台灣設計研究與國際鍵結，於世界設計大會發表城市設計力指標（City Design Power Index）

由世界設計組織（World Design Organization，簡稱 WDO）舉辦的第33屆世界設計大會（World Design Assembly，簡稱 WDA），於10月27日至29日在日本東京舉行，超過100個來自世界各地的設計組織、設計院校與企業等參加。本屆會議主題為超越設計（Design Beyond），討論面對全球暖化、資訊科技發展與疫情等世界變遷對人類生活的挑戰，設計該如何打破界限以開創未來。
為促進國際間運用設計的力量解決經濟、社會與環境等各個層面的問題，台灣設計研究院與WDO合作發展城市設計力指標，並於本屆WDA發表研究成果。此研究回顧過去國際間發表的各種設計指標與設計力相關的理論，彙整出能夠反映城市設計力運作歷程的流程模型，其中包含了「設計發展策略」（Design Strategy）、「設計活動」（Design Activity）和「設計成效」（Design Outcomes）三個部分。其提出的指標模型經過國際專家的檢視與建議，並以台灣各縣市歷年的相關數據進行驗證，以確保其可用性。
▲ 台灣設計研究院張基義院長與劉世南研發長，分別於世界設計大會（WDA）發表城市設計力指標研究成果及應用。
此指標模型可以有效地描述一個城市的設計力，並解釋其對城市表現的影響，如經濟競爭力、社會幸福感和環境永續性等。藉由城市設計力指標，各個城市得以檢視自身的設計力發展，找到城市品牌定位的方向，並擬定增強設計力的推動策略。為使城市設計力指標更易於城市決策者使用，台灣設計研究院與美國麻省理工學院授權的國立臺北科技大學城市科學實驗室合作開發城市設計力指標儀表板，將無形的城市設計力以視覺化的方式呈現，以便於檢視城市現況與跨城市或跨年度比較。
台灣設計研究院正與美國加州大學聖地牙哥分校設計實驗室洽談中，預計將城市設計力指標導入WDO主辦的世界設計之都（World Design Capital，簡稱 WDC）活動的影響力研究。本次於WDA發表，也邀請所有與會者和WDO會員，一同運用城市設計力指標促進設計的影響力。透過與國際設計組織和學術研究單位合作，台灣的設計研究能量將進一步對世界帶來貢獻。