展也透過外交出擊，多國貴賓組團爭相前來參訪。2023台灣設計展在新北成功落幕，展望2024，迎來建城400週年的台南市，將接棒主辦台灣設計展，敬請期待百年古都在設計導入城市治理下所展現的嶄新面貌！