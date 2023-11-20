2023金點設計展「超維增生」精選百餘件得獎佳作 11月21日台灣設計館盛大開展

「2023金點設計展」將於11月21日在台灣設計館正式開展！今年展覽由新銳策展團隊極製設計所操刀，以「超維增生」為主題，透過充滿想像力的空間體驗，展出本年度精選的百餘件得獎佳作。主辦單位今（11/20）日於台北松山文創園區不只是圖書館舉辦開展記者會，經濟部產業發展署連錦漳署⻑、台灣設計研究院張基義院長、策展團隊代表游麲與多家參展業者及設計公司代表與會，共同為展覽揭開序幕。金點展展期自即日起至明年3月17日止，歡迎前往台灣設計館參觀，品味來自台灣與世界各地的好設計！
「金點設計獎」由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的卓越表現。自2014年起向全球徵件以來，專業且具公信力的獎項認證，持續吸引眾多海內外知名企業及設計公司報名競逐，而每年舉辦的「金點設計展」，亦是能一次飽覽台灣及國際精彩得獎設計的絕佳機會。
▲ 經濟部產業發展署連錦漳署長（中）、台灣設計研究院張基義院長（右3）與副院長林鑫保（右2）及研發長劉世南（右1）、評審團代表W春池計畫主理人吳庭安（左3）、策展人游麲（左2）、典禮主視覺設計師楊士慶（左1），共同為今年金點展揭開序幕。
今年度金點設計獎頒獎典禮，以「超能負荷」為主題，象徵當今設計人在面對更龐大、複雜的種種挑戰下，不斷突破框架、超越自我的創新精神。本次金點展則由極製設計所主持建築師游麲擔任策展人，提出「超維增生」的主題概念相呼應。游麲曾以極具實驗性的作品，在2018年榮獲金點概念設計獎年度最佳設計獎，極製設計所本身亦是多元跨域的團隊，作品從建築專業跨足室內空間、地景、都市設計、藝術裝置、展場設計等領域，屢獲金點設計獎、TID台灣室內設計大獎、台北設計獎、德國iF設計獎、英國達克照明獎（[d]arc awards）等肯定，去年在2022台灣設計展為《MAKE PRO創造之城—高雄》打造的展場空間，以如在大型工廠現場般的氛圍體驗，再現高雄在地製造業的魅力，展出成果廣獲好評。
▲ 策展人極製設計所主持建築師游麲。
關於本次展覽主題，策展人游麲表示，當代設計的跨領域合作已是必然且重要的趨勢，設計師們不僅要精通自己的專業，更需要擁有開放的視野，與不同專業協作產生獨特觀點與創新方法，而「超維增生」正是象徵著設計突破單一框架與現狀，透過跨維度的想像與溝通，觸發產生無限創意的可能。為呈現主題概念，策展團隊以線、面、體的空間元素，透過疊加增生的設計手法，將三個展間抽象化為創意迸發的現場，營造沉浸式的空間體驗，期望觀眾在虛實感交錯的場景中，也能獲得靈感的啟發。
▲ 展覽第一區以「未來遷徙」及「人機共創」為主軸（01展間）。
本次在作品展出方式上，也提出關鍵字作為觀展的索引。展覽共分成三展區，第一區以「未來遷徙」及「人機共創」為主軸（01展間），展出當代移動解決方案與跨域共創的智慧產品，展示現場更以線性元素帶出方向與位移感。第二區則強調「跨維對話」（02展間），藉由在空間中創造出各式大小、錯落有致的框景，形成開啟對話框的意象，以靜態及動態影像，呈現跨界溝通合作下的傳達、空間與整合設計類的精彩之作。
▲ 展覽第二區強調「跨維對話」（02展間），呈現跨界溝通合作下的傳達、空間與整合設計類的精彩之作。
第三區（04展間）則從桌面展示疊加陳列層次，「在地增生」突顯由台灣本土元素、地景或結合產業轉型的設計巧思；「超維風格」則聚焦具有獨特美學或機能創新的日常物件，勾勒出令人嚮往的未來生活場景，體現設計師們的創造力。此外，在各展間中，亦能發現具備「永續質感」特質的作品穿梭其間，傳達出永續的思維與實踐，不僅可以是美與質感的表現，更是當代各領域中的核心價值。
▲ 展覽第三區（04展間）則從桌面展示疊加陳列層次，以「在地增生」與「超維風格」為展出關鍵字。
今年展覽共精選百餘件當年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品，分別來自台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、立陶宛等地。其中不少台灣大廠的產品創新突出，如和碩聯合科技股份有限公司的「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」，為一款導入AI智能的輔助聽力產品，具主動降噪、智慧偵測與紀錄分析等功能，並可透過AI神經網絡持續學習，提升輔聽增益效果與情境判斷能力；訊凱國際股份有限公司的「Orb X」，是一個多功能的半封閉座艙，以富未來感的設計整合軟硬體，為電競玩家和專業人士提供極致的沉浸視聽體驗；三陽工業與浩漢產品設計共同開發的「CLBCU」，為鎖定女性客群的新型輕量化車款，外型簡約優雅、質感細膩，並具省力中柱、煞車拉桿優化等機能性設計，為女性帶來更貼心安全的騎乘體驗。國際參展作品亦相當精彩，如立陶宛新創吉他品牌Lava Drops的無琴格電吉他（Infinite Fretless Drop Electric Guitar），運用創新技術結合天然硬木與航空級鋁合金製成共鳴模組，不僅外型獨特，亦可創造出迷人的延音效果，設計工藝相當精湛。
▲ 「CLBCU」設計師現場導覽解說。
▲ 「Orb X」設計師現場導覽解說。
▲ 2023金點設計展於11月20日舉辦開展記者會，參展企業與設計師大合照。
「2023金點設計展──超維增生」展期自11月21日（二）起至2024年3月17日（日）止，歡迎民眾前往參觀，近距離鑑賞本年度的優秀獲獎設計。此外，今年頒獎典禮將於12月1日（五）晚間7點在臺北表演藝術中心盛大登場，當晚揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，典禮實況同步提供中英雙語直播，歡迎至YouTube搜尋「金點設計獎」官方頻道線上收看，共同見證大獎得主的誕生。金點展及典禮最新消息，敬請鎖定金點獎官網（www.goldenpin.org.tw）及Facebook、Instagram、X/Twitter等社群平台。
「2023金點設計展」展訊
- 展覽名稱｜2023金點設計展「超維增生」
- 展覽期間｜2023.11.21–2024.3.17（週⼀休館；春節2/9除夕-2/12初三休館）
- 開放時間｜10:00–18:00（最後售票時間17:30）
- 展覽地點｜台灣設計館 01、02、04展間
- 展覽票價｜50元／40元（10⼈以上團體票）／符合優待票資格者免費
- 主辦單位｜經濟部產業發展署
- 執行單位｜台灣設計研究院
- 策展單位｜極製設計所
- 主視覺設計｜楊士慶
- 延伸視覺設計｜極製設計所
- 贊助單位｜Monotype