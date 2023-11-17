台灣設計研究院榮獲「2023幸福企業」金獎殊榮！

今年初台灣設計研究院（下稱設研院）角逐由1111人力銀行主辦的「2023幸福企業」獎項，經由近3個月的網路投票、祕密客評選，以及主辦方邀請各界企管專家，組成專業顧問團隊的評選下，在近3,200家報名的企業公司中，遴選出11大類共439家金獎品牌，設研院從中脫穎而出，於「大傳教育社福」類別獲得金獎肯定，今（11月17日）在台北寒舍艾美酒店，盛大公開表揚！

「2023幸福企業」除了觀察企業的基本福利指標，同時於今年6月開始透過網路票選及秘密客評比機制，依行業類別選出分數在前15～20%的企業頒贈金獎。

設研院員工平均年齡約為37歲，相當注重員工之身心健康。為照顧員工的身體健康狀況，每年提供全體員工健康檢查，並積極創造安全舒適、溫馨健康及綠化的工作環境，建立溫暖友善的職場空間，提升員工心靈健康及促進各部門員工的交流。

除此之外，設研院積極辦理各項創新措施及系列活動，例如：實施彈性上下班：上班時段為8:00~10:00，下班時段為17:00~19:00；優於勞基法的休假制度、辦理健行活動與健康促進社團（登山社、瑜珈社等）、員工旅遊及提供津貼補助、各式見學活動、員工家庭日與交流活動（每月慶生會、父親及母親節活動、聖誕活動）、聚餐等等；為提升辦公效率，導入「高效行動辦公室」相關設備，同時為促進員工工作及家庭生活平衡，推動「3-2-2混和式辦公」，平衡傳統工作和遠距工作模式，員工每週可以自由調配在辦公室工作3天、遠距工作2天、週休2日，讓員工在工作之餘能夠平衡家庭生活、養成健康的身體及良好的心理狀態，員工才能無憂無慮的投入工作，為設研院及家庭、社會帶來更大的價值。

未來設研院將繼續提供員工優渥的辦公環境、福利制度及成長機會，積極打造幸福的職場環境。