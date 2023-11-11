2023 點子松獎項揭曉得主 一同見識未來生活樣貌

由數位發展部辦理，台灣設計研究院執行的「點子松」（Ideathon）徵件活動，頒獎典禮於今日（11）登場。今年活動邁入第二屆，延續第一屆的精神，以「 WeWe Futures ：2040多元共融 (Diversity & Inclusion) 」為主題，可透過純文字、圖像、影音的方式進行投稿，並以未來記者的視角，利用新聞報導的方式，想像 2040 年可能發生的生活情境，描繪各種大事件，或提出解決全球問題的方案。

而今年入圍名單中，有著重於科技共榮與綠色永續議題，也有不少關注 AI 人工智慧與人性關懷的運用，各團隊發揮創意和想像力，反映出民眾對於新科技融入人類生活的重視。另外，因應 AI 人工智慧潮流，本次徵件更鼓勵參賽者以 AIGC 生成進行投件使用，增添作品的豐富性。