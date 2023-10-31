台灣設計研究與國際鍵結，於世界設計大會發表城市設計力指標（City Design Power Index）

由世界設計組織（World Design Organization，簡稱 WDO）舉辦的第33屆世界設計大會（World Design Assembly，簡稱 WDA），於10月27日至29日在日本東京舉行，超過100個來自世界各地的設計組織、設計院校與企業等參加。本屆會議主題為超越設計（Design Beyond），討論面對全球暖化、資訊科技發展與疫情等世界變遷對人類生活的挑戰，設計該如何打破界限以開創未來。

為促進國際間運用設計的力量解決經濟、社會與環境等各個層面的問題，台灣設計研究院與WDO合作發展城市設計力指標，並於本屆WDA發表研究成果。此研究回顧過去國際間發表的各種設計指標與設計力相關的理論，彙整出能夠反映城市設計力運作歷程的流程模型，其中包含了「設計發展策略」（Design Strategy）、「設計活動」（Design Activity）和「設計成效」（Design Outcomes）三個部分。其提出的指標模型經過國際專家的檢視與建議，並以台灣各縣市歷年的相關數據進行驗證，以確保其可用性。