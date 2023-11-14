堅持創新與傳承 建築師潘冀榮膺2023金點設計獎最佳設計成就獎

金點設計獎今（11/14）日公布本年度「最佳設計成就獎」得主，頒予台灣建築師潘冀，肯定其在當代建築設計領域的成就與貢獻，並將於12月1日（五）晚間在臺北表演藝術中心舉辦的頒獎典禮上正式表揚。

金點設計獎每年辦理「最佳設計成就獎」，表揚長期致力於台灣設計之研究、推廣或實踐，具有卓越或特殊貢獻者，彰顯獲獎者之傑出成就，並期盼藉此典範鼓勵設計產業及相關從業人士。獎項候選人可由台灣設計相關社團組織或單位、當屆金點獎評審委員推薦，再經金點獎評審團遴選出獲獎者。本年度由投入建築設計事業四十餘年的建築師潘冀獲此殊榮。

潘冀於1964年赴美留學，取得萊斯大學建築專業學士、哥倫比亞大學建築及都市設計碩士學位，並在美國展開職業生涯，歷經Philip Johnson；Davis Brody及CUHA等國際知名建築事務所之專業歷練近十年。1976年返台後，開始於台灣實踐其所學及專業，1981年創立潘冀建築師事務所，並於2000年將事務所擴大改制為聯合主持型態，奠定建築知識、技術與文化傳承基礎。潘冀聯合建築師事務所成立迄今已完成數百項建築案，橫跨住宅、商辦、學校、醫院、圖書館等多元類型，遍佈全台，其中超過150多件獲得台灣及國際建築設計大獎。潘冀個人亦榮獲國家文藝獎、遠見高峰會終身成就獎、成大傑出校友成就獎、中華民國傑出建築師等多項終身榮譽之肯定，更是首位榮膺美國建築師協會院士（FAIA）的台灣建築師。

執業四十餘年，潘冀致力以自身專業實踐「共益」的設計理念，作品中展現濃厚的人文情懷，重視建築與環境的和諧共存。與王秋華建築師合作、1985年建成的中原大學張靜愚紀念圖書館，不僅是台灣首座開架式現代圖書館，亦在當時先驅性採用綠建築概念。2013年，潘冀建築師團隊為台達電子文教基金會參與當年度台灣燈會設計的「永續之環」，視覺震撼驚豔全場，主體鋼結構100%可回收再利用，透過開創性的永續策略，為臨時展演設施帶來嶄新的視野。潘冀亦是台灣最早深耕琢磨科技園區及先進廠房設計的建築師，在符合高科技產業快速建廠所需外，堅持以人性化與環境永續的思維，打造出融合生態、生活與生產的廠房，徹底翻轉科技廠的距離感，如台積電十二廠暨總部大樓、華碩電腦關渡廠區等，皆是出自潘冀聯合建築師事務所的手筆。

除了建築專業的實踐，潘冀亦重視人才的養成，與建築行業的經驗傳承。自美國返台後，他在執業之餘亦熱心於教學，陸續於中原大學、臺北科技大學、東海大學、臺灣科技大學、交通大學之建築設計相關系所兼課任教，前後長達三十餘年，受教學生近千人，並積極參與兩岸建築學院的交流演講，足跡遍及北京清華、天津大學、南京東南大學、上海同濟等知名學府。而位於台北的潘冀聯合建築師事務所，也是極佳的實習場域，四十多年來不斷向全世界的建築學子敞開大門。

在獲知得獎消息後，潘冀感性表示，建築系的養成訓練，即耳提面命著建築承載文化、歷史、科技與藝術的使命，之後他更深刻體會到，建築對於環境、都市、人的生活與行為，都有長遠深入的影響，尤其面對地球暖化和資源匱乏等種種挑戰，作為建築師，每個面向都不能輕忽。他感謝金點設計獎頒予「最佳設計成就獎」的肯定，並謙遜表示：「只能鞭策自己於各種挑戰中，盡心盡力尋求既有條件下最適化、最無害、可經得起時間考驗的成效，與最對得起人與環境的設計，作為自己繼續前行的標準，以不負金點獎授獎鞭策的美意。」

設計界年度盛事「2023金點設計獎頒獎典禮」，將於12月1日（五）晚間在臺北表演藝術中心球劇場舉辦，屆時將正式表揚「最佳設計成就獎」得主，並揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」獲獎名單。當晚典禮實況，將於金點設計獎官方YouTube頻道同步直播，並提供中英雙語頻道。典禮最新消息，歡迎繼續關注金點設計獎官網（www.goldenpin.org.tw）及Facebook、Instagram與X/Twitter等官方社群媒體平台。