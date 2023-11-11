2023 點子松獎項揭曉得主 一同見識未來生活樣貌

由數位發展部辦理，台灣設計研究院執行的「點子松」（Ideathon）徵件活動，頒獎典禮於今日（11）登場。今年活動邁入第二屆，延續第一屆的精神，以「 WeWe Futures ：2040多元共融 (Diversity & Inclusion) 」為主題，可透過純文字、圖像、影音的方式進行投稿，並以未來記者的視角，利用新聞報導的方式，想像 2040 年可能發生的生活情境，描繪各種大事件，或提出解決全球問題的方案。
而今年入圍名單中，有著重於科技共榮與綠色永續議題，也有不少關注 AI 人工智慧與人性關懷的運用，各團隊發揮創意和想像力，反映出民眾對於新科技融入人類生活的重視。另外，因應 AI 人工智慧潮流，本次徵件更鼓勵參賽者以 AIGC 生成進行投件使用，增添作品的豐富性。
▲ 2023點子松頒獎典禮，唐鳳部長出席致詞。
「點子王」得主揭曉 和你相約在未來世界
本屆另一亮點則為「媒合交流」與「跨領域工作坊」，今年邀集包含健康永續、AI 生成技和設計插畫等產官學研各領域專家，擔任顧問及創作團，給予洞見獎團隊意見和共同創作，精進作品深化，讓這些點子可以用更專業的方式被呈現。
而這些「進化版作品」已開放民眾上網評選，投票，結果將納入決選評分，最終的決選名單，於11月11日頒獎典禮現場公布。典禮當天也展示所有入圍作品，現場更邀請得獎者進行導覽說明，帶領民眾進入各種天馬行空的未來場域。
▲ 2023點子松頒獎典禮，現場展示洞見獎20件作品。
逾兩千作品參與 國際團隊共襄盛舉
而相較於第一屆，今年有更多亮點，包含參賽資格不分年齡、個人、團體皆能報名，因此競爭相當激烈。本屆更擴大國際徵件，日前已公布的 20 件洞見獎名單中，就有來自以色列和馬來西亞的參賽者，讓活動更具國際性。今年的頒獎典禮更同步於臉書中文直播、 YouTube英文直播，邀請更多海內外的朋友，能在線上共盛舉。
▲ 2023點子松頒獎典禮，馬來西亞友誼及貿易中心副代表 Ms Syajaratud Durri Abdullah（沙佳）代表出席。
▲ 2023點子松頒獎典禮，點子獎大合照。
▲ 2023點子松頒獎典禮大合照。
本屆獲獎作品內容面向多元，涵蓋科技共融、綠色永續、AI 人工智慧、人性關懷等議題，期待大眾繼續探索2040年我們的未來！
Ω 得獎名單 ☛ https://ideathon.tw/tw/news-content/ecF190716322
Ω 更多作品介紹 ☛ https://ideathon.tw/tw/award-list