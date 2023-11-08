徵求各縣市政府共同主辦「2026台灣設計展」 徵選辦法

「台灣設計展」過去曾在臺北、新北、宜蘭、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東等地與縣市政府共同舉辦。發展至今已推進三個歷程：1.0 活化在地場域、2.0整合地方特色、3.0打造城市品牌。參觀人數已超過2,700萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，更帶動在地產業的創意發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。
台灣設計展以公開徵求各縣市政府共同主辦之方式，整合中央與地方資源，規劃主題性與特色化之展覽內容，運用精緻具創意之展出手法，呈現台灣設計產業傑出創意設計能量，在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用之表現。
設計展展覽概述
- 辦理單位
指導：經濟部、地方政府
主辦：經濟部產業發展署、地方政府主辦局處
執行：台灣設計研究院
- 展覽範疇
廣及各設計相關領域，如產品(工業)設計、視覺傳達設計、包裝設計、數位多媒體設計、空間設計、時尚設計、工藝設計、創意生活設計、建築設計、公共服務設計，及設計導入城市治理之相關成果展現等。
- 展出時程
暫訂於9月或10月，展期16天(含)以上，須包含3個週末假日。
- 展會活動規劃及空間
初步規劃為2個展館(區)(暫定，主辦單位將依實際狀況調整之)。由經濟部產業發展署及共同主辦之縣市政府各規劃1館(區)。另，策展規劃構想及相關細節請詳附件徵選辦法。