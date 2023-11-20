2023金點設計展「超維增生」精選百餘件得獎佳作 11月21日台灣設計館盛大開展

「2023金點設計展」將於11月21日在台灣設計館正式開展！今年展覽由新銳策展團隊極製設計所操刀，以「超維增生」為主題，透過充滿想像力的空間體驗，展出本年度精選的百餘件得獎佳作。主辦單位今（11/20）日於台北松山文創園區不只是圖書館舉辦開展記者會，經濟部產業發展署連錦漳署⻑、台灣設計研究院張基義院長、策展團隊代表游麲與多家參展業者及設計公司代表與會，共同為展覽揭開序幕。金點展展期自即日起至明年3月17日止，歡迎前往台灣設計館參觀，品味來自台灣與世界各地的好設計！

「金點設計獎」由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的卓越表現。自2014年起向全球徵件以來，專業且具公信力的獎項認證，持續吸引眾多海內外知名企業及設計公司報名競逐，而每年舉辦的「金點設計展」，亦是能一次飽覽台灣及國際精彩得獎設計的絕佳機會。